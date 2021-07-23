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Новости Коронавирус и карантин
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К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени, - главный санврач Кузин. ВИДЕО

В Минздраве заявили, что карантин осенью неминуем. Людям стоит активно вакцинироваться от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, коронавирус не исчезает, поэтому осенью карантин неминуем.

"Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", - сказал главный санврач.

"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - отметил он..

По словам Кузина, снятые маски сейчас могут сыграть злую шутку, а мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которое успеют вакцинировать.

"Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью иметь свой иммунитет", - добавил главный санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одноразовая вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро появится в Украине, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
https://ibigdan.livejournal.com/27004170.html Бо кожний з них - народ, всі - богоносці ©

До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 6422

До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 1948
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23.07.2021 12:06 Ответить
+7
Великобритания, вакцинировано больше 85% взрослого населения. Казалась бы - есть коллективный иммунитет. Снимают карантин и тут же вспышка по 45.000 заражённых в день. Вопрос - что не так? И где коллективный иммунитет?
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23.07.2021 12:02 Ответить
+5
Просто охрененный эксперт!
"Мы все умрем, это лишь вопрос времени..."
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23.07.2021 11:36 Ответить
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Великобритания, вакцинировано больше 85% взрослого населения. Казалась бы - есть коллективный иммунитет. Снимают карантин и тут же вспышка по 45.000 заражённых в день. Вопрос - что не так? И где коллективный иммунитет?
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23.07.2021 12:02 Ответить
Для коллективного иммунитета от дельты надо вакцинировать 95% всего населения, а не только взрослого. Но тдаже с тем ровнем, что сейчас смертность в Британии от ковида удивительно низкая.
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23.07.2021 12:15 Ответить
Мені здається, що ця "дельта" не просто так з'явилася, і вже скоро буде спеціальна вакцинка саме від Дельти... А ще через півроку буде новий штамм - ще заразніший, якийсь умовний "Альфа" чи "Бета", і вуаля - знову нова вакцинка... І так поки хтось не нажереться
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23.07.2021 13:26 Ответить
Коли здається - хреститися треба. Поки що вважається, що захист від двох щеплень пфайзера вистачає на півроку. Тобі яка різниця старою версією Пфайзера колотися через півроку чи модифікованою? Он, на сезонний грип кожного року нову вакцину роблять і ні у кого від неї роги не виросли, хоча це улюблені страшилки антиваксерів з часів Едварда Дженнера.
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23.07.2021 13:43 Ответить
і яка ж кількість вакцинується від того "сезонного грипу"?? 2-3 %. А пфайзерами та модернами хочуть/примушують/заохочують "годувати" людство довгі роки, і навіть десятиріччя.. Проста математика, і нічого особистого...
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23.07.2021 13:59 Ответить
Так у грипу летальність 0,1-0,2% і хворіють в листопаді-березні, а у ковіда летальність 2,15% і зараз, посеред літа, в купі країн іде помітне зростання захворюваності.
Проста статистика і нічого особистого...
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23.07.2021 14:04 Ответить
і яка ж летальність в ковіду влітку? Оно у "сводках з ковідного фронту" пишуть то 20, то 15, то 25 людей померло, в 40 мільонній країні (я зараз про Україну), і захворівших 700 людей, це десь приблизно одна людина на 57 тисяч голів)). Де тут 2.15 % летальності?
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23.07.2021 14:10 Ответить
Вчіть матчастину
Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0 хвороби , поранення тощо до числа перехворілих (уражених) цією хворобою, за певний часовий проміжок. Умовно виражається у відсотках і являє собою міру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA ризику .
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23.07.2021 14:20 Ответить
По Україні летальність ковіду
52811*100/2247419=2.35%,
по світу 2,15%
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23.07.2021 14:25 Ответить
цілком можливо воно і так. Та тільки все одно я вважаю це явище цинічним бізнесом..
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27.07.2021 11:43 Ответить
Візьміть кредит, побудуйте на нього фармпідприємство і роздавайте його продукцію задарма. Це і буде у Вашому розумінні нецинічним бізнесом.
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27.07.2021 11:55 Ответить
вважаєте фармгіганти мені дадуть щось виробляти у великому обсязі? Заздрю вашій наївності))))
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04.08.2021 16:31 Ответить
Ну і наївність...
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23.07.2021 15:17 Ответить
Давненько це ж питання цікавить. Стільки перехворіло вже, стільки вакцинувалося по світу - а ковід все одно нападає... Якась тут конспірологія є...
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23.07.2021 13:23 Ответить
В світі 47 доз вакцин на 100 людей, це приблизно 20-23% повністю вакцинованих.
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23.07.2021 14:29 Ответить
Пан є медик?
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23.07.2021 12:40 Ответить
пан є логік!
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23.07.2021 14:02 Ответить
Если настраивать себя на неудачу то так оно и будет. Нужно больше оптимизна. Но чорт побери, откуда взяться оптимизму, когда у нас презедент зеленский
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23.07.2021 11:34 Ответить
Просто охрененный эксперт!
"Мы все умрем, это лишь вопрос времени..."
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23.07.2021 11:36 Ответить
Ясно, ще не нажерлись...
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23.07.2021 11:41 Ответить
свинья грязь всегда ищет.
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23.07.2021 11:42 Ответить
и пусть потом кто-то скажет, что ЗЕленое шапито не ставит себе амбиционных задач К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени, - главный санврач Кузин ...
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23.07.2021 11:42 Ответить
...к начале выборов, точно все будет красное........
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23.07.2021 12:41 Ответить
Від сьогодні у столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
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23.07.2021 11:46 Ответить
К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 8466
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23.07.2021 11:48 Ответить
И тебя, дохтур, в СБУ ждут, после того как этот грёбаный режим рухнет.
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23.07.2021 11:58 Ответить
Эта тупая клоунада уже надоела, этот маскарад-цирк.
Так закрой границы УЖЕ СЕГОДНЯ, чтобы ДЕЛЬТА штамм не проник в страну, изолируй заболевших.
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23.07.2021 11:58 Ответить
Так їм же це "проникнення" дельти дуже вигідне і потрібне... Відкати від закупівлі вакцин ще ніхто не відміняв
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23.07.2021 13:28 Ответить
та нема хворобы - go by your live!
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23.07.2021 12:01 Ответить
Нема. кацапы по 800 жмуров в день копытятся просто так - от любви к процессу.
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23.07.2021 13:19 Ответить
и ето тока верхушка айсберга!
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23.07.2021 13:20 Ответить
Так все с интересом ждут осени и делают ставки на результативность лаптестана. Осилят 8000 в день, или нет.
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23.07.2021 13:38 Ответить
Кацапам треба кудись подіти свій Спутнік, який у світі виявився нікому не потрібний. Місцеві теж не дуже бажають ним ширятись. Тому можуть і 8000 намалювати, щоб примусити...
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24.07.2021 00:24 Ответить
Пока не малюют, а натурально жмурятся...
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24.07.2021 08:39 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27004170.html Бо кожний з них - народ, всі - богоносці ©

До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 6422

До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 1948
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23.07.2021 12:06 Ответить
Считаю что после этого зебила должен выступить министр инфраструктуры и сказать примерно такое - У нас обязательно будут крупные авиа, авто и железнодорожные катастрофы, это лишь вопрос времени.

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23.07.2021 12:17 Ответить
...ну и дома поизносились, и балконы, и мосты...
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23.07.2021 12:43 Ответить
Точно будет осенью он уверен,один предсказатель экс Ляшко даже уверенно анонсировал в мае на июнь индийский штамм,июнь прошел штамм как назло не приходил,уже июль заканчивается Украина даже для Европы открылась в зелёной зоне а его все нет в количевстве пандемии,кому то хочется сделать закрытыми нас осенью,постоянно гавкают готовят почву,зебилы от гнева и возможных протестов под вид видом карантина и закрытия метро вас не спасет
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23.07.2021 12:20 Ответить
https://www.bagnet.org/news/world/1315564/zabolevaemost-covid-19-v-ssha-uvelichilas-v-tri-raza В США заболеваемость коронавирусом утроилась всего за две недели. Причиной такой ситуации называют отказ американцев от вакцинации и распространение штамма "Дельта", сообщает BAGNET со ссылкой на издание агентство Associated Press.
https://www.bagnet.org/news/world/1315564/zabolevaemost-covid-19-v-ssha-uvelichilas-v-tri-raza По данным Университета Джона Хопкинса, в США во вторник, 20 июля, было зарегистрировано более 37000 новых случаев коронавируса. А по состоянию на 6 июля этого года коронавирусом заболели 13 700 американцев. Таким образом, заболеваемость COVID-19 практически утроилась. Чиновники здравоохранения называют основной причиной такой ситуации распространение "Дельта"-варианта коронавируса и снижение показателей вакцинации. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, всего 56,2% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.
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23.07.2021 12:27 Ответить
Ключове тут: "відмова американців від вакцинації". А вакцини наштампували вже достатньо, куди тепер її подіти? Та й надалі не завадить на ній ще трошки підзаробити. От і доводиться статистику підправляти, щоб змусити непокірних...
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24.07.2021 00:31 Ответить
щоб змусити непокірних перестати робити з своїх тіл плацдарми для коронавірусу, треба водити їх на екскурсії в ковідні відділення та морги.

А статистику підкручують хіба що в Росії, П. Кореї, Туркменістані тощо.
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24.07.2021 10:31 Ответить
Вот бы расстрелять Кузина на всякий случай.
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23.07.2021 12:47 Ответить
ще один двбйб, ляшко2.
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23.07.2021 13:09 Ответить
А что сделали? Реактивы для идентификации (метод ПЦР) новых штамов закупили в достаточном колличестве? Создали барьеры для отдохнувших на границе, кроме российской? Подготовили дополнительно новые кадры медперсонала для работы с больными? Может льготы врачам за вредность, снижение пенсионного стажа при лечении инфицированных, кроме денежной надбавки( которая зависит от руководства и на которой частично надули) ввели(1-2 года при контакте с коронавирусными больными откладывают на медицинском персонале необратимые изменения со здоровьем)? На данный момент колличество врачей за 2-4 месяца сократилось(отток продолжается), на сентябрь не смогут набрать того колличества даже по сравнению с мартом?
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23.07.2021 13:14 Ответить
Вакцина "Moderna" декларують наявність імунітету "3 месяца и более".. Але ж, три місяці і один день це також "3 месяца и более ". То який сенс вакцинуватись за три місяці до початку епідсезону, бо корона, так як і всі вірсуні хвороби активізується переважно під час холодної та вологої погоди!! ... Кольни вакцину сьогодні, та вступай в епідсезон вже БЕЗ набутого вакцинуванням імунітету, і вколись знову... Нісенітниця.
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23.07.2021 14:04 Ответить
https://thepharma.media/news/world/24816-moderna-ozvuchila-dlitelnost-immuniteta-posle-svoej-vakciny-ot-covid-19 Иммунитет против коронавируса после получения вакцины Moderna будет длится не менее года, заявили в компании. В Moderna прогнозируют формирование длительного иммунитета после использования вакцины от коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщил Тал Закс, медицинский директор американской компании Moderna, передает CNN.
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23.07.2021 14:33 Ответить
Дякую. Дивно, я знайшов зовсім іншу інформацію. А саме про 3 місяці і болєє.
Предотвращает ли вакцина заражение и передачу вируса?
В настоящее время неизвестно, обеспечит ли вакцина профилактику заражения и дальнейшую передачу вируса привитыми лицами. Иммунитет к инфекции сохраняется в течение нескольких месяцев, однако полный срок его действия еще не установлен. Это важные вопросы, которые в настоящее время изучаются.

ось тут https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/the-moderna-covid-19-mrna-1273-vaccine-what-you-need-to-know
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23.07.2021 15:46 Ответить
Ваше посилання має дату 26 січня 2021 г. З тих пір був певний час для спостережень.
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23.07.2021 16:32 Ответить
 
 