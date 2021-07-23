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"Продолжение транзита газа, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно", - Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, стоит ли Украине договариваться с Россией о транзите газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24",

Ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания якобы готова увеличивать объемы транзита газа через Украину, но учитывая экономическую целесообразность и состояние ГТС.

"Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит. Вот такое продолжение транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем мы получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", - отметил Витренко.

Также, глава "Нафтогаза" рассказал, устроит ли Украину, если Россия гарантирует продолжение транзита на 10 лет.

"Россия нам гарантировала безопасность в пределах Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум-2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии... очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нафтогаз надеется на бронирование мощностей ГТС для сохранения транзита на переговорах с европейскими компаниями, - Витренко

Автор: 

Газ (10237) россия (96216) Транзит газа (371) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+7

ты это кому?
чтоб делать решительные и резкие движения, нужны
- Порох
- Яценюк
- Турчинов.

Ты ж не ожидаешь, что зелупенский что-то сделает?
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23.07.2021 13:12 Ответить
+5
та нэвже???!
А ты в 14 г. готов был жрать объедки и топить буржуйку хмизом из ближайшего парка?
Или предпочитал диван, теплые батареи и бурбон под хамон?

Порох тебе обеспечил в 14 этот диван и хамон.
И тебе и миллионам других.
Которые жрали на диване хамон, смотрели сериал про галабародька и крыли "проклятого барыгу".
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23.07.2021 13:06 Ответить
+5
Ніякого транзиту російського газу через Україну не буде, всі це розуміють, просто не хочуть про це говорити вголос! Нам потрібно готуватись до зими без газу! Пропоную переводити котельні в містах на біопаливо, ставити пальники на біопаливі в котли, будувати склади для біопалива біля котелень. Україна виробляє більше 1 трильйона тон біопалива на рік, яке не використовує навіть на 10%. По великому рахунку нам той газ російський не потрібен. В Україні є власне виробництво пальників, котлів і супутнього обладнання і потрібно вже зараз терміново починати масове переведення частини котлів міських котелень на біопаливо! Це все реально зробити, але потрібно робити вже терміново!
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23.07.2021 13:08 Ответить
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"умный, как моя Сара потОм".

А в 19 г. ты за кого топил, умный наш?
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23.07.2021 13:00 Ответить
Нам взагалі не потрібно продовження транзиту російського газу через Україну, тому що путін на цьому заробляє мільярди доларів! Транзит газу потрібно було припинити в 2014 році, коли російські терористи напали на Крим та Донбас!
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23.07.2021 13:01 Ответить
та нэвже???!
А ты в 14 г. готов был жрать объедки и топить буржуйку хмизом из ближайшего парка?
Или предпочитал диван, теплые батареи и бурбон под хамон?

Порох тебе обеспечил в 14 этот диван и хамон.
И тебе и миллионам других.
Которые жрали на диване хамон, смотрели сериал про галабародька и крыли "проклятого барыгу".
показать весь комментарий
23.07.2021 13:06 Ответить
Ніякого транзиту російського газу через Україну не буде, всі це розуміють, просто не хочуть про це говорити вголос! Нам потрібно готуватись до зими без газу! Пропоную переводити котельні в містах на біопаливо, ставити пальники на біопаливі в котли, будувати склади для біопалива біля котелень. Україна виробляє більше 1 трильйона тон біопалива на рік, яке не використовує навіть на 10%. По великому рахунку нам той газ російський не потрібен. В Україні є власне виробництво пальників, котлів і супутнього обладнання і потрібно вже зараз терміново починати масове переведення частини котлів міських котелень на біопаливо! Це все реально зробити, але потрібно робити вже терміново!
показать весь комментарий
23.07.2021 13:08 Ответить

ты это кому?
чтоб делать решительные и резкие движения, нужны
- Порох
- Яценюк
- Турчинов.

Ты ж не ожидаешь, что зелупенский что-то сделает?
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23.07.2021 13:12 Ответить
Більш нікчемної влади ніж за турчинова, порошенка та яценюка в нас не було ніколи! Це щастя що ці махінатори, боягузи та кримінальні елементи вже усунуті від влади!
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23.07.2021 13:16 Ответить
Так,Витренко мудак или гений?А то Секта то одно топит,то на 180 разворачивается)
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23.07.2021 13:02 Ответить
Китай в Азии завсегдатый
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23.07.2021 13:29 Ответить
Да хватит ныть уже за тот транзит. Прям как подкаблучник по бывшей. Просрали и просрали, за что и ответите потом на скамье подсудимых. После боя кулаками не машут. Какая разница!
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23.07.2021 13:01 Ответить
средний пальчик получи и не квакай.
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23.07.2021 13:09 Ответить
как мама велит-
так витренко и гаварит
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23.07.2021 13:16 Ответить
она хочет в советский союз!
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23.07.2021 13:17 Ответить
мама любит ...
по 2.20
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23.07.2021 13:21 Ответить
Так что, "пэрэмога"? Чегой-то я уже запутался... то наши клоуны топят за то, что Украина останется без транзита и как это плохо, то теперь вот пошел вброс, что лучше без транзита, чем с ним. Как-то быстро в полете переобуваются.
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23.07.2021 13:22 Ответить
наши дураки должны поставить условие меркель и байдену:
пусть запускают свой фуловский сп-2, нет проблем,
но перед этим дойчи подпишут договор - документ на 49 лет, что часть того газа
будет идти в Украину на её условиях и по выгодной Украине цене...
в чём проблема?
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23.07.2021 13:31 Ответить
Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем мы получаем за транзит.Источник: https://censor.net/ru/n3278804

Витренко платит за весь импортированный газ меньше 1,5 милларда баксов? Да он же чертов Дэвид Копперфильд. Где вы нашли такой бриллиант?
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23.07.2021 13:32 Ответить
Надо быть патриотом страны истинным
Что хорошо стране то хорошо народу
Псевдо ''патриоты ''брызгали желчью
Мы незаменимые без нас никуда
Потенциал россии в разы выше Украины
Это надо понимать и учитывать
Во всех спорах мы проиграли
От СНД ушли в ЕС не пришли
И болтаемся в проруби
Дружба дружбой -- а денежки порознь
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23.07.2021 15:03 Ответить
лол, так ты с бубой в 2019 году подписал именно такой контракт, а потом рассказывал насколько всё круто.
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23.07.2021 15:20 Ответить
Читаю Коментарии. Я Так понял. Что кто Комментировал так ничего и не Поняли. Витренко говорит что прямые поставки газа с РФии не нужны. Ну да Виртуальный реверс он же дороже он только на бумаге. А так отбирают газ РФии. На этом Витренко и наблюдательный совет Нафтогаза себе крутые зарплаты и премии выписывают. А линяют на цене газа Предприятия. Ну да прямые поставки газа с РФии и закончится колондайк с Виртуальным реверсом.. Цена газа станет дешевле для предприятий. Конечно если опять за " откат" не купят в РФии газ Дороже чем в Европе как сделала в свое время Тимошенко Юлия Владимировна. И как всегда власть готова предать и продать интересы народа для себе в карман.
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16.10.2021 10:31 Ответить
 
 