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Вопреки закону: телеканал "1+1" снова транслирует скандальный сериал "Сваты" на русском языке

Вопреки закону: телеканал

Телеканал "1+1" вернул в эфир сериал студии "Квартал-95" в русской озвучке. Несколько дней назад "Сваты" перешли на украинский язык, но это возмутило зрителей телеканала. Теперь Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания просят отреагировать на нарушение закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Буквы".

Как известно, с 16 июля 2021 г. вступила в силу часть 6 статьи 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Указанная статья предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть исключительно украинский.

С 19 июля телеканал "1+1" начал транслировать сериал "Сваты" в украинском дубляже. Пользователи соцсетей делились фрагментами сериала в новом озвучке:

После этого в комментариях на странице сериала на сайте телеканала недовольные зрители начали выражать свое мнение.

Кто-то убеждал, что любой сериал лучше смотреть на оригинальном языке. Кого возмущал сам факт, что его транслируют на украинском. Другие жаловались на плохое качество дубляжа.

Вопреки закону: телеканал 1+1 снова транслирует скандальный сериал Сваты на русском языке 01
Вопреки закону: телеканал 1+1 снова транслирует скандальный сериал Сваты на русском языке 02
Вопреки закону: телеканал 1+1 снова транслирует скандальный сериал Сваты на русском языке 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушение телеканалами языкового закона угрожает национальной безопасности, - Креминь

Также требования вернуть оригинальную озвучку телеканалу писали и в Instagram.

Вопреки закону: телеканал 1+1 снова транслирует скандальный сериал Сваты на русском языке 04

Уже вечером 22 июля сериал начали транслировать на русском. Сейчас на сайте телеканала сериал доступен только на русском языке. После возврата русской озвучки телеканал начали благодарить в комментариях на сайте и соцсетях.

Вопреки закону: телеканал 1+1 снова транслирует скандальный сериал Сваты на русском языке 05
Вопреки закону: телеканал 1+1 снова транслирует скандальный сериал Сваты на русском языке 06

Народный депутат от "ЕС" и бывший член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Николай Княжицкий публично обратился в Нацсовет с просьбой отреагировать на нарушение телеканалом закона о языке.

"Вчера" Сваты "вышли на украинском. Но сегодня снова на русском. Кто же им мог приказать? Ау! Нацсовет! Закон нарушают! Те, кто транслирует, и те, кто этого не замечает. Если серьезно, то в нормальном государстве так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это хамский вызов каждому украинцу. И будет ответ", - написал он.

Вопреки закону: телеканал 1+1 снова транслирует скандальный сериал Сваты на русском языке 07

Напомним, этот русскоязычный сериал с 2008 года в Украине транслировал телеканал "Интер". Там были показаны первые пять сезонов. Финальный, шестой сезон в 2013 году транслировал телеканал "1 + 1". Показ в России всех шести сезонов проходил на телеканале "Россия-1".

Идея и сценарий сериала принадлежит студии "Квартал-95". Студия участвовала в производстве первый пяти сезонов, шестой сезон делала самостоятельно.

С 2017 по 2019 годы сериал был запрещен к показу в Украине, поскольку главную роль в нем сыграл включенный в "черный список" Минкульта российский актер Федор Добронравов. Это вызвало возмущение Владимира Зеленского, который в то время был лидером "Квартала 95" и, который выступал сценаристом и продюсером проекта.

В июне 2019 года, когда Зеленский уже был президентом, Добронравова исключили из списка лиц, создающих угрозу украинской национальной безопасности. Вскоре после этого студия "Квартал-95" сообщила о возобновлении показа сериала на "1 + 1".

Через год после этого бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко был назначен министром культуры. На пятый день в должности он, комментируя ситуацию со "Сватами", заявил, что запрет на въезд в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы с его участием также были запрещены в нашей стране.

Напомним, в начале июня "слуги народа" попытались протащить в Верховной Раде законопроект №5554, которым предлагалось отложить вступление в силу нормы об украинском языке в кино до завершения карантина. Однако в ВР не хватило голосов для включения в повестку дня этого документа.

Теперь же нардепы от президентской фракции хотят внести изменения в закон об украинском языке и вывести из-под его действия телевидение.

14 июня под стенами комитетов Верховной Рады собралась акция в поддержку обязательного дубляжа фильмов и сериалов на украинский язык.

кино (1536) язык (3780) 1+1 (167)


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Топ комментарии
+65
Вопреки закону: телеканал "1+1" снова транслирует скандальный сериал "Сваты" на русском языке - Цензор.НЕТ 6898
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23.07.2021 12:23 Ответить
+61
Скоты'с.
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23.07.2021 12:09 Ответить
+60
Вопреки закону: телеканал "1+1" снова транслирует скандальный сериал "Сваты" на русском языке - Цензор.НЕТ 8709
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23.07.2021 12:24 Ответить
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Так , різний .В тебе менталітет кацапа , а не нормальної людини . А ще кацапи відрізняються особливою будовою щелепи . .
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24.07.2021 10:40 Ответить
а отакі вуйки - дупою!
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25.07.2021 12:54 Ответить
Не смотрел, ни "С ватов", ни " Слугу народа", пропагандистское гы-гы для обыдлячивания лохтората.
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24.07.2021 09:51 Ответить
Хай погуляють.... не довго їм залишилось.
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24.07.2021 10:06 Ответить
Языком оригинала американские комедии тоже мож лучше смотреть, а не па руски.
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24.07.2021 10:15 Ответить
Так! Заразом англійську можна вивчити
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29.12.2021 17:01 Ответить
ну что же, крайности побеждают... а как же "зарубежные фильмы в оригинале"? "фантомас(а)" уже перевели, осталось перевести "Бриллиантовая рука" ! только почему то чисто украинский фильм "Пропала грамота", снятый на украинском языке, крутят на русском!
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24.07.2021 10:18 Ответить
Кому надо языком оригинала, заходят на сайт и смотрят.
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24.07.2021 10:19 Ответить
Тут вам не здесь.
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24.07.2021 10:20 Ответить
какайаразніца?
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24.07.2021 11:25 Ответить
В тебе менталітет кацапа__________ трохи не вгадав, а який самий - не скажу, все одно не зрозумієш...
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25.07.2021 12:57 Ответить
Люди його і так з кожним днем все більше і більше ненавидять....так давай ще запусти російськомовне кіно... Безглуздість!
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29.12.2021 17:00 Ответить
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