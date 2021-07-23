Криминальный авторитет из списка СНБО, он же "смотрящий" за одним из городов Полтавщины, депортирован из Украины. ФОТО
Криминальный авторитет из санкционного списка СНБО принудительно возвращен в страну происхождения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Сообщается, что 45-летний ранее неоднократно судимый мужчина был так называемым "смотрящим" по одному из городов Полтавской области.
В полиции напомнили, что в конце мая этого года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния. В санкционный список попал и неоднократно судимый гражданин РФ, которого за "заслуги" в криминальной среде назначили "смотрящим" за одним из городов Полтавщины.
Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним криминальным авторитетом преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения.
Кроме того, ему запрещен въезд на территорию Украины.
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Смотрящий в кепчике и спортивном абибасе? Сирйозна. Смотрящий это дядя в деловом костюме и дорогих туфлях зазвычай. А это гопник с района шо мобилы крадет какойта.
З.Ы. А насчёт костюма - его в СИЗО принимают , а тапочки и костюм это самая удобная одежда...
стоя на коленях, а парня, который подонка остановил в тюрьму ...
а смотрящий даст сто баксов украинскому судье и будет дальше полтаву напрдд
лять
Его подельники все остались здесь.
К похищению бывшего судьиhttps://nv.ua/world/geopolitics/sandu-prokommentirovala-delo-sudi-chausa-poslednie-novosti-50172329.html Николая Чауса причастны государственные учреждения, заявил генпрокурор страны Александр Стояногло. Об этом сообщает издание https://unimedia.info/ro/news/e8c6b9f45f1e695f/video-procurorul-general-despre-cazul-ceaus-au-fost-implicate-institutiile-statului-ancheta-in-moldova-este-finalizata-asteptam-raspunsuri-din-ucraina.html?utm_source=Site%20Widgets&utm_medium=Last%20News%20Widget&utm_campaign=Last%20News%20Widget Unimedia .
Молдавские правоохранители закончили расследовать похищение экс-судьи в Молдове. По словам Стояногло, в похищении были задействованы «госучреждения», идентифицированы люди, работавшие в «спецструктурах» Украины. Украинской стороне отправили несколько запросов и сейчас ждут ответов.
https://nv.ua/world/countries/nikolay-chaus-prokuratura-moldovy-zakonchila-rassledovat-pohishchenie-poslednie-novosti-50173103.html