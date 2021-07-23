Безвиз с Францией снова действует, страна открыла въезд для украинских туристов, - Кулеба

Правительство Франции открыло въезд для граждан Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. На въезде: свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест", - говорится в сообщении.

Согласно данным МИД, Украина внесена в перечень стран так называемой "зеленой" зоны, поэтому въезд граждан Украины во Францию происходит в соответствии с иммиграционными правилами Министерства внутренних дел Франции.

Также читайте: Швеция с 26 июля открывает въезд для граждан Украины