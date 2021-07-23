США о статье Путина: "Вся цель агрессии Кремля - это подрыв стремлений Украины"
В США прокомментировали статью президента страны-агрессора Владимира Путина об Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении миссии США в ОБСЕ.
"Президент России написал, что Россия "уважает желание украинцев видеть свою страну свободной, безопасной и процветающей". Он прекрасно знает, что его утверждения не могут быть полностью реализованы, пока возглавляемые Россией силы продолжают сеять хаос на Донбассе и оккупировать Крым. Действительно, вся цель агрессии Кремля в Украине - это подрыв стремлений Украины", - говорится в сообщении.
Также США отреагировали на слова Путина, что Россия "открыта к диалогу с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы".
"Мы сожалеем, что предполагаемое обещание г-на Путина об открытом диалоге еще не было реализовано на практике", - добавили в миссии.
Кроме того, в США отметили, что "если Россия хочет, чтобы ее считали партнером, она должна действовать ответственно и выполнять свои обещания. В соответствии с Минскими соглашениями Россия обязалась отозвать свои силы и технику с востока Украины".
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14-00, 20.07.21., Зеленского нет на рабочем месте. Депутатов нет на рабочем месте. Разумкова нет на рабочем месте (оформил юридически). Шмыгаля нет на рабочем месте. Господа, сегодня только вторник!
21.07.21., Майя, солнышко, скажи пожалуйста, куда ты ударила Вову, что он второй день на работу доползти не может ?
12-00, 22.07.2021., Зеленского нет на рабочем месте. Байден тоже любит ходить по жилым апартаментам Белого дома в халате, но не в рабочее время.
09-00, 23.07. Зеленского нет на рабочем месте.
если бы скотина кремлёвская не залезла в Украину своими кровавыми копытами в 2014 году -
мы бы сейчас жили как Польша
а то и лучше !
теперь очередь - твоя !
в стремлении захватить Украину, лилиПутин имеется ввиду, нужные ему геополитические ресурсы для продления существования проекта "россия".. такими ресурсами есть:
1) население (прим 40 млн), которые можно русифицировать и дать подпитку населению "русскавага мира", которое в следствии естественной убыли(старение и малорождаемость), короновирусной смертности, неестественной убыли (гибель, алкоголь, наркомания, участие в войнах, болезни и плохая медицина), постепенно и уверенно проигрывает по количеству, миграционным потокам, т.е. количество нерусифицированных мигрантов (среднеазиатов), постепенно приближается к количеству так называемого русскавага населения.. а это создает социальную и культурную напряжённость, которую русскае население проиграет..
2). территория и природные ресурсы;
3) культурное наследство и возможность манипуляций историей в пользу концепции "русскавага мира" и мифа про триединый нарИд";
4) военный потенциал территории и населения:
5) трубопроводный потенциал территории;
6) морской и прибрежный потенциал территории;
7) научный и технологический потенциал территории;
8) генетитический потенциал( каждое поколение нация рождает сотню гениев и выдающихся ученых, музыкантов, поэтов, писателей, бизнесменов, и т.п.), и Рашка стремится что бы эти выдающиеся люди родились и служили в интересах Кремля%
9) обладание Украиной даст возможность Кремлю замкнуть региональный контур влияния, и стать единственным и монопольным источником влияния в регионе;
10) обладание Украиной и её населением, позволит Кремлю резко увеличить население до 190-200 млн человек, увеличить рынки потребления, и в том числе увеличить Армию и ежегодные расходы на Армию, силовые структуры, и расходы на ВПК(военно-пром комплекс);
11) обладание Украиной, даст возможность Кремлю диктовать свою политику всей остальной импотентной Европе непосредственно с европейских границ;
12) следующим, падут Румыния Польша, и так далее..
НАТО это импотенты и 3,14расты!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
лядей всех со всеми вокруг перессорить довести если не до войны то до противостояний а
где получится до откровенной войны и по истечению определённого периода воспользоваться
всеми минусовками что бы хотя бы таким образом "догнать" мировых лидеров- не можешь
бежать быстрее мешай бежать другим - вот долгосрочная стратегия орды......
Если судить по результатам деятельности ЗЕ, то Украина стремится подальше от ЕС и НАТО - в объятия коммунистов и рашистов.