"Продолжение транзита газа, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно", - Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, стоит ли Украине договариваться с Россией о транзите газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24",

Ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания якобы готова увеличивать объемы транзита газа через Украину, но учитывая экономическую целесообразность и состояние ГТС.

"Во-первых, это можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем мы получали за транзит. Вот такое продолжение транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем мы получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", - отметил Витренко.

Также, глава "Нафтогаза" рассказал, устроит ли Украину, если Россия гарантирует продолжение транзита на 10 лет.

"Россия нам гарантировала безопасность в пределах Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум-2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии... очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину", - подчеркнул он.

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