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Новости Коронавирус и карантин
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Возможная реакция после вакцинации от COVID-19 является нормальной для организма, - Минздрав

Возможная реакция после вакцинации от COVID-19 является нормальной для организма, - Минздрав

Возможные реакции после прививки от COVID-19 являются нормальными для организма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Не волнуйтесь, они проходят через несколько дней. Отсутствие проявления реакций после прививки не значит, что вакцина не действует. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу. Помните, для полной иммунизации нужно получить две дозы вакцины. Вакцинация от COVID-19 предотвращает тяжелое течение болезни и спасает вашу жизнь", - следует из сообщения.

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Топ комментарии
+8
Возможная реакция после вакцинации от COVID-19 является нормальной для организма, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9568
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23.07.2021 11:30 Ответить
+4
Я так искал ответы, хорошо что вы специалист, разъяснены Нили все таки ))
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23.07.2021 11:36 Ответить
+3
Вам прямая дорога в РПЦ. Получите вирус в чистейшем виде:

Возможная реакция после вакцинации от COVID-19 является нормальной для организма, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8524
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23.07.2021 12:06 Ответить
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Возможная реакция после вакцинации от COVID-19 является нормальной для организма, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9568
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23.07.2021 11:30 Ответить
В связи с потопами по всему миру было бы не плохо получить себе жабры от изменений в ДНК от вакцЫн. Ведь дальше будет заливать еще больше
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23.07.2021 11:33 Ответить
Уже лучше короноваком кольнуться какимнибудь, там хоть вирус ослабленный. А пфайзер это не ослабленный вирус, это программа и каким боком оно потом вылезет одному богу известно
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23.07.2021 11:31 Ответить
Я так искал ответы, хорошо что вы специалист, разъяснены Нили все таки ))
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23.07.2021 11:36 Ответить
Вам прямая дорога в РПЦ. Получите вирус в чистейшем виде:

Возможная реакция после вакцинации от COVID-19 является нормальной для организма, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8524
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23.07.2021 12:06 Ответить
Если прийти со своей ложечкой и причаститься нею, то не будет нужного результата!!! 😇🙏.
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23.07.2021 13:05 Ответить
Там всё налажено - и ложечка обшая, и тряпка, которой потом морду подотрут, общая и никогда не стирается.
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23.07.2021 13:08 Ответить
в прошлое воскресенье сделал первый укол Пфайзером . немного ныло плече . первые два дня . все больше никаких побочных эффектов
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23.07.2021 11:38 Ответить
В первую прививку тоже болело место укола, после второго ощущение что якобы поднялась температура, градусник показывал все хорошо , и только под вечер
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23.07.2021 11:42 Ответить
я 14-го сделала,сегодня третий день зуд,лоратадин не берёт (
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23.07.2021 11:45 Ответить
Тавегіл спробуйте (краще - укол) Я старий алергік - ще з часів Чорнобиля, так що знаю про що кажу (правда - на сон валитиме потім)
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23.07.2021 12:34 Ответить
дякую, я провізор
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23.07.2021 12:43 Ответить
Будь ласка! Я просто "поділився досвідом"
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23.07.2021 12:44 Ответить
буду це враховувати
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23.07.2021 12:46 Ответить
Ви знаєте як ця алергія мене "дістає"? Я ж рибалка, а у мене на пух тополевий, на пилок лугових трав реакція! А вживаєш таблетки - так падає швидкість реагування! Заторможеність часом заважає вчасно зробить підсічку От і ходжу зараз, в основному, на лід!
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23.07.2021 12:57 Ответить
Те ж саме (вчора) Ворушиш плечем: відчуття у місці уколу - наче після ін"єкції вітаміну Б12
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23.07.2021 12:31 Ответить
там после второго самое интересное начинается. Может активироваться смертельное заболевание вызывающее тромбоз, у тех у кого есть определенная генетическая особенность. Правда шанс мизерный, людей с такой особенностью что-то вроде 1 на 100 тыс или даже меньше, но все равно не приятная лотерея.
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23.07.2021 15:07 Ответить
Записывайте фамилии "сообщателей". Всех СБУ разом возьмёт.
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23.07.2021 11:59 Ответить
Болела Ковид-19 в марте. Вакцинировалась Модерной = первая доза . На второй день ломота , чуть повышенная температура, озноб, боль в руке, слабость, отсутствие аппетита, желание много пить. Но всё равно ощущения гораздо легче, чем когда была вирусная пневмония. Есть с чем сравнивать
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23.07.2021 12:05 Ответить
ну не хватало еще, чтобы ощущения были такие же правда некоторым больше не повезло - даже умерли после вакцинации: параличи, тромбозы, миокардиты. Лотерея...
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23.07.2021 17:57 Ответить
 
 