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Новости Российские террористы сбили Боинг
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"По уровню вранья это полный зашквар": Авиаэксперт Лукашевич разоблачил фейки роспропаганды о катастрофе MH17

Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич опроверг материал издания "Комсомольская правда", в котором шла речь о катастрофе MH-17.

Об этом Лукашевич сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Большей помойки, чем "Комсомольская правда", в наших СМИ отыскать трудно. По уровню вранья это полный зашквар. Разбираю по цитатам:

"...но следствие и суд так до сих пор и не смогли дать полные и квалифицированные ответы на поставленные вопросы о настоящих виновниках этой трагедии".

- Техническое расследование DSB ... четко определило, что рейс МН17 был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" с территории, контролировавшейся пророссийскими сепаратистами. Международное уголовное расследование JIT установило, что это была самоходная огневая установка "Бук-М1" №332 из состава российской 53-й зенитно-ракетной бригады, с российским экипажем. Сейчас в окружном суде Гааги судят трех россиян, причастных к уничтожению малазийского "Боинга" и 298 человек на его борту", - пишет эксперт.

Также Лукашевич опроверг информацию "КП" о том, что Украина якобы предоставила "фальшивые записи переговоров" террористов: "Представленные Украиной прослушки сепаратистов подлинные; на последнем заседании суд удовлетворил ходатайство защиты о проведении экспертизы прослушек, которые остаются подлинными, пока не будет доказано обратное".

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Также, издание заявило, что якобы Украина не предоставила записи переговоров наземных служб и диспетчеров.

"Записи переговоров диспетчеров, управлявших воздушным движением, впервые опубликованы в Предварительном отчете DSB 09.09.2014, в полном виде (последние полчаса полета МН17) - в приложении к Итоговому отчету DSB 13.10.2015", - добавил эксперт.

Кроме того, Лукашевич опроверг то, что осуществлявшая управление воздушным движением в зоне происшествия диспетчер исчезла.

"...украинский военный летчик, по ряду свидетельств находившийся в момент катастрофы в непосредственной близости от гражданского самолета, загадочно покончил жизнь самоубийством".

- рядом с рейсом МН17 не было никакого другого самолета - ни военного, ни гражданского - это подтверждено техническим (DSB) и уголовным (JIT) расследованиями и российскими инструментальными данными объективного контроля, представленными на брифинге Министерства обороны России 26.09.2016; судьба упомянутого летчика никак не связана с темой МН17", - ответил Лукашевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Нидерландах продолжает рассматривать дело МН17: в материалах только по террористу Пулатову более 900 перехваченных телефонных разговоров, - эксперт Лукашевич

Также, по словам эксперта, Украина передала следствию данные по местоположению своих ПВО и первичные данные военного радара (ничего этого Россия не сделала несмотря на неоднократные запросы следствия).

"Практически сразу же после падения самолета Украина стала вести активные ракетный и артиллерийский обстрел района падения самолета с очевидной целью затруднить сбор доказательств и улик",

- Пророссийские боевики активизировали боевые действия с целью выхода к российской границе и создания коридора для своего снабжения, что и вызвало общую эскалацию обстрелов. Согласно космическим снимкам, следы украинских обстрелов непосредственно района падения МН17 появляются только через месяц (в конце августа)", - пишет Лукашевич.

Также эксперт заявил, что ракеты ЗРК "Бук", начиная с 1991 г., в Украине не было. Кроме того, Лукашевич заявил, что Москва отказалась сотрудничать со следствием, отказавшись предоставить DSB первичные радиолокационные данные, по запросам JIT выдать/допросить подозреваемых (Цемаха, Гиркина, Дубинского и проч.), и так и не ответила на самые важные запросы по ракетной установке "Бук" и ее экипаже.

"Мне осталось только назвать фамилию лжеца, написавшего эти лживые помои - Александр Болгов. Это уже не "продажный писака", чтобы так врать - нужно быть конченным подонком", - подытожил Лукашевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одновременно с рейсом МН17 над Донбассом должен был пролетать самолет Ларнака - Москва, но он облетел Украину, - авиаэксперт Лукашевич

Автор: 

россия (96216) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Лукашевич Вадим (39)


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Топ комментарии
+47
адекватный россиянин....один из немногих...
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23.07.2021 11:12 Ответить
+25
"Чтобы так врать - нужно быть конченным подонком".

Вообще-то, это относится ко всей России. Страна-подонок, коротко и ясно.
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23.07.2021 11:40 Ответить
+24
как в анекдоте:
- вода кипит при 90 градусах!
- вообще-то при 100..
- а вы, товарищ, кто?
- я дачник.
- идите на.уй, товарищ дачник, лекция для колхозников!
комсомольская правда не для экспертов, а для глубинного народа, электората великого пу.
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23.07.2021 11:30 Ответить
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адекватный россиянин....один из немногих...
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23.07.2021 11:12 Ответить
З самого початку.
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23.07.2021 11:15 Ответить
Да с первого дня обвинил россию.Даже подозрение вызвал такой дерзостью против **********.На днях шилокрут Илларионов пытался технично вплести Лукашевича в один ряд с пропагандоном С.Марковым и прочей нечистью.
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23.07.2021 11:31 Ответить
Ілларіонов - це той випадок, коли красномовно підтверджується факт "бувших не буває".
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23.07.2021 11:47 Ответить
Совсем не смешно будет если этот мутант Болгов подаст на Лукашевича в какой-нибудь Хамовнический путлеровский "суд" и выиграет известным способом. Представляете, что будет твориться в пропагандонском "информационном" пространстве! Особенно европейском, где единцы предствляют себе, что такое суды в Росиси. Да и в Украине тоже.
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23.07.2021 16:25 Ответить
Послушайте его экспертное мнение про катастрофу польского самолета....
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23.07.2021 20:35 Ответить
фуйло темными ночами -
зачитывалось геббельса речами
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23.07.2021 11:14 Ответить
Какая неожиданность! Кацапы опять спиз... обманывают. Никогда такого не было и вот опять!
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23.07.2021 11:18 Ответить
Просто нагадаю...
"По уровню вранья это полный зашквар": Авиаэксперт Лукашевич разоблачил фейки роспропаганды о катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 1834
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23.07.2021 11:25 Ответить
Не полный список версий )
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23.07.2021 11:34 Ответить
А, ну да, там ще було, що в Боінгу вже трупи летіли...
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23.07.2021 11:42 Ответить
а пипелац анунаков?
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23.07.2021 16:02 Ответить
как в анекдоте:
- вода кипит при 90 градусах!
- вообще-то при 100..
- а вы, товарищ, кто?
- я дачник.
- идите на.уй, товарищ дачник, лекция для колхозников!
комсомольская правда не для экспертов, а для глубинного народа, электората великого пу.
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23.07.2021 11:30 Ответить
Мені здається, що є такий "журналіст з України" -скачко. Більшого шкідника України не існує. У скабеєвої головний "експерт"..
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23.07.2021 12:01 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Температура кипения воды будет изменяться на Земле в зависимости от высоты: от 100 °C на уровне моря до 69 °C на вершине Эвереста.
"За рівнем брехні це повний зашквар": авіаексперт Лукашевич викрив фейки роспропаганди про катастрофу MH17 - Цензор.НЕТ 295Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0 уравнению Клапейрона - Клаузиуса с ростом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 давления температура кипения увеличивается, а с уменьшением давления температура кипения соответственно уменьшается:
"За рівнем брехні це повний зашквар": авіаексперт Лукашевич викрив фейки роспропаганди про катастрофу MH17 - Цензор.НЕТ 3894
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23.07.2021 12:08 Ответить
- а вы, товарищ, кто?
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23.07.2021 13:49 Ответить
из другого анекдота: "господа, у нас новый председатель!"
я учился в советской школе, и причину, почему в горах нельзя сварить яйцо, мы находили на уроках физики.
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23.07.2021 13:59 Ответить
Чему Лукашевич удивляется? Он в этой среде живёт. Просто ему удалось сохранить разум и не потерять человеческий облик,как основная масса кацапни.
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23.07.2021 11:32 Ответить
Кодлан Коломойского и в деле МН17 нагадил. Вся украинская следственная группа заменена. После выдачи Цемаха агентура деморализована, - Луценко о деле МН17 / Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный, 06.09.19 / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным .-Военное обозрение 7 июля 2019
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23.07.2021 11:36 Ответить
"Чтобы так врать - нужно быть конченным подонком".

Вообще-то, это относится ко всей России. Страна-подонок, коротко и ясно.
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23.07.2021 11:40 Ответить
Нужно это определение сделать классическим и ввести в международное право.
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23.07.2021 16:36 Ответить
Почему этот Лукашевич не президент Беларуси? И по фамилии и по качествам как человек он гораздо лучше им подходит, чем Лукашенко!
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23.07.2021 11:46 Ответить
чому "бьіть"? вони були, є та будуть кончєньімі падонкамі. бо це лаптєногі бідаразьі
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23.07.2021 12:11 Ответить
Фундаментальный труд Лукашевича в 2-х томах к сожалению нигде не купить. Да и цена его неподъемная
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23.07.2021 12:29 Ответить
Конченых подонков на россии хватает, впрочем, как и в Украине. Относительно радует лишь то, что там их гораздо больше!
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23.07.2021 12:37 Ответить
Да пусть КП пудрит мозги ордьІнцам, а весь мир знает, что случилось на самом деле. Приднт время запоребрик ответит по всей строгости закона. Рано или поздно рассплата наступает.
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23.07.2021 12:57 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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23.07.2021 13:14 Ответить
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23.07.2021 13:36 Ответить
Приказка народна- Бреше кацап,немов старий цап. А Лукашевичу респект та уважуха.
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23.07.2021 14:54 Ответить
Брехня стала нормою суспільства паРаші.
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23.07.2021 15:30 Ответить
ообще-то, это относится ко всей России. Страна-подонок, коротко и ясно.

Золоті ваші слова.
Я вже давно кажу ,що міжнародному суду підлягає як сама країна- агресор так і її населення, яке сприяло перетворенню невдалої країни-бензогазо заправки у країну-міжнародного злодія. і нічого не зробило для усунення вбивці від державного керма. якПерший крок бачу усунення мордору з країн- членів ООН.Як це зробили із совком у 1940 р. після агресії проти Фінляндії.
і взагалі - русофобія має стати нормою життя для всіх, хто себе поважає. Якось так.
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23.07.2021 18:58 Ответить
 
 