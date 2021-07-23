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Новости Газовая война
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Колонка Washington post о договоре США по "Северному потоку-2": Байден совершил по отношению к Украине преступление, наказуемое импичментом?

Колонка Washington post о договоре США по

Байден просит Зеленского пойти на сделку, которая позволит Путину задушить Украину. Это гораздо серьезнее, чем попытки Трампа заставить расследовать дело Хантера Байдена.

Об этом пишет в своей колонке в Washington post Марк Тиссен (Marc Thiessen), передает Цензор.НЕТ.

"Помните, как демократы Палаты представителей подвергли импичменту президента Дональда Трампа за то, что он "связывал руки" президенту Украины Владимиру Зеленскому, якобы обусловив визит в Белый дом его готовностью расследовать дело Хантера Байдена? Что ж, угадайте, что: Axios сообщает, что администрация Байдена, возможно, сделала то же самое, чтобы принять сделку, которую президент Байден только что заключил с Германией, чтобы позволить ей с Россией продвигаться вперед со своим газопроводом Nord Stream 2 - и обусловила визит Зеленского в Белый дом принятием сделки.

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"Пока члены администрации Байдена завершали сделку с Германией, они работали с украинцами, чтобы назначить дату визита Зеленского в Белый дом, который, как первоначально заявил президент Украины, произойдет в этом месяце, - сообщает Axios. - Украинцы чувствовали, что администрация эффективно связывает визит в Белый дом с позицией Украины по сделке по "Северному потоку" и заставляет их не высказываться".

Неужели Байден действительно просто обусловил визит в Белый дом согласием Зеленского на энергетическое превосходство России над Украиной? Пора назначать менеджеров по импичменту!

В отличие от Трампа, Байден оказывает давление на Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, которая представляет собой реальную угрозу для его страны. Прямо сейчас российский газ экспортируется в Западную Европу по трубопроводам, проходящим через Украину, а это означает, что Россия не может перекрыть подачу газа в Украину, не отключив при этом и свой прибыльный экспорт на Запад. Но как только будет построен новый газопровод "Северный поток - 2", Россия сможет обойти Украину и отправлять газ напрямую в Германию по дну Балтийского моря. Когда это произойдет, Россия сможет перекрыть поставки энергии в Украину, не отрезая Западную Европу.

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Перед уходом с поста Трампу удалось остановить строительство трубопровода. В 2019 году он подписал закон о санкциях против предприятий, участвующих в проекте. В результате ряд компаний вышли из проекта. И Трамп дал понять, что готов наказать не только российские компании, но и немецкие, и других европейских поставщиков. Как сказал Джонатан Свон из Axios: "Крупное строительство... было заморожено, на момент вступления Байдена в должность, потому что они вполне обоснованно опасались, что администрация Трампа... потенциально может наложить санкции на немецкие коммунальные предприятия, конечных потребителей газа".

Как только Байден вступил в должность, строительство трубопровода возобновилось. Во время слушаний по утверждению кандидатуры госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что "намерен сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить завершение" проекта "Северный поток 2". Но затем, в мае, Государственный департамент снял санкции с Матиаса Варнига, друга президента Владимира Путина и бывшего офицера восточногерманской разведки, отвечавшего за строительство. А в июне Байден решил прекратить попытки заблокировать трубопровод, решив, что это не стоит ущерба в отношениях с Германией.

Зеленского не предупредили перед тем как сделать объявление. Об этом он узнал из прессы. "Северный поток-2" - это оружие, настоящее оружие... в руках Российской Федерации", - сказал он. "Удивляет... что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты". Едва Байден дал зеленый свет трубопроводу, как Путин начал использовать его, предупредив, что Украина должна продемонстрировать свою добрую волю, если она хочет, чтобы экспорт российского газа продолжался.

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Это гораздо серьезнее, чем неуклюжие попытки Трампа заставить Зеленского расследовать дело Хантера Байдена. Разговор Трампа с Зеленским не был "красивым" или "идеальным", как он утверждал; это неразумно создавало впечатление смешивания его электоральных интересов с политикой США. Но он не дал никаких обещаний или угроз во время звонка, как изначально ложно сообщалось, и Зеленский сказал, что Трамп не оказывал на него давления. Поведение Трампа, хотя и неуместное, не дошло до уровня "тяжких преступлений и проступков".

Более того, хотя демократы Палаты представителей также обвинили Трампа в задержке оказания жизненно важной военной помощи Украине в качестве давления на Зеленского, на самом деле именно Трамп отправил Украине помощь, которую администрация Обамы-Байдена отказалась предоставить. Тогда Джо Байден обвинил Трампа в отказе от помощи, "чтобы оказать давление на суверенное государство, партнера, который все еще подвергается прямым нападкам со стороны России". Что ж, вот что интересно: как только Байден оказался в Овальном кабинете, он приостановил военную помощь США Украине в размере 100 миллионов долларов.

Трамп был невероятно жестким по отношению к России на деле, если не на словах. Байден, напротив, назвал Путина убийцей, но с момента вступления в должность он приостановил эту военную помощь, одобрил продление нового договора СНВ и согласился с трубопроводом "Северный поток - 2", который увеличивает влияние России в регионе за счет Украины. И Байден мог ненадлежащим образом оказать давление на президента Украины, чтобы заставить его прекратить критику сделки.

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Являются ли действия Байдена преступлением, наказуемым импичментом? Конечно, нет. Мягкость по отношению к России не является серьезным преступлением или проступком. Но просить президента Украины пойти на сделку, которая позволит Путину задушить его страну, постыдно, даже если не подлежит импичменту", - говорится в статье.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20889) импичмент (546) путин владимир (31566) россия (96216) США (27166) Северный поток (1458) Трамп Дональд (5681)


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Топ комментарии
+29
Кум докушал огурец И закончил с мукою: "Оказался наш Отец Не отцом, а *****..." (с)
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23.07.2021 13:06 Ответить
+21
Мудрый нарид, смотрит телевизор, мудрый нарид выбирает клоуна во власть, чтобы хоть поржать, клоун начинает заводить дела на будущего президента США, клоун подвякаивает Китаю, против которого США собирает коалицию, президент США действует в своих интересах, наплевав на мнение клоуна, которого выбрал мудрый нарид, после просмотра телевизора, вот вам и вся история.
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23.07.2021 13:13 Ответить
+19
Ніякого транзиту російського газу через Україну не буде, всі це розуміють, просто не хочуть про це говорити вголос! Нам потрібно готуватись до зими без газу! Пропоную переводити котельні в містах на біопаливо, ставити пальники на біопаливі в котли, будувати склади для біопалива біля котелень. Україна виробляє більше 1 трильйона тон біопалива на рік, яке не використовує навіть на 10%. По великому рахунку нам той газ російський не потрібен. В Україні є власне виробництво пальників, котлів і супутнього обладнання і потрібно вже зараз терміново починати масове переведення частини котлів міських котелень на біопаливо! Це все реально зробити, але потрібно робити вже терміново!
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23.07.2021 13:08 Ответить
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Я лив гімно на Трампа бо він то заслужив за свою дружбу з Хлом. А коли ти лив гімно на Пороха в компанії всієї ватної і сепарської шобли світу, то тебе ніхто не попереджав чим це загрожує ? і ти як годиться не бачиш ніякого зв"язку між нашою зеленою зашквареною жабою і розворотом Байдена.
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23.07.2021 13:43 Ответить
де я лив гімно на твого пороха?! Байден нікуди не розвертався він старий корупціонер, йде за баблом, і він і є друг путіна дефакто, читай статтю вище перш ніж коментувати.
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23.07.2021 13:52 Ответить
It's like talking to a three.
They won't understand.
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23.07.2021 17:07 Ответить
До вас тупо не доходять елементарні речі!!!! Яка нах «дружба з х…м»!? Це політика! Трамп тільки відкрито дивувався чому «російські люди так щиро ******* Путіна? Значить він робить щось вірно для них»! Він так само казав про Кім Чен Има! Трамп просто хотів навести дипломатичний діалог із певними країнами! А про Порошенко ще простіше-Україні потрібен був союзник і щоб трапилось зараз, якщо Порошенко відкрито підтримав Трампа проти демократів? А!? Порошенко-геній геополітики! Тоді ніхто не знав хто виграє наступні вибори в Америці!
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23.07.2021 14:01 Ответить
Все вірно - окрім сиволапого гетьмана, який іще небезпечніший за вувузєлу. Ця мерзота злила в унітаз патріотичний порив народу, не запустила оборонпром, не запровадила військовий стан, першою запровадила політику "надо просто пєрєстать стрелять", саджало добровольців і видавало їх москві (Руслана Тумгоєва, наприклад), знищив 5 стратегічних складів з ************, підписав мінську оборудку і реанімував мумію мертвечука, яка до того сиділа тихо й не рипалася.
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24.07.2021 07:08 Ответить
Отож: " Аби не Трамп!"
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23.07.2021 13:44 Ответить
Перекрыть газ для Украины? Дурни не знают что Украина давно отказалась от покупки газа у агрессора.
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23.07.2021 13:40 Ответить
речь не о покупке газа а о компенсации потерь за прекращение его транзит через Украину
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23.07.2021 13:44 Ответить
сп-2 - это лучшее свидетельство того, что зеленский как президент Украины - абсолютный ноль.
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23.07.2021 13:42 Ответить
Ви статтю читали? Добро на добудову СП-2 дав великий друх України козак байда, а винуватий вувузєла, да?
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24.07.2021 07:09 Ответить
Напомни, когда там зеленский приказал закрыть уголовное дело против Байдена?
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24.07.2021 07:25 Ответить
Ну шо - скажем пасиба ******** Цукерковому?
Ведь это он лепший кореш маразматика-предателя-Джо.
Спасибо, Барыга, за очередную подлось стране!
И чем ты лучше Зеленой хитрожопой плесени?
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23.07.2021 13:45 Ответить
ОН хуже Зеленого . Потому что президентство Зе это результат правления мародера. Народ настолько устал от постоянной и систематической брехни по телеку с умным видом про ,,патужные перемоги,, и небывалый рост их уровня благосостояния что проголосовал за киноперсонажа из дурацкого сериала .Это НЕ Народ виноват а подонки которые поставили Народ перед выбором -цианистый калий или веревка , клоун или вор .Выбрали клоуна потому что терпеть вора больше уже просто НЕ было сил .
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23.07.2021 14:12 Ответить
Колонка Washington post про договір США стосовно "Північного потоку-2": Байден скоїв щодо України злочин, який карається імпічментом? - Цензор.НЕТ 8281
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23.07.2021 14:53 Ответить
Не треба перепощувати жалюгідну хуцпу прихильників сиволапого гетьмана.
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24.07.2021 07:11 Ответить
Все в цьому світі чийсь резульат. ти наприлад результат помилки твого бухого батька. І всі когось приводять. Але як водиться у тупих зебілів, тільки бидло на кшталт тебе яке всі 5 років мочило Порошенка на догоду **** ні в чому не винне.
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23.07.2021 18:46 Ответить
Чудове і стисле пояснення причин приходу до влади вувузєли.
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24.07.2021 07:13 Ответить
Трамп был невероятно жестким по отношению к России на деле, если не на словах. Байден, напротив, назвал Путина убийцей, но с момента вступления в должность он приостановил эту военную помощь, одобрил продление нового договора СНВ и согласился с трубопроводом "Северный поток - 2", который увеличивает влияние России в регионе за счет Украины. И Байден мог ненадлежащим образом оказать давление на президента Украины, чтобы заставить его прекратить критику сделки.
Источник: https://censor.net/ru/n3278803

Во как запели. И это Вашингтон Пост. Поверить не могу...
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23.07.2021 13:49 Ответить
Ш люхи
Запахло жареным похоже.
Недаром их называют Washington Compost.
Скорее всего маразматика задвинут.
Правда поружка не лучше.
Плохо, очень плохо.
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23.07.2021 17:11 Ответить
никто его не задвинет
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23.07.2021 17:48 Ответить
Подружка взагалі жесть. Колишня елітна проститутка, яку прокурорські та мєнтовські вивели в люди. Тупа і нахабна мерзота. Республіканцям треба діяти в плані її усунення з посади віце-президента, як колись дєрьмократи замінили Спіро Агню на Джералдьда Форда.
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24.07.2021 07:15 Ответить
я не верю что эта статья на цензоре и как заткнулись шеколадные тролли
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23.07.2021 21:26 Ответить
Ну ваще-то очень врядлт, если Байден делал это в интересах США.
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23.07.2021 14:00 Ответить
Чемберлен тоже предал Чехословакию в интересах Англии? А что случилось с Англией после этого?
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24.07.2021 06:10 Ответить
Да ничего не случилось. Англия есть, а Чехословакии нет.
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24.07.2021 11:31 Ответить
и английская империя в жо пе
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24.07.2021 11:37 Ответить
Кто у кого помощи просит, нищеброд колхозный?
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24.07.2021 13:47 Ответить
За это Великобритания заплатила 384 тысячи убитых солдат и 70 тысяч мирных жителей и сотни тысяч разрушенных домов и ее империя прекратила свое существование.
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24.07.2021 23:45 Ответить
А иначе было бы марожена?

Прошу заметить, что ВБ объявили Германии войну, а не наоборот.

Для сравнения:
ВБ за 6 лет войны 384 тыс. и на ее территорию вторжение не произошло.
СССР за 4 года войны 30 млн. и немцы до Москвы дошли.

И кто тут дурак недальновидный?
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25.07.2021 02:13 Ответить
Да, но она могла бы этого избежать, если бы ранее решительно отвергла требования Германии к Чехословакии. Гитлер расценил это как слабость и решил, что может делать все, что хочет и его следующей жертвой стала Польша. И на этот раз Англия не могла не отреагировать, потому что у нее был договор о защите Польши. Как сказал Черчилль по этому поводу : "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор."

Немцы не могли вторгнуться в Англию только из-за ее географического положения. Но вместо этого они подвергли страну сильным и систематическим бомбардировкам, когда были разрушены целые кварталы крупных английских городов, военные и промышленные объекты.
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25.07.2021 03:30 Ответить
Все, що робить бідон, є проти американсьбких інтересів. Гадаю, за потакання кремлю куйло відвалив дєдушці нєхілую суму грошей. Дєдушка взагалі професійний корупціонер.
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24.07.2021 07:17 Ответить
Т.е. США лучше разосраться с самой мощной державой Европы ради незнамо каких дебилов, которые во время войны выбрали марионеточного наркомана в президенты и теперь мечутсч с протянутой рукой в дырявых портках от Европы до Китая?
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24.07.2021 11:30 Ответить
Сразу видно, что ты кугут, считающий свой сраный колхоз центром цивилизации.

Наверное поэтому ты клоуна-наркомана сделал своим президентом.
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24.07.2021 13:45 Ответить
какого х* США сейчас сунула свое рыло в калашный ряд?? каким боком они к СП2?
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24.07.2021 15:05 Ответить
Не сунула, а высунула.

Но, если им будет надо, СП-2 сольют в раз.
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24.07.2021 16:51 Ответить
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в руководящий орган национальной компании «Газпром» после истечения срока полномочий, сообщил Алексей Миллер. Меркель также получит 0,04% акций компании «за выдающийся вклад в реализацию русско-германских экономических проектов».
Комментируя назначение, глава компании Алексей Миллер заявил, что практика ввода иностранцев в советы директоров российских компаний существует давно и соответствует мировому опыту. Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала почётным директором «Роснефти», а Марк Рокфеллер, владеющий контрольным пакетом акций Центробанка РФ, был введён в советы сразу нескольких добывающих компаний. Сама Меркель отказалась комментировать ситуацию, однако отметила, что её назначение связано исключительно с её деловыми качествами и не имеет никакого отношения к завершению трубопровода «Северный поток-2».
«Русские привыкли во всём видеть коррупцию. Если частная фирма приглашает на работу иностранного специалиста с богатым управленческим опытом, в этом обязательно будут искать какие-то скрытые смыслы. А между тем, такая практика существует не только в России. Например, сын Джо Байдена в его бытность вице-президентом США входил в совет директоров компании «Бурисма», и в этом тоже нет никакой коррупции. Если компетентный руководитель вдруг оказывается политиком или родственником политика, это ведь не должно сказываться на оценке его деловых качеств», - сказал глава секретариата Меркель Клаус Шабсгойер.
====
https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma
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23.07.2021 14:22 Ответить
Какой позор
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23.07.2021 16:45 Ответить
Почему позор, для них очевидно норма, такой-же финт , в своё время, сделал Шрёдер и все промолчали, думаю Меркель его даже благословила на "подвиг"
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23.07.2021 17:35 Ответить
Такий фінт не відповідатиме аскетичному способу особистого життя Меркель.
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24.07.2021 08:30 Ответить
Помните как вы меня гнобили и обзывали осенью 2020 когда я пытался вам доказать что Трамп лучше для Америки и Украины ? Предупреждал что под байденом достроят СП2 , задвинут Украину в угол и будут дружить с расеей .
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24.07.2021 03:49 Ответить
Тутешні тролі глобалістів цього не помнять. Бо їм за це гроші платять. І роБЛЯТЬ вигляд, що нічого особливого не сталося. Або вувузєла дєдушку абідєл. І дєдушка від України відвернувся.
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24.07.2021 07:21 Ответить
Не вірю.
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23.07.2021 17:13 Ответить
Якщо ви не вірите фактам, то вам час сходити до психіатра.
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24.07.2021 07:22 Ответить
Вірити фактам це одне, інше - непідтвердженим вкидам.
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24.07.2021 08:27 Ответить
Та ні, це таки хвакти. Просто ви від життя відстали.
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24.07.2021 18:57 Ответить
А можна посилання на притомне першоджерело новини, а не на раша https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma https://panorama.pub ?
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24.07.2021 22:59 Ответить
а мы ржали на эту тему, типа прикольно звучало
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23.07.2021 17:49 Ответить
там списочек похлеще. как минимум отсутствие любой реакции на военную атаку Чехии - члена нато в результате которой погибли люди, сдача лично Х#йлу (руководителю самой большой опг, "убийце", и т.д. и т.п.) списка стратегических предприятий и объектов США на которые не нужно совершать хакерские атаки (на остальные наверное - можно, да и на стратегические вероятно - тоже, но попозже, а то выборы понимаешь) ну и кое что неафишируемое наверное всплывет
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23.07.2021 14:33 Ответить
Какое совпадение ! И єто исключительно по причине ее деловых качеств и богатого управленческого опыта !! Браво фрау Штази
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23.07.2021 14:36 Ответить
Собственно, Арестович в очередном интервью так и заявил: есть договорняк о разделе Украины на две части. Бубочку приглашают для подписания капитуляции и согласия на раздел. Конгрессмены будут в отпусках, и Дед сумеет избежать импичмента (за госизмену).
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23.07.2021 14:48 Ответить
В каком интервью Арестович это заявлял, дайте ссылку плз.
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23.07.2021 14:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=em2LmfRLa_g&t=2130s https://youtu.be/em2LmfRLa_g?t=2074
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23.07.2021 14:57 Ответить
Спасибо
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23.07.2021 15:21 Ответить
Дед избежит импичмента потому как он кукла которой управляют из-за кулис , а в конгрессе и сенате большинство демократов .
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24.07.2021 03:51 Ответить
Если респы что-то накропали в Аризоне, ИМХО они ждут нужного момента чтобы поднять дело в Верх.Суде. Хотя это, конечно, будет скандал невероятных размеров. Либо они ждут выборов Конгресс, но до этого ещё полтора года.
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24.07.2021 05:48 Ответить
Импичмент?
Наверное продешевил, продавая нас.
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23.07.2021 14:57 Ответить
Поднять дело о сыне Байдена и обнародовать на весь мир какие деньги и за что получал
как бухал и гулял, на каком основании и кем был принят на "работу".
Думаю после обнародования этой информации, Байден не долго усидит, а если и усидит то
репутацию мы ему крепко подпортим - нам терять уже нечего - трубы нет, газа нет - нужно врезать по старой, наглой роже в ответ и не бояться.

Вашингтон Пост с него не слезет пока не сожрет.
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23.07.2021 15:51 Ответить
ошибаетесь
Им ВСЕ известно, но это одна шайка.
Все было направлено на то, чтобы убрать Трампа, он не изз их продажного круга.
А репутацию семье Бидонов не испортишь- ее у них нет.
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23.07.2021 17:14 Ответить
Все уже обнародовано . Свидетели публично давали показания что Байден получал откат со всех бизнес сделок сына Хантера и ничего не сдвинулось с места ибо судебная система коррумпирована не меньше чем в Украине .
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24.07.2021 03:53 Ответить
Бідонобіли - вороги України.
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23.07.2021 15:54 Ответить
бідон - ворог України.
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24.07.2021 07:25 Ответить
Старый пердун Байден сливает Украину... убийце путину оккупанту и боится Конгресса, потому назначил визит Зелени аж на 30 августа, когда Конгресс будет в отпуске. Странное решение Белого дома. ЭТО худшая дата для визита, даже конгресс США - та часть которая занимаются вопросами помощи для Украины, будут в отпуске, и они же просят Байдена перенести визит на рабочие дни конгресса и сената!

Байден пердел что что Трамп шавка Путляры, но стал сам шавкой ***** путина. Подарок виде СП-2, в кремле уже ликуют! Подарочки в Женеве путину, и другие мутки о которых мы официально не знаем о чем там договорились.
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23.07.2021 16:21 Ответить
Представляю какой вой будет на болотах, когда запустят газопровод. Санкции, живительные и полезные, просто классика жанра - давайте бросим крокодила в реку, чтобы он там утопился.
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23.07.2021 16:25 Ответить
Когда Трамп собирался творить какую-то дичь его сдерживали конгрессмены и сенаторы,может и этого старого маразматика тоже прищемят.
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23.07.2021 16:31 Ответить
Трамп не творил "дичь".
Трамп делал все как надо.
Дичь делается сейчас и вы скоро все почувствуете.
Но вряд ли поймете , что к чему.
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23.07.2021 17:15 Ответить
Его мутки с Джулиани это разве не дичь?
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23.07.2021 17:26 Ответить
Рудольф Джулиани- порядочнейший человек, в бытность Федеральным Прокурором практически истребил итальянскую мафию.
Некоторые до сих пор сидят.
Я имел счатье жить в Нью Йорке , когда он был мером- город был в идеальном порядке и признан одним из самых безопасных городов мира.
То, в чемего пытались обвинять демокретины, отвалилось, как шелуха.
Вы бы почитали что- то другое, а не агитки
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23.07.2021 18:28 Ответить
Рудольф Джулиани- порядочнейший человек.....
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23.07.2021 19:21 Ответить
да.
Но вы имеете право оставаться при своем мнении, какое оно бы ни было
Я не буду больше с вами на эту тему говорить, так как вы вряд ли имеете представление о предмете разговора.
Это то же самое, что обсуждать СО МНОЙ достоинства и недостатки Порошенко или там Зеленского
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23.07.2021 19:59 Ответить
ваши ж соотечественники под амер. флагами тут на г*но исходили, какой трамп урод и какой классный чувак байден. Пошли на попятную???
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23.07.2021 17:42 Ответить
исходили и исходят.
Многие правда закрыли рты, так как их уже клюнул жареный петушок
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23.07.2021 18:25 Ответить
из того что я понял о США: демы - это всегда зло.

А республиканцы - всегда добро, пусть это даже и трамп)
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23.07.2021 18:47 Ответить
Нет, не то поняли.
Демократ Кеннеди- благо
Демократ Билл Клинтон- благо, он любил свою страну.
Демократ Обама- зло, Демократ Байден- несчастье и насмешка.
Я всегда при голосовании за кого- либо исхожу из здравого смысла , а не паритийной принадлежности.
Не в обиду- чтобы понять , что собой представляет Америка, нужно здесь жить , и не просто жить, а работать, платить налоги, быть полноценным гражданином страны.
Вы ничего не могли понять о моей стране- так же , как я не понимаю уже вашу, хоть и прожил в ней почти полжизни.
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23.07.2021 18:55 Ответить
Ой, тут же ж такі "експерти" на форумі сидять, вищали, як різані, і накидалися на тих, хто їм пробував хоч якось розтлумачити ситуацію.
+ (як зазначили вже) ті, до кого вони прислухаються і вважають "великими" аналітиками / політологами / обізнаними і т.д., всі просували "козака".
Цікаво, що ж там прибацаний Пономар втирає тепер своїй примітивній пастві.
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23.07.2021 19:23 Ответить
Якщо ви до мене пишете- то я згоден цiлком та повнiстю.
Проблема в тому, що бльшiсть людей не бачуть вiдтнкiв та пiвтонiв.
А в очi кидаеться тiлки бiле та чорне.
Через те сварки, крики , бан -Homo Homini Lupus Est -
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23.07.2021 20:07 Ответить
по Кеннеди и Клинтону - вы далеко зашли))

Я смотрю ближе, и вижу что нынешние демы по странному совпадению - г*но,

в чем я не прав?
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23.07.2021 19:23 Ответить
Я пережил Клинтона.
Думал, что он плох.
Ан нет.
Он- патриот
Нынешние- коммуняки и популисты. Не все конечно, но большинство.
В чем вы не правы- называть людей дерьмом.
Не стоит
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23.07.2021 19:54 Ответить
т.е. человек дерьмом быть может, но называть его так нельзя? чисто американская толерантность

Слава Богу, здесь все проще. Каждый может сказать что думает. Не люблю негров - так и скажу. А у вас в тюрьму сяду.

Поэтому мне тут и хорошо)
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24.07.2021 03:03 Ответить
Стосовно клінтона ви сильно помиляєтеся. Я не жив в США, але бачив ось це: https://www.youtube.com/watch?v=zCGW033-82c За цією парочкою іще з Арканзасу тягнеться кривавий слід. Десь зустрічав інфу, що клінтон був причетний до передачі китайцям технології MIRV. І такі да: дєрьмократи, принаймні з 40-х років, коли совок наводнив своїми агентами Держдеп, це однозначне зло. Вже досить того, що вони зверталися крадькома до совкового КГБ, аби він надав хоч якийсь компромат на Рейгана, коли той балотувався в президенти.
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24.07.2021 07:35 Ответить
Они нынешние и прошлые демы полное г-но и не только для вас но и для Америки .
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24.07.2021 03:36 Ответить
Это два клоуна - "три пятнадцать" и "ака-мурза" . Один алкоголик с даунбаса , второй быший офицер росийской армии получающий пенсию от путина , балующийся марихуаной . скорее всего "спящие" агенты росийского ГРУ для создания фона .
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24.07.2021 03:45 Ответить
Трамп никогда не творил никакой дичи , а сенаторы только мешали ему наводить порядок в экономике и всей стране . Этого старого маразматика Джо деражат как ширму . Страной управляет теневой кабинет Обамы который уже завез в США 1 миллион липовых беженцев из Африки и Южной Америки . Твориться страшный бардак как в Европе с Сирийскими мигрантами . Страна меняется на глазах превращаясь в помойку и это на фоне роста цен на бензин , продуты и товары , налоги растут как на дрожжах , малые бизнесы закрываются , а демократы с большинством в конгрессе и сенате пилят бюджет и печатают деньги под липовые проекты .
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24.07.2021 03:42 Ответить
....і цьому мільйону (і новим мільйонам) дєрьмократи, які сфальшували останні вибори, видадуть ID перед виборами 2022. Неокомуністи, які зара' при владі в США, прискореними темпами змінюють демографічний баланс країни, щоби громадяни європейського походження вже ніколи не змогли обрати консервативного президента. А іще вони взялися за ідеологізацію мілітарі. Як на мене, перспективи США похмурі. Гряде г.ромадянська в.ійна, і я не впевнений, що люди доброї волі візьмуть в ній гору.
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24.07.2021 07:42 Ответить
но граждане США проголосовал же за него и за демов! радостно собирали деньги на blm и остальную дичь. Значит, это выбор америк. народа....
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24.07.2021 15:11 Ответить
если из-за шестого брауни и байден насядет на импичмент я уверую в черную вдову
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23.07.2021 16:42 Ответить
А КИТАЙ в наводнении ...
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23.07.2021 17:42 Ответить
путин на коне от таких договоренностей. Позор Байдену, который клюнул на удочку Меркель. Северный поток-2 чистая коррупция ничего большего! плюс навредить Украине.

коммерческий экономическим проектом тут и не пахнет!
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23.07.2021 18:40 Ответить
а где фото байдена с поршенкой? или они на этой ветке не кенты?
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23.07.2021 20:13 Ответить
Байден вместе с Меркель разрушил европейское единство в пользу агрессивных планов кремля.(с)

байден слился поцелуем с ублюдком кремлевским убийцем путиным.
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23.07.2021 22:18 Ответить
Перед уходом с поста Трампу удалось остановить строительство трубопровода. В 2019 году он подписал закон о санкциях против предприятий, участвующих в проекте. В результате ряд компаний вышли из проекта. И Трамп дал понять, что готов наказать не только российские компании, но и немецкие, и других европейских поставщиков. Как сказал Джонатан Свон из Axios: "Крупное строительство... было заморожено, на момент вступления Байдена в должность, потому что они вполне обоснованно опасались, что администрация Трампа... потенциально может наложить санкции на немецкие коммунальные предприятия, конечных потребителей газа".

А я предупреждал , не поливайте грязью Трампа , он для Украины и для США был лучшим за многие годы . Именно Трампу удалось остановить строительство СП2 и договориться с Польшей транспоритирвать американский газ как альтернативу росийскому в Европу . Именно при Трампе Украина получала серьезную военную помощь и летальное оружие . Вы же орали Байден придэ порядок навэдэ . Ну как вам теперь Джо нравиться ?
Источник: https://censor.net/ru/n3278803
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24.07.2021 03:34 Ответить
Саме перед виборами і заради них, напевно, Трамп став у санкційну позу, спокійно до того дозволивши побудувати трубу на 95%. Якби він займав правильну позицію і своєчасно діяв, наразі не потрібно було б нічого зупиняти.
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24.07.2021 08:46 Ответить
Колонка Washington post про договір США стосовно "Північного потоку-2": Байден скоїв щодо України злочин, який карається імпічментом? - Цензор.НЕТ 2958
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24.07.2021 04:08 Ответить
Джо очень любит мороженое .
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24.07.2021 04:09 Ответить
Фу, мерзота дементивна.
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24.07.2021 07:48 Ответить
Являются ли действия Байдена преступлением, наказуемым импичментом? Конечно, нет. Мягкость по отношению к России не является серьезным преступлением или проступком. Но просить президента Украины пойти на сделку, которая позволит Путину задушить его страну, постыдно, даже если не подлежит импичменту", - говорится в статье. Источник: https://censor.net/ru/n3278803

Байден грає роль такого собі поважного pdrs а, заграючи з Мацквою і трохи не цілуючись з пукіним у дьосни
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27.07.2021 20:20 Ответить
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