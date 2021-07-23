США о статье Путина: "Вся цель агрессии Кремля - это подрыв стремлений Украины"

В США прокомментировали статью президента страны-агрессора Владимира Путина об Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении миссии США в ОБСЕ.

"Президент России написал, что Россия "уважает желание украинцев видеть свою страну свободной, безопасной и процветающей". Он прекрасно знает, что его утверждения не могут быть полностью реализованы, пока возглавляемые Россией силы продолжают сеять хаос на Донбассе и оккупировать Крым. Действительно, вся цель агрессии Кремля в Украине - это подрыв стремлений Украины", - говорится в сообщении.

Также США отреагировали на слова Путина, что Россия "открыта к диалогу с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы".

"Мы сожалеем, что предполагаемое обещание г-на Путина об открытом диалоге еще не было реализовано на практике", - добавили в миссии.

Кроме того, в США отметили, что "если Россия хочет, чтобы ее считали партнером, она должна действовать ответственно и выполнять свои обещания. В соответствии с Минскими соглашениями Россия обязалась отозвать свои силы и технику с востока Украины".

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