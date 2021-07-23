Колонка Washington post о договоре США по "Северному потоку-2": Байден совершил по отношению к Украине преступление, наказуемое импичментом?
Байден просит Зеленского пойти на сделку, которая позволит Путину задушить Украину. Это гораздо серьезнее, чем попытки Трампа заставить расследовать дело Хантера Байдена.
Об этом пишет в своей колонке в Washington post Марк Тиссен (Marc Thiessen), передает Цензор.НЕТ.
"Помните, как демократы Палаты представителей подвергли импичменту президента Дональда Трампа за то, что он "связывал руки" президенту Украины Владимиру Зеленскому, якобы обусловив визит в Белый дом его готовностью расследовать дело Хантера Байдена? Что ж, угадайте, что: Axios сообщает, что администрация Байдена, возможно, сделала то же самое, чтобы принять сделку, которую президент Байден только что заключил с Германией, чтобы позволить ей с Россией продвигаться вперед со своим газопроводом Nord Stream 2 - и обусловила визит Зеленского в Белый дом принятием сделки.
"Пока члены администрации Байдена завершали сделку с Германией, они работали с украинцами, чтобы назначить дату визита Зеленского в Белый дом, который, как первоначально заявил президент Украины, произойдет в этом месяце, - сообщает Axios. - Украинцы чувствовали, что администрация эффективно связывает визит в Белый дом с позицией Украины по сделке по "Северному потоку" и заставляет их не высказываться".
Неужели Байден действительно просто обусловил визит в Белый дом согласием Зеленского на энергетическое превосходство России над Украиной? Пора назначать менеджеров по импичменту!
В отличие от Трампа, Байден оказывает давление на Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, которая представляет собой реальную угрозу для его страны. Прямо сейчас российский газ экспортируется в Западную Европу по трубопроводам, проходящим через Украину, а это означает, что Россия не может перекрыть подачу газа в Украину, не отключив при этом и свой прибыльный экспорт на Запад. Но как только будет построен новый газопровод "Северный поток - 2", Россия сможет обойти Украину и отправлять газ напрямую в Германию по дну Балтийского моря. Когда это произойдет, Россия сможет перекрыть поставки энергии в Украину, не отрезая Западную Европу.
Перед уходом с поста Трампу удалось остановить строительство трубопровода. В 2019 году он подписал закон о санкциях против предприятий, участвующих в проекте. В результате ряд компаний вышли из проекта. И Трамп дал понять, что готов наказать не только российские компании, но и немецкие, и других европейских поставщиков. Как сказал Джонатан Свон из Axios: "Крупное строительство... было заморожено, на момент вступления Байдена в должность, потому что они вполне обоснованно опасались, что администрация Трампа... потенциально может наложить санкции на немецкие коммунальные предприятия, конечных потребителей газа".
Как только Байден вступил в должность, строительство трубопровода возобновилось. Во время слушаний по утверждению кандидатуры госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что "намерен сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить завершение" проекта "Северный поток 2". Но затем, в мае, Государственный департамент снял санкции с Матиаса Варнига, друга президента Владимира Путина и бывшего офицера восточногерманской разведки, отвечавшего за строительство. А в июне Байден решил прекратить попытки заблокировать трубопровод, решив, что это не стоит ущерба в отношениях с Германией.
Зеленского не предупредили перед тем как сделать объявление. Об этом он узнал из прессы. "Северный поток-2" - это оружие, настоящее оружие... в руках Российской Федерации", - сказал он. "Удивляет... что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты". Едва Байден дал зеленый свет трубопроводу, как Путин начал использовать его, предупредив, что Украина должна продемонстрировать свою добрую волю, если она хочет, чтобы экспорт российского газа продолжался.
Это гораздо серьезнее, чем неуклюжие попытки Трампа заставить Зеленского расследовать дело Хантера Байдена. Разговор Трампа с Зеленским не был "красивым" или "идеальным", как он утверждал; это неразумно создавало впечатление смешивания его электоральных интересов с политикой США. Но он не дал никаких обещаний или угроз во время звонка, как изначально ложно сообщалось, и Зеленский сказал, что Трамп не оказывал на него давления. Поведение Трампа, хотя и неуместное, не дошло до уровня "тяжких преступлений и проступков".
Более того, хотя демократы Палаты представителей также обвинили Трампа в задержке оказания жизненно важной военной помощи Украине в качестве давления на Зеленского, на самом деле именно Трамп отправил Украине помощь, которую администрация Обамы-Байдена отказалась предоставить. Тогда Джо Байден обвинил Трампа в отказе от помощи, "чтобы оказать давление на суверенное государство, партнера, который все еще подвергается прямым нападкам со стороны России". Что ж, вот что интересно: как только Байден оказался в Овальном кабинете, он приостановил военную помощь США Украине в размере 100 миллионов долларов.
Трамп был невероятно жестким по отношению к России на деле, если не на словах. Байден, напротив, назвал Путина убийцей, но с момента вступления в должность он приостановил эту военную помощь, одобрил продление нового договора СНВ и согласился с трубопроводом "Северный поток - 2", который увеличивает влияние России в регионе за счет Украины. И Байден мог ненадлежащим образом оказать давление на президента Украины, чтобы заставить его прекратить критику сделки.
Являются ли действия Байдена преступлением, наказуемым импичментом? Конечно, нет. Мягкость по отношению к России не является серьезным преступлением или проступком. Но просить президента Украины пойти на сделку, которая позволит Путину задушить его страну, постыдно, даже если не подлежит импичменту", - говорится в статье.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
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They won't understand.
Ведь это он лепший кореш маразматика-предателя-Джо.
Спасибо, Барыга, за очередную подлось стране!
И чем ты лучше Зеленой хитрожопой плесени?
Источник: https://censor.net/ru/n3278803
Во как запели. И это Вашингтон Пост. Поверить не могу...
Запахло жареным похоже.
Недаром их называют Washington Compost.
Скорее всего маразматика задвинут.
Правда поружка не лучше.
Плохо, очень плохо.
Прошу заметить, что ВБ объявили Германии войну, а не наоборот.
Для сравнения:
ВБ за 6 лет войны 384 тыс. и на ее территорию вторжение не произошло.
СССР за 4 года войны 30 млн. и немцы до Москвы дошли.
И кто тут дурак недальновидный?
Немцы не могли вторгнуться в Англию только из-за ее географического положения. Но вместо этого они подвергли страну сильным и систематическим бомбардировкам, когда были разрушены целые кварталы крупных английских городов, военные и промышленные объекты.
Наверное поэтому ты клоуна-наркомана сделал своим президентом.
Но, если им будет надо, СП-2 сольют в раз.
Комментируя назначение, глава компании Алексей Миллер заявил, что практика ввода иностранцев в советы директоров российских компаний существует давно и соответствует мировому опыту. Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала почётным директором «Роснефти», а Марк Рокфеллер, владеющий контрольным пакетом акций Центробанка РФ, был введён в советы сразу нескольких добывающих компаний. Сама Меркель отказалась комментировать ситуацию, однако отметила, что её назначение связано исключительно с её деловыми качествами и не имеет никакого отношения к завершению трубопровода «Северный поток-2».
«Русские привыкли во всём видеть коррупцию. Если частная фирма приглашает на работу иностранного специалиста с богатым управленческим опытом, в этом обязательно будут искать какие-то скрытые смыслы. А между тем, такая практика существует не только в России. Например, сын Джо Байдена в его бытность вице-президентом США входил в совет директоров компании «Бурисма», и в этом тоже нет никакой коррупции. Если компетентный руководитель вдруг оказывается политиком или родственником политика, это ведь не должно сказываться на оценке его деловых качеств», - сказал глава секретариата Меркель Клаус Шабсгойер.
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https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma
Наверное продешевил, продавая нас.
как бухал и гулял, на каком основании и кем был принят на "работу".
Думаю после обнародования этой информации, Байден не долго усидит, а если и усидит то
репутацию мы ему крепко подпортим - нам терять уже нечего - трубы нет, газа нет - нужно врезать по старой, наглой роже в ответ и не бояться.
Вашингтон Пост с него не слезет пока не сожрет.
Им ВСЕ известно, но это одна шайка.
Все было направлено на то, чтобы убрать Трампа, он не изз их продажного круга.
А репутацию семье Бидонов не испортишь- ее у них нет.
Байден пердел что что Трамп шавка Путляры, но стал сам шавкой ***** путина. Подарок виде СП-2, в кремле уже ликуют! Подарочки в Женеве путину, и другие мутки о которых мы официально не знаем о чем там договорились.
Трамп делал все как надо.
Дичь делается сейчас и вы скоро все почувствуете.
Но вряд ли поймете , что к чему.
Некоторые до сих пор сидят.
Я имел счатье жить в Нью Йорке , когда он был мером- город был в идеальном порядке и признан одним из самых безопасных городов мира.
То, в чемего пытались обвинять демокретины, отвалилось, как шелуха.
Вы бы почитали что- то другое, а не агитки
Но вы имеете право оставаться при своем мнении, какое оно бы ни было
Я не буду больше с вами на эту тему говорить, так как вы вряд ли имеете представление о предмете разговора.
Это то же самое, что обсуждать СО МНОЙ достоинства и недостатки Порошенко или там Зеленского
Многие правда закрыли рты, так как их уже клюнул жареный петушок
А республиканцы - всегда добро, пусть это даже и трамп)
Демократ Кеннеди- благо
Демократ Билл Клинтон- благо, он любил свою страну.
Демократ Обама- зло, Демократ Байден- несчастье и насмешка.
Я всегда при голосовании за кого- либо исхожу из здравого смысла , а не паритийной принадлежности.
Не в обиду- чтобы понять , что собой представляет Америка, нужно здесь жить , и не просто жить, а работать, платить налоги, быть полноценным гражданином страны.
Вы ничего не могли понять о моей стране- так же , как я не понимаю уже вашу, хоть и прожил в ней почти полжизни.
+ (як зазначили вже) ті, до кого вони прислухаються і вважають "великими" аналітиками / політологами / обізнаними і т.д., всі просували "козака".
Цікаво, що ж там прибацаний Пономар втирає тепер своїй примітивній пастві.
Проблема в тому, що бльшiсть людей не бачуть вiдтнкiв та пiвтонiв.
А в очi кидаеться тiлки бiле та чорне.
Через те сварки, крики , бан -Homo Homini Lupus Est -
Я смотрю ближе, и вижу что нынешние демы по странному совпадению - г*но,
в чем я не прав?
Думал, что он плох.
Ан нет.
Он- патриот
Нынешние- коммуняки и популисты. Не все конечно, но большинство.
В чем вы не правы- называть людей дерьмом.
Не стоит
Слава Богу, здесь все проще. Каждый может сказать что думает. Не люблю негров - так и скажу. А у вас в тюрьму сяду.
Поэтому мне тут и хорошо)
коммерческий экономическим проектом тут и не пахнет!
байден слился поцелуем с ублюдком кремлевским убийцем путиным.
А я предупреждал , не поливайте грязью Трампа , он для Украины и для США был лучшим за многие годы . Именно Трампу удалось остановить строительство СП2 и договориться с Польшей транспоритирвать американский газ как альтернативу росийскому в Европу . Именно при Трампе Украина получала серьезную военную помощь и летальное оружие . Вы же орали Байден придэ порядок навэдэ . Ну как вам теперь Джо нравиться ?
Источник: https://censor.net/ru/n3278803
Байден грає роль такого собі поважного pdrs а, заграючи з Мацквою і трохи не цілуючись з пукіним у дьосни