Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова. ФОТОрепортаж
Сегодня, 23 июля, в ходе проведения спецоперации правоохранители задержали двух граждан Турции, которые организовали и курировали канал поставок героина в Украину.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.
"Они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину. Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы по этиму же пути направлять уже наркотики", - подчеркивает Венедиктова..
По ее словам, правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там были изъяты 1159 брикетов с героином.
Кроме того, у организаторов канала контрабанды, которые были задержаны вблизи склада, в двух чемоданах были выявлены и изъяты еще 5 брикетов с 1550 граммами героина.
Генпрокурор уточнила, что общий вес изъятой партии превысил 368 килограмм, а стоимость на черном рынке – более 1 млрд грн.
В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины, Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA).
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Кришували би і далі наркотрафік.
"В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины,
Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA)."
Источник: https://censor.net/ru/n3278819
Авантюра Аргентины с вакциной Sputnik V поставила ее в "очень критическую ситуацию" из-за невыполнения Россией обязательств по поставке, согласно официальному письму в Москву, просочившемуся в четверг.
Россия должна Аргентине 18,5 млн. доз вакцины "Спутник V", более двух третей из которых - жизненно важные дозы второго компонента.
На данный момент только 12% аргентинцев полностью вакцинированы, частично из-за неудачных поставок второго компонента "Спутника". Еще 37% получили только одну дозу.
Это катастрофически мало по сравнению с показателями вакцинации двумя дозами, превышающими 60% в соседних Чили и Уругвае, странах, которые не делали такой большой ставки на российскую вакцину.
Низкий уровень вакцинации двумя дозами делает Аргентину особенно уязвимой к появлению варианта "Дельта". Соседний Уругвай, тем временем, уже одобрил переход на трехдозовую схему вакцинации.
Зависимость Аргентины от вакцины Sputnik V была усилена специальным законом о вакцинации, принятым в октябре 2020 года, который фактически сделал невозможным для этой страны импорт американских вакцин, таких как Pfizer или Moderna. Вместо этого Аргентина полагается на смесь вакцин Sputnik, Sinopharm и AstraZeneca.
Отсутствие второго компонента "Спутника", в результате чего около 6 миллионов аргентинцев получили только первую российскую прививку, стало острой политической темой в преддверии промежуточных выборов в ноябре этого года.
В результате политических волнений у правительства президента-перониста Альберто Фернандеса не осталось иного выбора, кроме как пригрозить разорвать контракт Аргентины с Россией.
"Вы оставляете нам очень мало возможностей продолжать бороться за вас и этот проект", - говорится в письме советника президента Ковида Секлии Николини в Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей Sputnik V по всему миру.
В письме говорится, что Аргентина "срочно" нуждается в поставке вторых доз и предупреждает, что "весь контракт находится под угрозой публичного аннулирования".
Давление со стороны правоцентристской оппозиционной партии Juntos (Вместе) недавно заставило Фернандес изменить прошлогодний закон о вакцинах, чтобы учесть пожертвование вакцин Moderna и Pfizer из США, и этот факт был подчеркнут в письме в Москву.
"Мы только что издали президентский указ, который позволяет нам подписывать контракты с американскими компаниями и получать пожертвования из США", - говорится в письме, которое попало в ежедневную газету La Nación.
Аргентина тем временем тестирует смешанные вакцины, чтобы заменить вторую дозу, которую не удалось доставить Sputnik.
Аргентина не одинока в проблемах с российской вакциной. Другие страны расторгли или пересмотрели свои контракты на покупку Sputnik V на фоне сообщений о задержках поставок из России - и утверждений о том, что королевский посредник из Объединенных Арабских Эмиратов использовал эксклюзивные права на перепродажу Sputnik V для взимания больших наценок на трех континентах.
На прошлой неделе министр здравоохранения Ганы объявил, что его страна аннулировала контракт на поставку Sputnik V с посредником из Дубая после того, как ему сообщили, что у поставщика "закончились запасы, и что они ждут, пока производитель поставит их".
Схема с посредниками была впервые раскрыта газетой https://www.themoscowtimes.com/2021/07/19/kenyas-failed-sputnik-v-deal-used-emirati-resale-scheme-a74554 Moscow Times , которая в ходе расследования установила, что Россия передала эксклюзивные права на перепродажу Sputnik V несовершеннолетнему эмиратскому королю.
Ранее в этом году Кения заблокировала использование 75 000 вакцин "Спутник V", поставленных через эмиратскую фирму, из-за опасений, что они не поступили напрямую от производителя в России.
и будет но позже
вопросы, есть???? или это случайность
Разве "спецоперацию" не возглавлял зюзя? Вот это спалилась венедиктова, не попиарив зюзю. В отставку пора, не поможет даже отмазанный венедиктовой от уголовки "судья" вовк.
Слуги Коломойського тепер будуть жити без кайфу ?
думаю десь так