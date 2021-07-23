За неделю заблокированы свыше 72 тыс. атак на государственные информационные ресурсы, - Госспецсвязь

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 14 по 20 июля 2021 года зафиксировала 1,233 млн подозрительных событий, что на 4% меньше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госспецсвязи.

Подчеркивается, что подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток получения прав пользователя (43%), получения прав администратора (17%), нарушений корпоративной политики безопасности (20%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 72,155 тыс. разных видов атак, что на 3% меньше, чем было на предыдущей неделе. Из них 98% - сетевые атаки прикладного уровня, также зафиксированы и заблокированы 11 DDoS-атак.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1,68 тыс. киберинцидентов, что на 19% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (46% общего количества) и фишинга (53%).

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