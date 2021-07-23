"По уровню вранья это полный зашквар": Авиаэксперт Лукашевич разоблачил фейки роспропаганды о катастрофе MH17
Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич опроверг материал издания "Комсомольская правда", в котором шла речь о катастрофе MH-17.
Об этом Лукашевич сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Большей помойки, чем "Комсомольская правда", в наших СМИ отыскать трудно. По уровню вранья это полный зашквар. Разбираю по цитатам:
"...но следствие и суд так до сих пор и не смогли дать полные и квалифицированные ответы на поставленные вопросы о настоящих виновниках этой трагедии".
- Техническое расследование DSB ... четко определило, что рейс МН17 был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" с территории, контролировавшейся пророссийскими сепаратистами. Международное уголовное расследование JIT установило, что это была самоходная огневая установка "Бук-М1" №332 из состава российской 53-й зенитно-ракетной бригады, с российским экипажем. Сейчас в окружном суде Гааги судят трех россиян, причастных к уничтожению малазийского "Боинга" и 298 человек на его борту", - пишет эксперт.
Также Лукашевич опроверг информацию "КП" о том, что Украина якобы предоставила "фальшивые записи переговоров" террористов: "Представленные Украиной прослушки сепаратистов подлинные; на последнем заседании суд удовлетворил ходатайство защиты о проведении экспертизы прослушек, которые остаются подлинными, пока не будет доказано обратное".
Также, издание заявило, что якобы Украина не предоставила записи переговоров наземных служб и диспетчеров.
"Записи переговоров диспетчеров, управлявших воздушным движением, впервые опубликованы в Предварительном отчете DSB 09.09.2014, в полном виде (последние полчаса полета МН17) - в приложении к Итоговому отчету DSB 13.10.2015", - добавил эксперт.
Кроме того, Лукашевич опроверг то, что осуществлявшая управление воздушным движением в зоне происшествия диспетчер исчезла.
"...украинский военный летчик, по ряду свидетельств находившийся в момент катастрофы в непосредственной близости от гражданского самолета, загадочно покончил жизнь самоубийством".
- рядом с рейсом МН17 не было никакого другого самолета - ни военного, ни гражданского - это подтверждено техническим (DSB) и уголовным (JIT) расследованиями и российскими инструментальными данными объективного контроля, представленными на брифинге Министерства обороны России 26.09.2016; судьба упомянутого летчика никак не связана с темой МН17", - ответил Лукашевич.
Также, по словам эксперта, Украина передала следствию данные по местоположению своих ПВО и первичные данные военного радара (ничего этого Россия не сделала несмотря на неоднократные запросы следствия).
"Практически сразу же после падения самолета Украина стала вести активные ракетный и артиллерийский обстрел района падения самолета с очевидной целью затруднить сбор доказательств и улик",
- Пророссийские боевики активизировали боевые действия с целью выхода к российской границе и создания коридора для своего снабжения, что и вызвало общую эскалацию обстрелов. Согласно космическим снимкам, следы украинских обстрелов непосредственно района падения МН17 появляются только через месяц (в конце августа)", - пишет Лукашевич.
Также эксперт заявил, что ракеты ЗРК "Бук", начиная с 1991 г., в Украине не было. Кроме того, Лукашевич заявил, что Москва отказалась сотрудничать со следствием, отказавшись предоставить DSB первичные радиолокационные данные, по запросам JIT выдать/допросить подозреваемых (Цемаха, Гиркина, Дубинского и проч.), и так и не ответила на самые важные запросы по ракетной установке "Бук" и ее экипаже.
"Мне осталось только назвать фамилию лжеца, написавшего эти лживые помои - Александр Болгов. Это уже не "продажный писака", чтобы так врать - нужно быть конченным подонком", - подытожил Лукашевич.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зачитывалось геббельса речами
- вода кипит при 90 градусах!
- вообще-то при 100..
- а вы, товарищ, кто?
- я дачник.
- идите на.уй, товарищ дачник, лекция для колхозников!
комсомольская правда не для экспертов, а для глубинного народа, электората великого пу.
Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0 уравнению Клапейрона - Клаузиуса с ростом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 давления температура кипения увеличивается, а с уменьшением давления температура кипения соответственно уменьшается:
я учился в советской школе, и причину, почему в горах нельзя сварить яйцо, мы находили на уроках физики.
Вообще-то, это относится ко всей России. Страна-подонок, коротко и ясно.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Золоті ваші слова.
Я вже давно кажу ,що міжнародному суду підлягає як сама країна- агресор так і її населення, яке сприяло перетворенню невдалої країни-бензогазо заправки у країну-міжнародного злодія. і нічого не зробило для усунення вбивці від державного керма. якПерший крок бачу усунення мордору з країн- членів ООН.Як це зробили із совком у 1940 р. після агресії проти Фінляндії.
і взагалі - русофобія має стати нормою життя для всіх, хто себе поважає. Якось так.