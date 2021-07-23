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Криминальный авторитет из списка СНБО, он же "смотрящий" за одним из городов Полтавщины, депортирован из Украины. ФОТО

Криминальный авторитет из санкционного списка СНБО принудительно возвращен в страну происхождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Сообщается, что 45-летний ранее неоднократно судимый мужчина был так называемым "смотрящим" по одному из городов Полтавской области.

Криминальный авторитет из списка СНБО, он же смотрящий за одним из городов Полтавщины, депортирован из Украины 01
Фото: сайт полиции

В полиции напомнили, что в конце мая этого года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния. В санкционный список попал и неоднократно судимый гражданин РФ, которого за "заслуги" в криминальной среде назначили "смотрящим" за одним из городов Полтавщины.

Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним криминальным авторитетом преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения.

Кроме того, ему запрещен въезд на территорию Украины.

криминалитет (607) Нацполиция (16564) санкции (11475) СНБО (4441)


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Топ комментарии
+4
да...он скорее похож на подсматривающего
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23.07.2021 11:39 Ответить
+4
вышлите, наконец, в Московию смотрящего за зеленым клоуном - дЕрьмака ...
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23.07.2021 11:44 Ответить
+2
Это он сам им сказал шо он смотрящий? 😂😂😂🤣🤣🤣👍👍👍.

Смотрящий в кепчике и спортивном абибасе? Сирйозна. Смотрящий это дядя в деловом костюме и дорогих туфлях зазвычай. А это гопник с района шо мобилы крадет какойта.
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23.07.2021 11:26 Ответить
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Депортировали в Монте-Карло за казенный счет )
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23.07.2021 11:25 Ответить
Это он сам им сказал шо он смотрящий? 😂😂😂🤣🤣🤣👍👍👍.

Смотрящий в кепчике и спортивном абибасе? Сирйозна. Смотрящий это дядя в деловом костюме и дорогих туфлях зазвычай. А это гопник с района шо мобилы крадет какойта.
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23.07.2021 11:26 Ответить
да...он скорее похож на подсматривающего
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23.07.2021 11:39 Ответить
причём здесь как одет на момент задержания , он же не на сходке или банкете в ресторане с братвой,скажу больше есть маньяки ,воры и аферисты которые часто маскируются под ботаника в муляжных роговых очках так лучше воруется и легче разводить , бабушки не шугаются и т д
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23.07.2021 11:50 Ответить
Ну я малость перегнул. Я не внимательно прочитал и подумал шо там "смотрящий Полтавы". Ну смотрящий за Полтавой должен быть солидный дядька. Ну а в условном мухосранске, где население до 10000 человек и такой смотрящий будет в итоге: в шлепках и адидасе
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23.07.2021 11:53 Ответить
смотрящего ставят не по одёжке , а по понятиям... и никакой дрескод там не приветствуется..
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23.07.2021 13:35 Ответить
а как же малиновый пенжак в 90е, разве это не дрескод был? И ходить, как по мне, смотрящему в спортивках не солидно. Лично мое мнение
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23.07.2021 13:37 Ответить
в 90-х в малиновых ходили в основном нуворуши -у блатных это не очень приветствовалось...
З.Ы. А насчёт костюма - его в СИЗО принимают , а тапочки и костюм это самая удобная одежда...
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23.07.2021 13:49 Ответить
а полтава это типане мухосранск ?
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23.07.2021 13:36 Ответить
а, в полтаве есть тюрьма .........
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23.07.2021 13:37 Ответить
в США ублюдка приставлявшего пистолет к животу беременной в золотом гробу хоронили,
стоя на коленях, а парня, который подонка остановил в тюрьму ...
а смотрящий даст сто баксов украинскому судье и будет дальше полтаву напрдд
лять
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23.07.2021 13:40 Ответить
Стопудово представитель национальных меньшинств лаптестана.
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23.07.2021 11:26 Ответить
Стопудово не катит, а может он биджо или ара или даже азер
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23.07.2021 11:52 Ответить
А кто ему запретит оставаться смотрящим через интернет и телефон.
Его подельники все остались здесь.
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23.07.2021 11:28 Ответить
К похищению Чауса причастны госучреждения Украины. - генпрокурор Молдовы.

К похищению бывшего судьиhttps://nv.ua/world/geopolitics/sandu-prokommentirovala-delo-sudi-chausa-poslednie-novosti-50172329.html Николая Чауса причастны государственные учреждения, заявил генпрокурор страны Александр Стояногло. Об этом сообщает издание https://unimedia.info/ro/news/e8c6b9f45f1e695f/video-procurorul-general-despre-cazul-ceaus-au-fost-implicate-institutiile-statului-ancheta-in-moldova-este-finalizata-asteptam-raspunsuri-din-ucraina.html?utm_source=Site%20Widgets&utm_medium=Last%20News%20Widget&utm_campaign=Last%20News%20Widget Unimedia .

Молдавские правоохранители закончили расследовать похищение экс-судьи в Молдове. По словам Стояногло, в похищении были задействованы «госучреждения», идентифицированы люди, работавшие в «спецструктурах» Украины. Украинской стороне отправили несколько запросов и сейчас ждут ответов.

https://nv.ua/world/countries/nikolay-chaus-prokuratura-moldovy-zakonchila-rassledovat-pohishchenie-poslednie-novosti-50173103.html
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23.07.2021 11:41 Ответить
чем меньше таких людей рядом, тем спокойнее жизнь
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23.07.2021 11:42 Ответить
вышлите, наконец, в Московию смотрящего за зеленым клоуном - дЕрьмака ...
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23.07.2021 11:44 Ответить
в спортивном костюме Адидос и в туфлях ..
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23.07.2021 11:50 Ответить
А чего тянули семь лет ?
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23.07.2021 12:00 Ответить
Надолго ли?
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23.07.2021 12:14 Ответить
А фамилия "героя"? В чем тайна?
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23.07.2021 12:33 Ответить
А при попытке к бегству? Слабо?
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23.07.2021 13:03 Ответить
а страна происхождения на "Г" называется?
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23.07.2021 14:23 Ответить
Україні потрібен візовий режим.
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28.12.2021 13:32 Ответить
 
 