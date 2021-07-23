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Новости Газовая война
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Объем транзита газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе, - Песков

Объем транзита газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе, - Песков

Переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года будут зависеть, в том числе, от объемов европейского спроса

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о планах Германии продлить на 10 лет транзит газа через Украину: Без меня меня женили

В пятницу в ходе общения Пескова с журналистами представители СМИ попросили пресс-секретаря прокомментировать вчерашнее заявление "Газпрома" о том, что при проявлении интереса Европы к увеличению объемов закупок российского газа объемы прокачки "голубого топлива" через Украину могут быть также увеличены. Пескова спросили, говорил ли об этом президент РФ Владимир Путин с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и какова была реакция немецкой стороны.

Пресс-секретарь в ответ напомнил, что тема "Северного потока 2" и транзита через Украину в ходе разговора с Меркель действительно обсуждалась. Песков также упомянул заявление "Газпрома", в котором тот подтвердил свою готовность транзитировать газ через Украину после 2024 года при условии экономической целесообразности и технической готовности украинской ГТС. Есть возможность для увеличения объемов прокачки при наличии спроса, напомнил пресс-секретарь, говоря о заявлении "Газпрома".

Также читайте: Размышление, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - спекуляция, - посол ФРГ Фельдгузен

"Переговоры (об этом - ред.) могут быть только чисто коммерческими, это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности. Но вы наверняка обратили внимание на то, что Миллер также приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах", - сказал Песков, отметив значимость немецких потребителей в системе экспорта российского газа.

Газ (10237) Песков Дмитрий (1941) транзит (568) Евросоюз (17278) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+7
Понеслось.. Вот это и есть все гарантии.
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23.07.2021 12:52 Ответить
+3
Ніякого транзиту російського газу через Україну не буде, всі це розуміють, просто не хочуть про це говорити вголос! Нам потрібно готуватись до зими без газу! Пропоную переводити котельні в містах на біопаливо, ставити пальники на біопаливі в котли, будувати склади для біопалива біля котелень. Україна виробляє більше 1 трильйона тон біопалива на рік, яке не використовує навіть на 10%. По великому рахунку нам той газ російський не потрібен. В Україні є власне виробництво пальників, котлів і супутнього обладнання і потрібно вже зараз терміново починати масове переведення частини котлів міських котелень на біопаливо! Це все реально зробити, але потрібно робити вже терміново!
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23.07.2021 13:06 Ответить
+1
В Кремле давно определили что "СП2" это основной
поставщик газа в ЕС, а Германия займет место хаба распределения газа который будет идти на Чехию, Голландию,
и частично в Польшу. Украина в этом случае как это принято будет
наблюдателем и статистом, так что себестоимость содержания пустой газовой трубы будет однозначно
убыточной …Аплодисменты артистам!
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23.07.2021 13:02 Ответить
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Понеслось.. Вот это и есть все гарантии.
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23.07.2021 12:52 Ответить
Ніякого транзиту російського газу через Україну не буде, всі це розуміють, просто не хочуть про це говорити вголос! Нам потрібно готуватись до зими без газу! Пропоную переводити котельні в містах на біопаливо, ставити пальники на біопаливі в котли, будувати склади для біопалива біля котелень. Україна виробляє більше 1 трильйона тон біопалива на рік, яке не використовує навіть на 10%. По великому рахунку нам той газ російський не потрібен. В Україні є власне виробництво пальників, котлів і супутнього обладнання і потрібно вже зараз терміново починати масове переведення частини котлів міських котелень на біопаливо! Це все реально зробити, але потрібно робити вже терміново!
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23.07.2021 13:06 Ответить
В Кремле давно определили что "СП2" это основной
поставщик газа в ЕС, а Германия займет место хаба распределения газа который будет идти на Чехию, Голландию,
и частично в Польшу. Украина в этом случае как это принято будет
наблюдателем и статистом, так что себестоимость содержания пустой газовой трубы будет однозначно
убыточной …Аплодисменты артистам!
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23.07.2021 13:02 Ответить
конечно верим усатому брехуну, вся техника осталась на границе, по 20000 голов в Крым завозят каждые 3 месяца яко бы на учения, верим верим, особенно после запуска СП2 и остановки транзита через нашу ГТС у ***** будут полностью развязаны руки.
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23.07.2021 13:02 Ответить
Обсяг транзиту газу через Україну після 2024 року залежатиме від попиту в Європі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 960
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23.07.2021 13:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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23.07.2021 13:16 Ответить
Не буде ніякого транзиту, можливо навіть раніше, це і дурню зрозуміло, сп-2 саме для цього будувався і не варто сумніватися причини знайдуться
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23.07.2021 13:45 Ответить
Готовимся к лютой зиме без газа ?
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23.07.2021 16:19 Ответить
Переход на автономное теплоснабжение двухконтурными котлами уменьшает потребность в газе в 2 раза. Утепление наружных стен пенопластом 10 см уменьшает расход газа ещё в 2 раза. Вместо 20 млрд кубов-надо 5 млрд. Проверено в Закарпатье.
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23.07.2021 17:06 Ответить
3-комн. Во времена центротопления (при минималке 100грн) - 107 грн/мес платил.
Установка 2-контурного вместо колонки сократила платеж в ТРИ раза. Платил вдвое меньше чем сосед по площадке за двушку. Расход газа 180-220м.куб.
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23.07.2021 19:47 Ответить
...без пенополистирола...
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23.07.2021 19:48 Ответить
Таки с пенополистиролом расход будет 100 кубов. Я 5 лет с утеплением..
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23.07.2021 20:59 Ответить
Тяжко)). Холодный подвал снизу...
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23.07.2021 23:45 Ответить
Вот ответ для Меркель и Байдена.чего стоят их заверения о продлении транзита?
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23.07.2021 19:47 Ответить
 
 