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Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, - Палатный

Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, - Палатный

Наименьшая в истории независимой Украины сборная на Олимпийских играх - следствие недофинансирования массового спорта в стране.

Об этом заявил глава исполкома "УДАР" Артур Палатный, сообщает официальный сайт партии.

"Сегодня стартуют Олимпийские игры, на которых Украина представлена ​​самой маленькой делегацией за всю историю выступлений - 157 спортсменов, которые примут участие в 25 видах спорта. С каждыми Играми количество участников от нашей страны уменьшается. Это печальный результат того, что спорт в Украине продолжает финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. По сути, победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству", - отметил Палатный.

Он настаивает на том, что государство должно больше внимания уделять массовому спорту и возобновить финансирование детско-юношеских спортивных школ.

"Спорт больших достижений начинается с площадки во дворе многоэтажного дома, с оборудованного спортзала в школе. Кроме того, сейчас большая проблема, что государство фактически перестало финансировать детско-юношеские спортивные школы. Передача финансирования ДЮСШ исключительно на местный уровень привела к их деградации. Модернизированные украинские детско-юношеские спортивные школы должны стать важной частью системы, которая стимулирует развитие спорта. Чем больше государство тратит средств на то, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, а тренеры получали достойную зарплату, тем больше шансов выиграть олимпийские медали", - отметил глава исполкома "УДАРа".

Палатный убежден, что развитие массового спорта не только увеличит количество чемпионов международных соревнований, но и будет способствовать здоровью украинцев.

"Именно стимулирование массового спорта принесет Украине не только новых чемпионов, но и укрепление общего здоровья граждан. В Киеве благодаря программе Виталия Кличко спортивные площадки есть во многих дворах и парках. Так должно быть по всей стране. Надо уделять внимание обеспечению школ и вузов спортивным снаряжением. На законодательном уровне нужны изменения: дать возможность привлекать в спорт спонсоров, предоставляя им налоговые льготы за поддержку одаренных детей. Тогда Украина во время Олимпиады будет считать медали", - подытожил политик.

Автор: 

Олимпиада (1136) Палатный Артур (16)


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Топ комментарии
+13
Это результат выбора нарида 2 года назад.
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23.07.2021 13:30 Ответить
+10
Усі гроші пішли на "Велике крадівництво", навіть ковідні. Який там іще спорт?
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23.07.2021 13:32 Ответить
+9
Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, - Палатный - Цензор.НЕТ 1388
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23.07.2021 13:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это результат выбора нарида 2 года назад.
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23.07.2021 13:30 Ответить
Всі майстри спорту пішли боротися з ковідом.
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23.07.2021 13:33 Ответить
У нас в країні може бути тільки один чемпіон-майстер спорту і це зеленський!!!
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23.07.2021 13:35 Ответить
Ви не в курсі куди подівся Підлога Маккартні?)
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23.07.2021 13:39 Ответить
Він попав до лазні на деякий час
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23.07.2021 13:41 Ответить
Головне щоб не пив багато пива, бо бруньки- це не молочні зуби.
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23.07.2021 13:48 Ответить
А вакцину і ліки нікому виготовляти... А плясати на сцені відбію нема.
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23.07.2021 13:36 Ответить
Тут некоторые олимпийские виды спорта в Украине вообще полулегальны(да да).
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23.07.2021 13:30 Ответить
Усі гроші пішли на "Велике крадівництво", навіть ковідні. Який там іще спорт?
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23.07.2021 13:32 Ответить
а чем тогда суркисам от спорта харчеваться?...
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23.07.2021 13:33 Ответить
если зрителей нет, то може и спортсменам не надо было в Японию ломиться?
каждый бы у себя на бекярде отстрелялся, отбегал, отплавал, шарик в ворота закатил и видосик выкатил.
и судьи так же по инету и видосикам и свистели-судили.
диджитализация так диджитализация!
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23.07.2021 13:34 Ответить
отличная идея!
Если обучение и показы мод проходят онлайн, то почему бы не бегать-прыгать-плавать тоже онлайн?!
Конечно, дух соревнования будет не тот, но экономия сказочная!
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23.07.2021 16:36 Ответить
"Туристи" повинні їздити по путівкам і за власний рахунок! (А за рахунок Держави, тобто за наші з Вами податки, тільки ті, хто має шанси змагатись за нагороди! Бо часи лозунгу "Головне участь, а не нагороди!" згинули разом з Кубертеном.)
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23.07.2021 13:34 Ответить
Державні кошти повинні йти на забезпечення внуків слуг наріда
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23.07.2021 13:50 Ответить
На жаль, в цьому (в забезпеченніі власних дітей-онуків-правнуків Державним коштом) "Слуги Народу" - не оригінальні і не відрізняються від будь-яких попередників.
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23.07.2021 13:56 Ответить
В розгар передвиборної компанії я став свідком діалогу: "Ви що? Юля ж злодійка!
- Всі ми трохи крадемо...
Але Вана єврейка!
- Ісус теж був євреєм..."
Карачє, який нарід, такі правителі.
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23.07.2021 14:52 Ответить
Хто хоче поїхати, повинні заявити, яку медаль планують виграти. Не виграли - плати 150 тисяч. + витрати на поїздку, форму, тренера...
А ті, хто і не планує вигравати - все за свій рахунок.
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23.07.2021 13:59 Ответить
Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, - Палатный - Цензор.НЕТ 1388
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23.07.2021 13:39 Ответить
Зато Зеля в рабочее время по спортзалам постоянно лазил... Хавай.те
Найменша в історії України збірна на Олімпіаді - це результат недостатнього фінансування масового спорту, - Палатний - Цензор.НЕТ 7720
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23.07.2021 13:49 Ответить
Зато зебилы выделили своим корешам аж 1 млрд на празднование дня независимости
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23.07.2021 13:49 Ответить
ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. - Зато: Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, -гордо заявляет министр спорта с приятной для кодлана Коломойского фамилией Гутцайт. Гут-хорошее, цайт время.Хорошее время.
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23.07.2021 13:52 Ответить
в военное время надо финансировать не спорт а оборону!
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23.07.2021 13:54 Ответить
Спасибо за этотчленограю и его большую крадижку
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23.07.2021 13:54 Ответить
Так практично всі наші миздобутки є або результатом недостатнього фінасування, або результатом надмірного розпилу фінансування достатнього.
Може пан прєдісполкома хотів за давньогрецькою традицією на час проведення Олімпійських змагань "зупинити війну"? Ну, чи хоча б Нашу Епідемію вмовити від щоденних турбот трохи відпочити...
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23.07.2021 13:54 Ответить
А зачем простому нариду та алимпияда? Вот и денег на неё не дали
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23.07.2021 13:59 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27004507.html Де гроші, Зеленськи?

Всупереч думці багатьох банкірів, Нацбанк щойно підняв облікову ставку з 7,5% до 8%. Епоха дешевих кредитів завершилася, так і не розпочавшись.
Мрія про інфляцію у 5% у 2022 році стає ще однією невиконаною обіцянкою Зеленського. Відчайдушна спроба стримати ріст цін і інфляцію завершиться неможливістю для бізнесу та населення отримати доступне фінансування.
А всім, хто так відчайдушно побивається за втрати доходів від транзиту газу (безпекове питання виношу за рамки цього посту), хотів би нагадати, що в рамках Великої Казинації України доходи від гральної діяльності до державного бюджету мали скласти 7,4 млрд грн.
Так обіцяв Зеленський.
А реально надійшло 900 млн грн. А буде ще менше, бо "Слуги народу" вирішили зменшити казино податки.
І на дорогах обіцяв Зеленський не красти. А «десь» загубилося понад 40 млрд грн.
Лише ці дві позиції разом - це вже дохід від ще не втраченого транзиту.
І дуже раджу зменшити антизахідну істерію.
Зеленського обрали ми самі, навіть якщо Захід на нього спершу теж покладав великі сподівання.
Обрали а(ні)матора - отримали кімнату жахів.
Єдина альтернатива Заходу - це Схід.
Ми там вже були довго, результат «на ліцо»…https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158783936248439&id=748183438 Володимир Омелян
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23.07.2021 14:03 Ответить
Навіщо наріду олімпіада, якщо є свати.)
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23.07.2021 14:03 Ответить
\\Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, -\\
- это результат чрезмерного РАСПИЛА
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23.07.2021 14:14 Ответить
Не распила , а тупого воровства всей верхушкой власти!!!!!! У нас не власть , у нас банда , наглая циничная банда, стая шакалов,ворующая взахлёб, без оглядки ,потому что знают - никому ничего не будет, главное урвать и спрятать.А для наріда- один ****@ж. Так и живём.
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23.07.2021 21:00 Ответить
Зато все президенты! Ни в одной сборной мира нет такого количества президентов.
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23.07.2021 14:22 Ответить
Найменша в історії України збірна на Олімпіаді - це результат недостатнього фінансування масового спорту найдрібнішим презом в історії України..
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23.07.2021 15:14 Ответить
Спорт - це забавка багатих. А "спорт" за державні гроші - нонсенс.
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23.07.2021 15:18 Ответить
Зато Зеля классный видосик записал с обращением к спортсменам😁😁😁
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23.07.2021 17:18 Ответить
Зато у нас самая большая свита "величайшего лидера современности" за всю историю Украины.
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23.07.2021 17:27 Ответить
По мне хоть министерство спорта ликвидируйте! Без него занимаюсь утренней зарядкой
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23.07.2021 18:36 Ответить
 
 