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Малюська не собирается в отставку, но сделает это, если попросят Зеленский, Шмыгаль или жена

Малюська не собирается в отставку, но сделает это, если попросят Зеленский, Шмыгаль или жена

Уже ходят слухи, что осенью в Кабмине могут быть новые увольнения, а один из претендентов якобы министр юстиции. Сам глава ведомства Денис Малюська опроверг эту информацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на его отставку могут повлиять лишь три человека в стране.

"Слухов много. Я всегда с первого дня говорил, что я за кресло не держусь. По решению парламента я, безусловно, ухожу в отставку. Но есть еще три человека, слова которых достаточно, чтобы я написал заявление и собирал вещи – это президент, премьер и моя жена", – сказал Малюська.

Он отметил, что на сегодня таких предложений от указанных людей нет.

"Нет незаменимых людей, есть команда – мы создали очень хорошую команду. Но разговоров не было, просьб не было. Я пока еще чувствую в себе силы немного поработать. Но как только будет желание кого-либо из названных людей – я сразу на море, а потом буду работать в другом месте", – подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У депутатов есть претензии к Тарану, Малюське и Ткаченко, - "слуга народа" Качура

Отметим, накануне "слуга народа" Александр Качура в СМИ говорил, что у депутатов есть претензии к трем министрам, в том числе и к Малюське. Он уверен, что в сентябре будут кадровые перестановки в правительстве.

Кроме того, активно обсуждают возможную отставку министра обороны Андрея Тарана. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук уже заявила, что готова возглавить ведомство. Подогревает эту тему и недавнее увольнение троих заместителей Тарана.

Минюст (1756) отставка (3161) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+4
Как трогательно, ****.
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23.07.2021 13:01 Ответить
+4
А жена это Ленка Зеленка?
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23.07.2021 13:03 Ответить
+2
До чого тут Зеленський
Діагноз: РАБ
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23.07.2021 13:03 Ответить
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Как трогательно, ****.
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23.07.2021 13:01 Ответить
А жена это Ленка Зеленка?
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23.07.2021 13:03 Ответить
Шмыгаль или жена - жена Шмыгаля. Не спрашивайте, у них всё сложно...
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23.07.2021 17:41 Ответить
До чого тут Зеленський
Діагноз: РАБ
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23.07.2021 13:03 Ответить
жена шмыгаля?
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23.07.2021 13:04 Ответить
Если второй человек в государстве ..или его брат..захочет что бы ты ушел...то мнение всех остальных никого ...в том числе и тебя..волновать не будет..
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23.07.2021 13:04 Ответить
а если этого дятла попросят Зеленский, Шмыгаль или жена (Шмыгаля скорее всего))) сигануть головой вниз с 16 этажа??? ))))
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23.07.2021 13:33 Ответить
Я так понимаю, что его жена - это шмыгаль и зеленский в одном флаконе. Ну, по крайней мере они вдвоём равны ей одной)
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23.07.2021 13:04 Ответить
Интересный треугольник. А если Зеленский попросит у жены? Или Шмыгаль у Зеленского?
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23.07.2021 13:04 Ответить
дурачок какой-то
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23.07.2021 13:04 Ответить
Других в зеленом стаде нет...
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23.07.2021 13:05 Ответить
там по своим стандартам подбирали ))) - абыкого ))))) но шоб идиот )))))
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23.07.2021 13:34 Ответить
"Я всегда с первого дня говорил, что я за кресло не держусь" ... и поэтому не работаю"
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23.07.2021 13:08 Ответить
Чья жена? зілєнскаго?
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23.07.2021 13:14 Ответить
Что там с погранцами? Желтые новости на отвлечение все
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23.07.2021 13:20 Ответить
А що на це повість коханка? Оце цікаво!
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23.07.2021 13:23 Ответить
Малюська не собирается в отставку, но сделает это, если попросят Зеленский, Шмыгаль или жена )))

а какое отношение к малюське имеет жена шмыгаля ))))
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23.07.2021 13:32 Ответить
Так Малюська с замшей Высоцкой не все тюрьмы продали, и не всю землю у сельскохозяйственных колоний отобрали! Есть ещё что отжимать и "нужным" слугам народа за копейки продавать.
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23.07.2021 13:32 Ответить
Малюська не собирается в отставку, но сделает это, если попросят Зеленский, Шмыгаль или жена - Цензор.НЕТ 1954

...
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23.07.2021 13:36 Ответить
Міністр ЮСТИЦІЇ! Курвамать, тебе Верховна Рада призначала, а не Верховний Дебіл, Шмигаль чи дружина!
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23.07.2021 13:37 Ответить
Кумовство, говорите, победили?
Кандидат на пост президента Владимир Зеленский уверяет, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на государственные должности.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/5/7211363/

И это говорит, на секундочку, Министр Юстиции...
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23.07.2021 13:38 Ответить
Так я не понял....дык уважения к теще, что, вааще нету???? А ели она попросит? Нууу....если теща попросит, что жесткий отказ???? Йоооо персесте, Денис родненький, ну а если бабки на лавочке, когда идешь на работу попросят ...хором??? Ну Семен Семеныч, ты че бабкам откажешь???

Дык это бабки, которые тебя встречают и провожают, и в подъезде твоем убирают, где согласно твоей декларации ты и проживаешь!!!!
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23.07.2021 13:42 Ответить
 
 