Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, - Палатный

Наименьшая в истории независимой Украины сборная на Олимпийских играх - следствие недофинансирования массового спорта в стране.

Об этом заявил глава исполкома "УДАР" Артур Палатный, сообщает официальный сайт партии.

"Сегодня стартуют Олимпийские игры, на которых Украина представлена ​​самой маленькой делегацией за всю историю выступлений - 157 спортсменов, которые примут участие в 25 видах спорта. С каждыми Играми количество участников от нашей страны уменьшается. Это печальный результат того, что спорт в Украине продолжает финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. По сути, победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству", - отметил Палатный.

Он настаивает на том, что государство должно больше внимания уделять массовому спорту и возобновить финансирование детско-юношеских спортивных школ.

"Спорт больших достижений начинается с площадки во дворе многоэтажного дома, с оборудованного спортзала в школе. Кроме того, сейчас большая проблема, что государство фактически перестало финансировать детско-юношеские спортивные школы. Передача финансирования ДЮСШ исключительно на местный уровень привела к их деградации. Модернизированные украинские детско-юношеские спортивные школы должны стать важной частью системы, которая стимулирует развитие спорта. Чем больше государство тратит средств на то, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, а тренеры получали достойную зарплату, тем больше шансов выиграть олимпийские медали", - отметил глава исполкома "УДАРа".

Палатный убежден, что развитие массового спорта не только увеличит количество чемпионов международных соревнований, но и будет способствовать здоровью украинцев.

"Именно стимулирование массового спорта принесет Украине не только новых чемпионов, но и укрепление общего здоровья граждан. В Киеве благодаря программе Виталия Кличко спортивные площадки есть во многих дворах и парках. Так должно быть по всей стране. Надо уделять внимание обеспечению школ и вузов спортивным снаряжением. На законодательном уровне нужны изменения: дать возможность привлекать в спорт спонсоров, предоставляя им налоговые льготы за поддержку одаренных детей. Тогда Украина во время Олимпиады будет считать медали", - подытожил политик.