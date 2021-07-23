За сутки в Киеве выявлено 226 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлено 226 больных коронавирусом. Летальных случаев нет.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"226 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано. Всего за время пандемии умерли 5 224 человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 217 663 ", - сообщил Кличко.
Заболели 129 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 80 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет. А также 6 девочек от 3 до 16 лет и 11 мальчиков от 6 месяцев до 16 лет.
В больницы столицы госпитализированы 93 больных коронавирусом.
Выздоровели за минувшие сутки 180 человек. В целом коронавирус преодолели 208 330 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявлено в Святошинском районе - 53, в Соломенском - 47 и в Дарницком районе - 33 случая", - отметил Кличко.
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Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
https://www.bagnet.org/news/world/1315564/zabolevaemost-covid-19-v-ssha-uvelichilas-v-tri-raza По данным Университета Джона Хопкинса, в США во вторник, 20 июля, было зарегистрировано более 37000 новых случаев коронавируса. А по состоянию на 6 июля этого года коронавирусом заболели 13 700 американцев. Таким образом, заболеваемость COVID-19 практически утроилась. Чиновники здравоохранения называют основной причиной такой ситуации распространение "Дельта"-варианта коронавируса и снижение показателей вакцинации. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, всего 56,2% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.