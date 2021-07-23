Малюська не собирается в отставку, но сделает это, если попросят Зеленский, Шмыгаль или жена )))

Уже ходят слухи, что осенью в Кабмине могут быть новые увольнения, а один из претендентов якобы министр юстиции. Сам глава ведомства Денис Малюська опроверг эту информацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на его отставку могут повлиять лишь три человека в стране.

"Слухов много. Я всегда с первого дня говорил, что я за кресло не держусь. По решению парламента я, безусловно, ухожу в отставку. Но есть еще три человека, слова которых достаточно, чтобы я написал заявление и собирал вещи – это президент, премьер и моя жена", – сказал Малюська.

Он отметил, что на сегодня таких предложений от указанных людей нет.

"Нет незаменимых людей, есть команда – мы создали очень хорошую команду. Но разговоров не было, просьб не было. Я пока еще чувствую в себе силы немного поработать. Но как только будет желание кого-либо из названных людей – я сразу на море, а потом буду работать в другом месте", – подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У депутатов есть претензии к Тарану, Малюське и Ткаченко, - "слуга народа" Качура

Отметим, накануне "слуга народа" Александр Качура в СМИ говорил, что у депутатов есть претензии к трем министрам, в том числе и к Малюське. Он уверен, что в сентябре будут кадровые перестановки в правительстве.

Кроме того, активно обсуждают возможную отставку министра обороны Андрея Тарана. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук уже заявила, что готова возглавить ведомство. Подогревает эту тему и недавнее увольнение троих заместителей Тарана.