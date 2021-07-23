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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина AstraZeneca уже после первой дозы снижает риск смерти от COVID-19 на 82%, - исследование

Вакцина AstraZeneca уже после первой дозы снижает риск смерти от COVID-19 на 82%, - исследование

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca уже после первой дозы снижает риск смерти от COVID на 82%. При этом высокая эффективность фиксируется против "Бета"/"Гамма" и "Дельта" штаммов.

Об этом сообщается на сайте AstraZeneca, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что результаты исследования в Канаде показали, что одна доза Vaxzevria (коммерческое название вакцины) была на 82% эффективна против случаев госпитализации или смерти, вызванных штаммом "Бета"/"Гамма".

Вакцина также показала высокий уровень эффективности против вариантов "Дельта" и "Альфа" с сокращением госпитализаций или смертей на 87% и 90% соответственно. Эффективность Vaxzevria после одной дозы была аналогична эффективности других вакцин, протестированных в исследовании.

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Подчеркивается Vaxzevria эффективна и против легкого симптоматического заболевания, хотя вторая доза существенно повышает уровень защиты.

"Эти данные показывают ... что вакцина Vaxzevria наряду с другими вакцинами в Канаде обеспечивает высокий уровень защиты от самых серьезных форм заболевания даже после одного укола", - заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок в области биофармацевтики Мене Пангалос.

Автор: 

вакцина (3815) Канада (2100) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Це не тому що деякі пацієнти починають хворіти і помирають відразу після щеплення, ще до того як отримають антитіла?
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23.07.2021 13:29 Ответить
Тому, только это в лаптестане. Ты транслируешь Украинцам свою лаптестанскую действительность?
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23.07.2021 14:07 Ответить
Производители бросились на все лады расзваливать свои детища. Оно и понятно: продавать ведь надо...
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23.07.2021 13:32 Ответить
Вполне возможно что и без этой вакцины люди бы не умерли...или обошлись бы без госпитализации..
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23.07.2021 13:46 Ответить
Если риск умереть гриппа нулевой, то до одного места что там ваша Зенека снижает.
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23.07.2021 13:51 Ответить
Всем зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться строго запрещено! Так что расслабь булки, набутылочник
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23.07.2021 14:08 Ответить
Три дозы - и ты бессмертный!
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23.07.2021 14:54 Ответить
А КоронаВак снижает?
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23.07.2021 15:15 Ответить
- Моня! А КоронаВак снижает?
- Сарочка, да...
- И таки шо воно снижает?
- Снижает расходы на больницу потому шо укорачивает агонию...
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05.11.2021 18:43 Ответить
 
 