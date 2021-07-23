"Зрители исторически привыкли": 1+1 будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала

Группа "1+1 медиа" 23 июля сообщила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала, а на украинский переходить постепенно. Такое решение медиагруппа приняла после критики украинского дубляжа сериала "Сваты".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор Медиа".

Решение о постепенном переходе на украинский язык в фильмах и сериалах приняли, как говорят в "1 + 1 медиа", исходя из толкований нормативно-правовых актов, разъяснений от профильных органов и действующего законодательства: законов Украины "О телевидении и радиовещании", "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О кинематографии", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально. "1+1 медиа" выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя, - заявили в медиагруппе. - Сейчас мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым".

Медиагруппа заверила, что продолжит инвестировать в дубляж и украиноязычный контент. В частности, в "1+1 медиа" напомнили, что этой осенью покажут на украинском собственный сериал "Моя улюблена Страшко", а телеканалы группы продолжат информационную кампанию "Дивись українською".

Напомним, телеканал "1+1" 19 июля показала сериал "Сваты" в украинском дубляже. Однако в соцсетях и на сайте канала зрители по разным причинам начали выражать недовольство этим дубляжом - жаловалась как на качество дубляжа, так и просто на украинский язык.

22 июля "Плюсы" снова "вернули" сериалу русское звучание.

Ранее народный депутат из "Европейской солидарности" Николай Княжицкий публично обратился в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой отреагировать на нарушение каналом закона о языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушение телеканалами языкового закона угрожает национальной безопасности, - Креминь

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла во втором чтении и в целом законопроект "О функционировании украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 нардепов. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал этот закон. 16 мая он был опубликован в газете "Голос Украины". Согласно документу, единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык, его статус как единственного государственного языка обусловлен государственническим самоопределением украинской нации. Этот закон также регулирует функционирование и применение украинского языка как государственного в сферах общественной жизни на всей территории Украины.

14 июля 2021 Конституционный Суд Украины признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С 16 июля 2021 в Украине вступили в силу нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающие увеличение присутствия украинского языка в публичном пространстве. Эти нормы касаются сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздания и работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении. В частности, все фильмы и сериалы телеканалы должны транслировать украинском языке. Соответственно, фильмы, созданные на иностранном языке, должны показывать с дубляжом или озвучкой на государственном языке. В то же время, на стримингових плафтормах наряду с украинским языком фильмы могут иметь аудиодорожки других языках.

17 июля телеканал "Украина" показал сериалы "Незабытая", "Немая" и "Беглецы". Они транслировались на русском языке с украинскими субтитрами. 20 июля Тарас Креминь сказал, что Секретариат уполномоченного по защите государственного языка зафиксировал нарушение языкового закона шестью украинскими телеканалами "Интер", "Украина", "Мега", "НТН" и "К1". В ответ на обвинения омбудсмена StarLightMedia заявила, что один случай трансляции контента на русском языке не противоречил языковому закону, а второй случай произошел из-за технического сбоя. Канал "Украина" тоже отверг обвинения языкового омбудсмена.

Также Креминь сообщил, что обратился в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к этим телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции. Регулятор заявил, что не получал никаких жалоб.