Вопреки закону: телеканал "1+1" снова транслирует скандальный сериал "Сваты" на русском языке

Телеканал "1+1" вернул в эфир сериал студии "Квартал-95" в русской озвучке. Несколько дней назад "Сваты" перешли на украинский язык, но это возмутило зрителей телеканала. Теперь Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания просят отреагировать на нарушение закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Буквы".

Как известно, с 16 июля 2021 г. вступила в силу часть 6 статьи 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Указанная статья предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть исключительно украинский.

С 19 июля телеканал "1+1" начал транслировать сериал "Сваты" в украинском дубляже. Пользователи соцсетей делились фрагментами сериала в новом озвучке:

После этого в комментариях на странице сериала на сайте телеканала недовольные зрители начали выражать свое мнение.

Кто-то убеждал, что любой сериал лучше смотреть на оригинальном языке. Кого возмущал сам факт, что его транслируют на украинском. Другие жаловались на плохое качество дубляжа.







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Также требования вернуть оригинальную озвучку телеканалу писали и в Instagram.

Уже вечером 22 июля сериал начали транслировать на русском. Сейчас на сайте телеканала сериал доступен только на русском языке. После возврата русской озвучки телеканал начали благодарить в комментариях на сайте и соцсетях.





Народный депутат от "ЕС" и бывший член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Николай Княжицкий публично обратился в Нацсовет с просьбой отреагировать на нарушение телеканалом закона о языке.

"Вчера" Сваты "вышли на украинском. Но сегодня снова на русском. Кто же им мог приказать? Ау! Нацсовет! Закон нарушают! Те, кто транслирует, и те, кто этого не замечает. Если серьезно, то в нормальном государстве так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это хамский вызов каждому украинцу. И будет ответ", - написал он.

Напомним, этот русскоязычный сериал с 2008 года в Украине транслировал телеканал "Интер". Там были показаны первые пять сезонов. Финальный, шестой сезон в 2013 году транслировал телеканал "1 + 1". Показ в России всех шести сезонов проходил на телеканале "Россия-1".

Идея и сценарий сериала принадлежит студии "Квартал-95". Студия участвовала в производстве первый пяти сезонов, шестой сезон делала самостоятельно.

С 2017 по 2019 годы сериал был запрещен к показу в Украине, поскольку главную роль в нем сыграл включенный в "черный список" Минкульта российский актер Федор Добронравов. Это вызвало возмущение Владимира Зеленского, который в то время был лидером "Квартала 95" и, который выступал сценаристом и продюсером проекта.

В июне 2019 года, когда Зеленский уже был президентом, Добронравова исключили из списка лиц, создающих угрозу украинской национальной безопасности. Вскоре после этого студия "Квартал-95" сообщила о возобновлении показа сериала на "1 + 1".

Через год после этого бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко был назначен министром культуры. На пятый день в должности он, комментируя ситуацию со "Сватами", заявил, что запрет на въезд в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы с его участием также были запрещены в нашей стране.

Напомним, в начале июня "слуги народа" попытались протащить в Верховной Раде законопроект №5554, которым предлагалось отложить вступление в силу нормы об украинском языке в кино до завершения карантина. Однако в ВР не хватило голосов для включения в повестку дня этого документа.

Теперь же нардепы от президентской фракции хотят внести изменения в закон об украинском языке и вывести из-под его действия телевидение.

14 июня под стенами комитетов Верховной Рады собралась акция в поддержку обязательного дубляжа фильмов и сериалов на украинский язык.