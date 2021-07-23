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МИД Украины о решении ЦИК РФ привлечь население ОРДЛО к выборам в Госдуму: Выражаем решительный протест

МИД Украины о решении ЦИК РФ привлечь население ОРДЛО к выборам в Госдуму: Выражаем решительный протест

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией РФ решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины к запланированным на сентябрь текущего года выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ путем участия в электронном голосовании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины. Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов", - говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что несмотря на все попытки Украины стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемыми в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для поиска действенных путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе международного права и уважения к суверенитету Украины.

"Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины", - добавили в МИД.

Министерство призывает международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ"", - подытожили в МИД.

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Автор: 

выборы (24760) МИД (7001) россия (96216) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+5
ЗЕбизяны, выходите из Минских соглашений! ДЛя этого есть все основания! Сколько можно жрать это гавнище и выражать озабоченности?!
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23.07.2021 10:53 Ответить
+3
В первую очередь надо заявлять о непризнании выборов в госдуру и призывать это делать другие цивилизованные страны. Озабоченность не поможет.
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23.07.2021 11:05 Ответить
+3
МИД Украины о решении ЦИК РФ привлечь население ОРДЛО к выборам в Госдуму: Выражаем решительный протест

Решительный протест - это закрыть пропускные пункты, отрезать воду, газ и свет и прекратить любые выплаты. Отжали территорию - ну и управляйтесь сами. Всё остальное - баранье блеянье.
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23.07.2021 11:05 Ответить
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ЗЕбизяны, выходите из Минских соглашений! ДЛя этого есть все основания! Сколько можно жрать это гавнище и выражать озабоченности?!
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23.07.2021 10:53 Ответить
саме тому що вони в охвісті зібізяни, - їх не можна допускати до виходу з Мінських домовленостей... Їх взагалі з клітки не можна випускати!
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23.07.2021 12:17 Ответить
протестуй не протестуй,а уже получишь х-й.
так ЗЕлёное говно,про-бало что смогло.
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23.07.2021 10:57 Ответить
В первую очередь надо заявлять о непризнании выборов в госдуру и призывать это делать другие цивилизованные страны. Озабоченность не поможет.
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23.07.2021 11:05 Ответить
МИД Украины о решении ЦИК РФ привлечь население ОРДЛО к выборам в Госдуму: Выражаем решительный протест

Решительный протест - это закрыть пропускные пункты, отрезать воду, газ и свет и прекратить любые выплаты. Отжали территорию - ну и управляйтесь сами. Всё остальное - баранье блеянье.
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23.07.2021 11:05 Ответить
Я бы еще добавил сюда и выход Украины из давно бесполезных и изживших себя "минских соглашений"!
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23.07.2021 11:14 Ответить
не погоджусь, що мінські домовленості себе вичерпали. З-за нинішньої бубочкіної влади - вони ще потрібні... Бо інших, альтернативних Мінську (і вигідніших для України) - Зе+д'Є не досягнуть. А касапів на чомусь таки та й санкціями потрібно взувати...
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23.07.2021 11:51 Ответить
МИДы для того и нужны, шо бы подавать протесты и ноты, выражать озабоченности и представлять интересы.
не надо к ним придираться - они на своем месте, надо протест?..... та легко - нате..
мышиная возня - есть то шо есть, а ето война в Украине, оккупированый кацапами Крым и хороший кусок Донбаса захваченый кацапами и де они делают, шо хотят.
кто то и правда думал, шо захватчик на захваченой территории не будет делать то он хочет?
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23.07.2021 11:11 Ответить
Население одло практически всё украинофобы и враждебно настроены к Украине , как говорится горбатого могила исправит
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23.07.2021 11:36 Ответить
Ого "рішучий протест". Це вже не жарти
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23.07.2021 11:59 Ответить
Сюда ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно приплести минские соглашения!
Да вот хватит ли ума....
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23.07.2021 12:23 Ответить
пущай бусичка видосик запишет.
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23.07.2021 13:01 Ответить
всё дело в том что признав эти "выборы" запод автоматом признаёт легитимизацию дыры......
а если не признаёт.... тогда ***** нелегетимен и вместе с бацькой организовывают своё заза-
борье....... но за второй вариант можно только помечтать......
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23.07.2021 13:19 Ответить
 
 