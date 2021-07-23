Объем транзита газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе, - Песков

Переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года будут зависеть, в том числе, от объемов европейского спроса

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем", - сказал Песков.

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В пятницу в ходе общения Пескова с журналистами представители СМИ попросили пресс-секретаря прокомментировать вчерашнее заявление "Газпрома" о том, что при проявлении интереса Европы к увеличению объемов закупок российского газа объемы прокачки "голубого топлива" через Украину могут быть также увеличены. Пескова спросили, говорил ли об этом президент РФ Владимир Путин с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и какова была реакция немецкой стороны.

Пресс-секретарь в ответ напомнил, что тема "Северного потока 2" и транзита через Украину в ходе разговора с Меркель действительно обсуждалась. Песков также упомянул заявление "Газпрома", в котором тот подтвердил свою готовность транзитировать газ через Украину после 2024 года при условии экономической целесообразности и технической готовности украинской ГТС. Есть возможность для увеличения объемов прокачки при наличии спроса, напомнил пресс-секретарь, говоря о заявлении "Газпрома".

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"Переговоры (об этом - ред.) могут быть только чисто коммерческими, это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности. Но вы наверняка обратили внимание на то, что Миллер также приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах", - сказал Песков, отметив значимость немецких потребителей в системе экспорта российского газа.