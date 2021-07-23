Криминальный авторитет из списка СНБО, он же "смотрящий" за одним из городов Полтавщины, депортирован из Украины. ФОТО

Криминальный авторитет из санкционного списка СНБО принудительно возвращен в страну происхождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Сообщается, что 45-летний ранее неоднократно судимый мужчина был так называемым "смотрящим" по одному из городов Полтавской области.



Фото: сайт полиции

В полиции напомнили, что в конце мая этого года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния. В санкционный список попал и неоднократно судимый гражданин РФ, которого за "заслуги" в криминальной среде назначили "смотрящим" за одним из городов Полтавщины.

Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним криминальным авторитетом преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения.

Кроме того, ему запрещен въезд на территорию Украины.