За сутки в Киеве выявлено 226 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 226 больных коронавирусом. Летальных случаев нет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"226 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано. Всего за время пандемии умерли 5 224 человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 217 663 ", - сообщил Кличко.

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Заболели 129 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 80 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет. А также 6 девочек от 3 до 16 лет и 11 мальчиков от 6 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализированы 93 больных коронавирусом.

Выздоровели за минувшие сутки 180 человек. В целом коронавирус преодолели 208 330 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания выявлено в Святошинском районе - 53, в Соломенском - 47 и в Дарницком районе - 33 случая", - отметил Кличко.