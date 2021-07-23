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Новости Языковой вопрос
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"Зрители исторически привыкли": 1+1 будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала

Группа "1+1 медиа" 23 июля сообщила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала, а на украинский переходить постепенно. Такое решение медиагруппа приняла после критики украинского дубляжа сериала "Сваты".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор Медиа".

Решение о постепенном переходе на украинский язык в фильмах и сериалах приняли, как говорят в "1 + 1 медиа", исходя из толкований нормативно-правовых актов, разъяснений от профильных органов и действующего законодательства: законов Украины "О телевидении и радиовещании", "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О кинематографии", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально. "1+1 медиа" выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя, - заявили в медиагруппе. - Сейчас мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым".

Медиагруппа заверила, что продолжит инвестировать в дубляж и украиноязычный контент. В частности, в "1+1 медиа" напомнили, что этой осенью покажут на украинском собственный сериал "Моя улюблена Страшко", а телеканалы группы продолжат информационную кампанию "Дивись українською".

Напомним, телеканал "1+1" 19 июля показала сериал "Сваты" в украинском дубляже. Однако в соцсетях и на сайте канала зрители по разным причинам начали выражать недовольство этим дубляжом - жаловалась как на качество дубляжа, так и просто на украинский язык.

22 июля "Плюсы" снова "вернули" сериалу русское звучание.

Ранее народный депутат из "Европейской солидарности" Николай Княжицкий публично обратился в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой отреагировать на нарушение каналом закона о языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушение телеканалами языкового закона угрожает национальной безопасности, - Креминь

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла во втором чтении и в целом законопроект "О функционировании украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 нардепов. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал этот закон. 16 мая он был опубликован в газете "Голос Украины". Согласно документу, единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык, его статус как единственного государственного языка обусловлен государственническим самоопределением украинской нации. Этот закон также регулирует функционирование и применение украинского языка как государственного в сферах общественной жизни на всей территории Украины.

14 июля 2021 Конституционный Суд Украины признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С 16 июля 2021 в Украине вступили в силу нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающие увеличение присутствия украинского языка в публичном пространстве. Эти нормы касаются сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздания и работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении. В частности, все фильмы и сериалы телеканалы должны транслировать украинском языке. Соответственно, фильмы, созданные на иностранном языке, должны показывать с дубляжом или озвучкой на государственном языке. В то же время, на стримингових плафтормах наряду с украинским языком фильмы могут иметь аудиодорожки других языках.

17 июля телеканал "Украина" показал сериалы "Незабытая", "Немая" и "Беглецы". Они транслировались на русском языке с украинскими субтитрами. 20 июля Тарас Креминь сказал, что Секретариат уполномоченного по защите государственного языка зафиксировал нарушение языкового закона шестью украинскими телеканалами "Интер", "Украина", "Мега", "НТН" и "К1". В ответ на обвинения омбудсмена StarLightMedia заявила, что один случай трансляции контента на русском языке не противоречил языковому закону, а второй случай произошел из-за технического сбоя. Канал "Украина" тоже отверг обвинения языкового омбудсмена.

Также Креминь сообщил, что обратился в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к этим телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции. Регулятор заявил, что не получал никаких жалоб.

кино (1536) украинский язык (1192) язык (3780) 1+1 (167) русский язык (580) Креминь Тарас (132)


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Топ комментарии
+78
1+1 потрібно закрити за порушення законодавства.
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23.07.2021 13:26 Ответить
+71
А серіал Свати потрібно заборонити як дебільний дешевий продукт російського агітпропу, який рекламує алкоголізм, табакокуріння та асоціальну поведінку дітей та дорослих!
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23.07.2021 13:27 Ответить
+49
"Зрители исторически привыкли": 1+1 будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала - Цензор.НЕТ 4118
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23.07.2021 13:26 Ответить
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а так - принципиальный бойкот 1+1.
Исторически блин.
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23.07.2021 14:49 Ответить
Дзвону багато,а правди мало.
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23.07.2021 15:01 Ответить
ТВ канал 1 + 1 при Брежневе был лучше, чем при хозяине канала 1+1 от еврейской общины Коломойском
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23.07.2021 15:24 Ответить
Англо-, испано-, итальяно- и др-язычные - также на том же языке?
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23.07.2021 15:25 Ответить
Ці мови більшості українців не відомі , хоча скоро без їх знання не знайдеш пристойно оплачувальну роботу Так що можна попробувати ...
Але я згадую , як колись у Львові проводили в кінотеатрах демонстрацію польських фільмів без переводу !!! "Глядачі історично звикли": 1+1 транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу - Цензор.НЕТ 3056
1- пощасливилось побачити купку прикольних фільмів людям , які не мали Sat tv ...
2- навіть класичні фільми , які були озвучені по-москальськи - зазвучали ліпше !
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23.07.2021 20:51 Ответить
И по-английски без перевода были демонстрации фильмов. Но так то другое. То для желающих изучить язык и посмотреть фильм в оригинале. А тут просто лицемерное самооправдание.
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24.07.2021 18:12 Ответить
..і оголосив би бойкот цим Г+Г та інтерам, але "на жаль") подібні телепомийки не дивлюся вже багато років..
походу соупадєніє, та саме в цих телеканалізаціях вчилося плавати зелене лайно, і спочатку воно засрало своїми випорожненнями телеефір, а за підтримки 73% лохторату - тепер засирає усю Україну.. а зебіли хавають..
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23.07.2021 15:29 Ответить
Согласен с Вами полностью. "Сваты" и прочий кварталовский отстой - кремлёвский проект засирания мозгов украинскому быдлу. Надо оштрафовать канал на 100 млн. грн в пользу армии. госпиталей, семей погибших героев... А потом закрыть....
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24.07.2021 13:16 Ответить
Не треба тих сватів дублювати украінською мовою ,краще хай ця гидота зникне взагалі з телебачення і свідомості ,але закон треба виконувати скільки зарубіжних гарних фільмів і серіалів ось і показуйте ,а всякий російський і малоросійський непотріб хай зникне.
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23.07.2021 15:30 Ответить
я підозрюю, що кацапи ще й доплачують, щоб їхні лайносеріали показували.
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23.07.2021 16:50 Ответить
Вы правы - кремль финансирует все пропагандистские проекты в Украине - и на плюсах, и на Интере, и на "Нашем", и на канале "Дом"....
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24.07.2021 13:18 Ответить
Навіщо нам ці "свати" з їхнім смердючим колоритом, щоб їх і на ТБ небуло.
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23.07.2021 21:21 Ответить
Г+Г... именно так...говно говном... УКРАИНЦЫ! ПРОСНИТЕСЬ! ВАС ЖЕ УНИЧТОЖАЮТ ЭТИ МРАЗИ ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЕ!
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23.07.2021 15:36 Ответить
"...історично звикли..."
яке кацапське формулювання.
вітаю, падли, українське нищиться не встигаючи народитися.
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23.07.2021 15:56 Ответить
Прийшов час взагалі закрити цю теле помийку бородатої бабусі разом з тими сватами папіками і тою гидотою 95 кварталу
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23.07.2021 16:12 Ответить
А у меня негативная реакция на налоги и высокие тарифы.Может перестанем все их платить?Вас же дебилов 2 года назад предупреждали что так будет.Г+Г как был говном так им и остался.
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23.07.2021 16:21 Ответить
Сейчас молодежь телевизор вообще не смотрит, да и бабушки сериалы уже в интернете смотрят. Борьба с ветряными мельницами.
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23.07.2021 16:36 Ответить
Когда этот гадюшник закроют? Без Пороха тут не обойтись.
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23.07.2021 16:41 Ответить
Без молотова
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23.07.2021 17:18 Ответить
Тоді мовою оригіналу транслюйте і фільми польські, німецькі, англійські тощо.
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23.07.2021 17:08 Ответить
Краще дивитися польські, білоруські, іспанські...
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23.07.2021 21:24 Ответить
Що значить "Г+Г - ухвалили". У нас що вже ні парламент ні закон не діють , а всяка мразота починає щось там собі ухвалювати ? То може ще податки платити Г+Г , а не державі ? Ну-у раз вони "ухвалюють" рішення , а держава жує соплі .
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23.07.2021 17:10 Ответить
А фулє, беруть приклад з зеосла
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23.07.2021 17:16 Ответить
Коли мова йде про "президентський" серіал, то закони перестають діяти? То давайте всі фільми мовою оригіналу,наприклад американські. Як держава,в обличчі президента, може вимагати виконання законів, коли сам гарант "поклав" на закони те,чим він так віртуозно грав на піаніно.
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23.07.2021 17:24 Ответить
Каломойша и ЗЕбобик сказали, что ложили они на закон, деньги важнее. Щирі українці з ізраїльскими паспортами.
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23.07.2021 17:24 Ответить
страна чудес все ,уй забили на закони порядка тут долго не видать,
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23.07.2021 17:34 Ответить
На дубляж виділяються гроші, а їх хтось отримає. Ото і вся справа
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23.07.2021 17:37 Ответить
а то вчора пультом клацав каналами ТБ (футбол ж бо почався...) і не втямлював, чого їхні скоти Г+Г то державною, то касапською транслювалися...
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23.07.2021 17:43 Ответить
Привыкайте к Законам Украины и нехер отсебятину плести.
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23.07.2021 18:06 Ответить
"Глядачі історично звикли": 1+1 транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу - Цензор.НЕТ 1534
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23.07.2021 18:19 Ответить
От сватучари Г+Говяні.....
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23.07.2021 18:36 Ответить
по примеру зели каждый стал ложить на законы как хочет
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23.07.2021 21:04 Ответить
Треба позбавити ліцензії цей лайно-канал і видавати її поступово на кожну передачу цього лайно-каналу яку перевели на українську мову (справжню а не суржик)
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23.07.2021 21:11 Ответить
закрити нахер!
цей дерьмоканал - є розсадником сепаратизму ... з усіма витікаючими наслідками!
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23.07.2021 21:57 Ответить
Г+Г в информационной войне на сторона кремля и проводит в жизнь тезисы х#йла о єдiном народе - пусть едут на рф-ию и там смотрят "iсторiчєскi прiвичниє хвiльми i сєрiали".
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23.07.2021 22:52 Ответить
"С ваты" сериал про хамовитых безграмотных брехливых рабсеян, пропаганда тупого быдла, как образа жизни...А сзади стоит такое хитрое скользкое ***** и вечно руководит этим адским гротеском.
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24.07.2021 00:42 Ответить
"1+1",- агенты руSSни!
Тьфу на них.
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24.07.2021 01:07 Ответить
Знімайте фільми на українській мові і не морочте голову.
Адже пародія якась виходить коли російськомовний фільм перекладають на українську.
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24.07.2021 06:42 Ответить
А, то через ті довбані плюси в нас тормозився надважливий мовний закон.
Вони його ще і відверто порушують. Ну то зачинити цю контору.
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24.07.2021 07:48 Ответить
Хоч в суд подавай , мож хто відважиться. Ну хто така історична привичка і хто такий Закон
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24.07.2021 08:55 Ответить
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