Колонка Washington post о договоре США по "Северному потоку-2": Байден совершил по отношению к Украине преступление, наказуемое импичментом?

Байден просит Зеленского пойти на сделку, которая позволит Путину задушить Украину. Это гораздо серьезнее, чем попытки Трампа заставить расследовать дело Хантера Байдена.

Об этом пишет в своей колонке в Washington post Марк Тиссен (Marc Thiessen), передает Цензор.НЕТ.

"Помните, как демократы Палаты представителей подвергли импичменту президента Дональда Трампа за то, что он "связывал руки" президенту Украины Владимиру Зеленскому, якобы обусловив визит в Белый дом его готовностью расследовать дело Хантера Байдена? Что ж, угадайте, что: Axios сообщает, что администрация Байдена, возможно, сделала то же самое, чтобы принять сделку, которую президент Байден только что заключил с Германией, чтобы позволить ей с Россией продвигаться вперед со своим газопроводом Nord Stream 2 - и обусловила визит Зеленского в Белый дом принятием сделки.

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"Пока члены администрации Байдена завершали сделку с Германией, они работали с украинцами, чтобы назначить дату визита Зеленского в Белый дом, который, как первоначально заявил президент Украины, произойдет в этом месяце, - сообщает Axios. - Украинцы чувствовали, что администрация эффективно связывает визит в Белый дом с позицией Украины по сделке по "Северному потоку" и заставляет их не высказываться".

Неужели Байден действительно просто обусловил визит в Белый дом согласием Зеленского на энергетическое превосходство России над Украиной? Пора назначать менеджеров по импичменту!

В отличие от Трампа, Байден оказывает давление на Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, которая представляет собой реальную угрозу для его страны. Прямо сейчас российский газ экспортируется в Западную Европу по трубопроводам, проходящим через Украину, а это означает, что Россия не может перекрыть подачу газа в Украину, не отключив при этом и свой прибыльный экспорт на Запад. Но как только будет построен новый газопровод "Северный поток - 2", Россия сможет обойти Украину и отправлять газ напрямую в Германию по дну Балтийского моря. Когда это произойдет, Россия сможет перекрыть поставки энергии в Украину, не отрезая Западную Европу.

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Перед уходом с поста Трампу удалось остановить строительство трубопровода. В 2019 году он подписал закон о санкциях против предприятий, участвующих в проекте. В результате ряд компаний вышли из проекта. И Трамп дал понять, что готов наказать не только российские компании, но и немецкие, и других европейских поставщиков. Как сказал Джонатан Свон из Axios: "Крупное строительство... было заморожено, на момент вступления Байдена в должность, потому что они вполне обоснованно опасались, что администрация Трампа... потенциально может наложить санкции на немецкие коммунальные предприятия, конечных потребителей газа".

Как только Байден вступил в должность, строительство трубопровода возобновилось. Во время слушаний по утверждению кандидатуры госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что "намерен сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить завершение" проекта "Северный поток 2". Но затем, в мае, Государственный департамент снял санкции с Матиаса Варнига, друга президента Владимира Путина и бывшего офицера восточногерманской разведки, отвечавшего за строительство. А в июне Байден решил прекратить попытки заблокировать трубопровод, решив, что это не стоит ущерба в отношениях с Германией.

Зеленского не предупредили перед тем как сделать объявление. Об этом он узнал из прессы. "Северный поток-2" - это оружие, настоящее оружие... в руках Российской Федерации", - сказал он. "Удивляет... что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты". Едва Байден дал зеленый свет трубопроводу, как Путин начал использовать его, предупредив, что Украина должна продемонстрировать свою добрую волю, если она хочет, чтобы экспорт российского газа продолжался.

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Это гораздо серьезнее, чем неуклюжие попытки Трампа заставить Зеленского расследовать дело Хантера Байдена. Разговор Трампа с Зеленским не был "красивым" или "идеальным", как он утверждал; это неразумно создавало впечатление смешивания его электоральных интересов с политикой США. Но он не дал никаких обещаний или угроз во время звонка, как изначально ложно сообщалось, и Зеленский сказал, что Трамп не оказывал на него давления. Поведение Трампа, хотя и неуместное, не дошло до уровня "тяжких преступлений и проступков".

Более того, хотя демократы Палаты представителей также обвинили Трампа в задержке оказания жизненно важной военной помощи Украине в качестве давления на Зеленского, на самом деле именно Трамп отправил Украине помощь, которую администрация Обамы-Байдена отказалась предоставить. Тогда Джо Байден обвинил Трампа в отказе от помощи, "чтобы оказать давление на суверенное государство, партнера, который все еще подвергается прямым нападкам со стороны России". Что ж, вот что интересно: как только Байден оказался в Овальном кабинете, он приостановил военную помощь США Украине в размере 100 миллионов долларов.

Трамп был невероятно жестким по отношению к России на деле, если не на словах. Байден, напротив, назвал Путина убийцей, но с момента вступления в должность он приостановил эту военную помощь, одобрил продление нового договора СНВ и согласился с трубопроводом "Северный поток - 2", который увеличивает влияние России в регионе за счет Украины. И Байден мог ненадлежащим образом оказать давление на президента Украины, чтобы заставить его прекратить критику сделки.

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Являются ли действия Байдена преступлением, наказуемым импичментом? Конечно, нет. Мягкость по отношению к России не является серьезным преступлением или проступком. Но просить президента Украины пойти на сделку, которая позволит Путину задушить его страну, постыдно, даже если не подлежит импичменту", - говорится в статье.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.