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Безвиз с Францией снова действует, страна открыла въезд для украинских туристов, - Кулеба

Безвиз с Францией снова действует, страна открыла въезд для украинских туристов, - Кулеба

Правительство Франции открыло въезд для граждан Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. На въезде: свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест", - говорится в сообщении.

Согласно данным МИД, Украина внесена в перечень стран так называемой "зеленой" зоны, поэтому въезд граждан Украины во Францию происходит в соответствии с иммиграционными правилами Министерства внутренних дел Франции.

Также читайте: Швеция с 26 июля открывает въезд для граждан Украины

Автор: 

туризм (1543) Франция (3545) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Вакцинация китайским шмурдяком не прокатывает во франции. Зато степашка с зелохом хорошо прибарахлились закупая вакцину с коррупционной составляющей.
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23.07.2021 12:16 Ответить
+1
только pfіizer,
мы собрались ехать,пришлось вакцинироваться (
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23.07.2021 12:19 Ответить
+1
Можно было и не колоться можно с отриц тестом во Францию и другие страны Европы за исключением нескольких дают выбор либо вакцина или тест
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23.07.2021 12:24 Ответить
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Увидеть Париж и умереть?..
Нет ! Париж меня встретит здоровым !
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23.07.2021 12:14 Ответить
Вакцинация китайским шмурдяком не прокатывает во франции. Зато степашка с зелохом хорошо прибарахлились закупая вакцину с коррупционной составляющей.
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23.07.2021 12:16 Ответить
только pfіizer,
мы собрались ехать,пришлось вакцинироваться (
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23.07.2021 12:19 Ответить
Можно было и не колоться можно с отриц тестом во Францию и другие страны Европы за исключением нескольких дают выбор либо вакцина или тест
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23.07.2021 12:24 Ответить
это только сегодня сообщили
а было - никаких тестов,только вакцинация и только pfіizer,мы в посольстве узнавали
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23.07.2021 12:31 Ответить
у меня знакомые решили вопрос с вакцинацией. Справка есть - укола нет ))
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23.07.2021 17:51 Ответить
спасибо,но переться в европу с липовой справкой - нет,спасибо
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23.07.2021 18:48 Ответить
она не липовая)) пфайзер мирно слит в раковину )) не уколото то, чего не хотелось)
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23.07.2021 19:21 Ответить
ну у каждого есть право выбора
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24.07.2021 09:13 Ответить
У разі якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в'їхати до Франції за наявності ПЦР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду
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23.07.2021 12:43 Ответить
Нараз Coronovac знаходиться на розгляді в EMA с 04.05.2021р. Є всі підстави очікувати, що протягом 1-2 місяців затвердять. Якщо Вас на влаштовує китайська вакциона, можете зробити Pfizer або Moderna. Частина країн ЄС вже визнає Coronovac навіть до схвання ЕMA. Тому це питання часу! Загалом всі ці вакцини - це суперечиливе питання, але нічого не вдієш, такі часи!!!
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23.07.2021 12:45 Ответить
открыла то открыла, но есть нюанс(с) - вакцинация нормальной вакциной а не китайским шмурдяком.
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23.07.2021 12:21 Ответить
Какаяразница!!!! Электорат весной дороги перекрывал из-за стоимости газа, масло подсолнечное, говорит, дорогое, яйца уже некоторые по праздникам покупать будет. Так что для очень большого кол-ва из 73% производитель вакцины совершенно не играет роли! Хуже не будет!
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23.07.2021 12:37 Ответить
Перепрошую, а 73% це хто?
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23.07.2021 12:47 Ответить
73% президентов
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23.07.2021 12:52 Ответить
Виборців і громадян України, які в законному порядку висловили свою позицію на демократичних виборах!!! А кто Вам сказав, що цім громадянам України все одно ("какаяразница")?
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23.07.2021 12:55 Ответить
Дядьку, ідіть в сраку! Від Вас кацапами смердить!
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23.07.2021 12:57 Ответить
Кацапами, добродію, може смердіти швидше від Вас!!! Бо на українця Ви не дуже схожі, так як поводите себе як невіглас та хамло!
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23.07.2021 15:25 Ответить
Вася, покажи свой текст своему учителю украинского языка и он тебе расскажет где ты спалился. У тебя палево во всех комментариях. Сходи подучись!
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23.07.2021 15:28 Ответить
Шановний, з усього вбачається, що Ви української мови не знаєте. Я Вам не "Вася"!!! Я рідну українську мову вивчив задовго до того, як ви навчились людей "васями" називати, що явно є ознакою російськомовної людини. Тому вимушений наполягати на тому, що Ви, добродію, все таки невіглас та хамло! Але загалом, Ви мене розмішили, "Діду Панас". Успіхів Вам у вивченні рідної мови!!!!
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24.07.2021 07:34 Ответить
Ну це також добре!!! А якщо захоче/зможе і не поїхати. Чи з Вашої точки зору за попереднього президента Україні не їздили на заробітки закордон?!!!!
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23.07.2021 12:46 Ответить
jedyne,szcho meni doschkuliaje - tze prysytnist katsapni na switowij mapi..
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23.07.2021 13:30 Ответить
Кто в Париж намылился? А ну ставьте лайк
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23.07.2021 14:26 Ответить
дурных нет
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23.07.2021 17:52 Ответить
Не угодно ли вам ехать со мной в Париж ?
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24.07.2021 10:42 Ответить
 
 