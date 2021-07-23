К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени, - главный санврач Кузин. ВИДЕО

В Минздраве заявили, что карантин осенью неминуем. Людям стоит активно вакцинироваться от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, коронавирус не исчезает, поэтому осенью карантин неминуем.

"Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", - сказал главный санврач.

"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - отметил он..

По словам Кузина, снятые маски сейчас могут сыграть злую шутку, а мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которое успеют вакцинировать.

"Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью иметь свой иммунитет", - добавил главный санврач.

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