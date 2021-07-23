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Возможная реакция после вакцинации от COVID-19 является нормальной для организма, - Минздрав
Возможные реакции после прививки от COVID-19 являются нормальными для организма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Не волнуйтесь, они проходят через несколько дней. Отсутствие проявления реакций после прививки не значит, что вакцина не действует. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу. Помните, для полной иммунизации нужно получить две дозы вакцины. Вакцинация от COVID-19 предотвращает тяжелое течение болезни и спасает вашу жизнь", - следует из сообщения.
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