Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, - Палатный
Наименьшая в истории независимой Украины сборная на Олимпийских играх - следствие недофинансирования массового спорта в стране.
Об этом заявил глава исполкома "УДАР" Артур Палатный, сообщает официальный сайт партии.
"Сегодня стартуют Олимпийские игры, на которых Украина представлена самой маленькой делегацией за всю историю выступлений - 157 спортсменов, которые примут участие в 25 видах спорта. С каждыми Играми количество участников от нашей страны уменьшается. Это печальный результат того, что спорт в Украине продолжает финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. По сути, победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству", - отметил Палатный.
Он настаивает на том, что государство должно больше внимания уделять массовому спорту и возобновить финансирование детско-юношеских спортивных школ.
"Спорт больших достижений начинается с площадки во дворе многоэтажного дома, с оборудованного спортзала в школе. Кроме того, сейчас большая проблема, что государство фактически перестало финансировать детско-юношеские спортивные школы. Передача финансирования ДЮСШ исключительно на местный уровень привела к их деградации. Модернизированные украинские детско-юношеские спортивные школы должны стать важной частью системы, которая стимулирует развитие спорта. Чем больше государство тратит средств на то, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, а тренеры получали достойную зарплату, тем больше шансов выиграть олимпийские медали", - отметил глава исполкома "УДАРа".
Палатный убежден, что развитие массового спорта не только увеличит количество чемпионов международных соревнований, но и будет способствовать здоровью украинцев.
"Именно стимулирование массового спорта принесет Украине не только новых чемпионов, но и укрепление общего здоровья граждан. В Киеве благодаря программе Виталия Кличко спортивные площадки есть во многих дворах и парках. Так должно быть по всей стране. Надо уделять внимание обеспечению школ и вузов спортивным снаряжением. На законодательном уровне нужны изменения: дать возможность привлекать в спорт спонсоров, предоставляя им налоговые льготы за поддержку одаренных детей. Тогда Украина во время Олимпиады будет считать медали", - подытожил политик.
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каждый бы у себя на бекярде отстрелялся, отбегал, отплавал, шарик в ворота закатил и видосик выкатил.
и судьи так же по инету и видосикам и свистели-судили.
диджитализация так диджитализация!
Если обучение и показы мод проходят онлайн, то почему бы не бегать-прыгать-плавать тоже онлайн?!
Конечно, дух соревнования будет не тот, но экономия сказочная!
- Всі ми трохи крадемо...
Але Вана єврейка!
- Ісус теж був євреєм..."
Карачє, який нарід, такі правителі.
А ті, хто і не планує вигравати - все за свій рахунок.
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А всім, хто так відчайдушно побивається за втрати доходів від транзиту газу (безпекове питання виношу за рамки цього посту), хотів би нагадати, що в рамках Великої Казинації України доходи від гральної діяльності до державного бюджету мали скласти 7,4 млрд грн.
Так обіцяв Зеленський.
А реально надійшло 900 млн грн. А буде ще менше, бо "Слуги народу" вирішили зменшити казино податки.
І на дорогах обіцяв Зеленський не красти. А «десь» загубилося понад 40 млрд грн.
Лише ці дві позиції разом - це вже дохід від ще не втраченого транзиту.
І дуже раджу зменшити антизахідну істерію.
Зеленського обрали ми самі, навіть якщо Захід на нього спершу теж покладав великі сподівання.
Обрали а(ні)матора - отримали кімнату жахів.
Єдина альтернатива Заходу - це Схід.
Ми там вже були довго, результат «на ліцо»…https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158783936248439&id=748183438 Володимир Омелян
- это результат чрезмерного РАСПИЛА