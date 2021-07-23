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Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 июля, в ходе проведения спецоперации правоохранители задержали двух граждан Турции, которые организовали и курировали канал поставок героина в Украину.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину. Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы по этиму же пути направлять уже наркотики", - подчеркивает Венедиктова..

По ее словам, правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там были изъяты 1159 брикетов с героином.

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Кроме того, у организаторов канала контрабанды, которые были задержаны вблизи склада, в двух чемоданах были выявлены и изъяты еще 5 брикетов с 1550 граммами героина.

Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова 01
Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова 02
Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова 03
Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова 04
Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова 05
Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова 06
Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова 07
Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова 08
Изъята партия героина на свыше 1 млрд грн: задержаны организаторы контрабандного канала поставок наркотиков из Ирана в Украину, - Венедиктова 09

Генпрокурор уточнила, что общий вес изъятой партии превысил 368 килограмм, а стоимость на черном рынке – более 1 млрд грн.

В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины, Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA).

Автор: 

Иран (1831) контрабанда (2410) наркотики (2157) Турция (3501) Венедиктова Ирина (726) борьба с наркотиками (137)


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Топ комментарии
+31
А вы вот говорите, что зеленский не привозит инвестиции в Украину
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23.07.2021 13:35 Ответить
+16
ОП залишилась без джерела креативу.))
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23.07.2021 13:35 Ответить
+16
Когда теперь мы увидим вову- президента на рабочем месте?
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23.07.2021 13:38 Ответить
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А вы вот говорите, что зеленский не привозит инвестиции в Украину
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23.07.2021 13:35 Ответить
Це деякі наркобізнесмени жаліються що Зеленський не дає працювати!
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23.07.2021 13:42 Ответить
Ігорю дай відповідь на одне питання аргументовано, я знаю ти можеш. Як вважаєш з відкриттям ринку землі потрібно було легалізувати вирощування коноплі населенням? Шоб кожна родина могла виростити елітний канабіс, та здати його за гроші державі, а держава потім на експорт це багатсво. Я думаю ми нарешті б з могли запанувати у своїй сторонці!!!
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23.07.2021 13:46 Ответить
Сильно ми запанували в своїй сторінці із легалізацією канабіса в Америці? Акції канабіса не тільки «просіли»-вони вже в дупі)
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23.07.2021 13:51 Ответить
Виявляється! Населення не дуже охоче присідає на шмаль і не так багато котиків блюють в автах- куди іі ще втирати щоб відбити інвестиції?))) социки надіялись, що канабіс буде другим high tech в плані інвестицій але щось пішло не так)))
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23.07.2021 13:54 Ответить
ОП залишилась без джерела креативу.))
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23.07.2021 13:35 Ответить
Совсем даже наоборот.... Конфискат он слаще шары... Ждемс окуительных интервью и заявлений!
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23.07.2021 13:37 Ответить
І подвійний турборежим у ВР.
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23.07.2021 13:50 Ответить
Навпаки,партія безкоштовна для них,тепер ми Шмаркю не скоро побачимо,та й до Байдена колись поїде з роялем,а там стодоларові банкноти нові
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23.07.2021 14:56 Ответить
Венедиктова в курсе цен, уже и посчитала, что млрд грн
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23.07.2021 13:37 Ответить
Когда теперь мы увидим вову- президента на рабочем месте?
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23.07.2021 13:38 Ответить
Та лучше бы он дома сидел! В его случае лучше жевать...
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23.07.2021 13:40 Ответить
пусть, ****, мучается
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23.07.2021 13:43 Ответить
Уже не месте. Ждет.
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23.07.2021 14:34 Ответить
ждать будем долго, он теперь по безнадеге мечется , как бык по череде, закладки ищет
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23.07.2021 14:41 Ответить
стесняюсь спрасить, а хоть кило из 368 утилизируют? возможно. но это не точно...
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23.07.2021 13:39 Ответить
официально - все! практически - уже в кабинете ОП под пальмами в сейфе (на пробу)))
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23.07.2021 13:51 Ответить
Герыч скорее на продажу пойдет, он не особо популярен среди ылыты.
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23.07.2021 13:53 Ответить
всё верно! володька по быстрым наркотикам спец, герыч не его тема
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23.07.2021 17:53 Ответить
Це ж шмарклині інвестиції,все що не винюхає,до грама продасть
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23.07.2021 14:59 Ответить
героин колят, володька по коксу или амфетамину эксперт!
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23.07.2021 17:55 Ответить
Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. За конрабанду в ЕС со все строгостью закона- штраф 1700гр, а за остальное...Ну сами понимаете. За котрабанду в германию поощрить!
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23.07.2021 13:43 Ответить
Не попросили инвестняню - спалились.
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23.07.2021 13:45 Ответить
Якби не іноземні спецслужби, не було би чим хвалитись венедиктовій.
Кришували би і далі наркотрафік.

"В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины,
Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA)."

Источник: https://censor.net/ru/n3278819
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23.07.2021 13:59 Ответить
я тож подумал, что это контролируемая поставка
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23.07.2021 17:36 Ответить
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/22/argentina-sputnik-vaccine-russia-fails-to-deliver https://shapito.d3.ru/sryv-operatsii-kokain-2177484/?sorting=rating Срыв операции "кокаин"

Затримано організаторів контрабандного каналу постачання героїну з Ірану в Україну. Вилучена партія на понад 1 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4702

Авантюра Аргентины с вакциной Sputnik V поставила ее в "очень критическую ситуацию" из-за невыполнения Россией обязательств по поставке, согласно официальному письму в Москву, просочившемуся в четверг.

Россия должна Аргентине 18,5 млн. доз вакцины "Спутник V", более двух третей из которых - жизненно важные дозы второго компонента.

На данный момент только 12% аргентинцев полностью вакцинированы, частично из-за неудачных поставок второго компонента "Спутника". Еще 37% получили только одну дозу.

Это катастрофически мало по сравнению с показателями вакцинации двумя дозами, превышающими 60% в соседних Чили и Уругвае, странах, которые не делали такой большой ставки на российскую вакцину.

Низкий уровень вакцинации двумя дозами делает Аргентину особенно уязвимой к появлению варианта "Дельта". Соседний Уругвай, тем временем, уже одобрил переход на трехдозовую схему вакцинации.

Зависимость Аргентины от вакцины Sputnik V была усилена специальным законом о вакцинации, принятым в октябре 2020 года, который фактически сделал невозможным для этой страны импорт американских вакцин, таких как Pfizer или Moderna. Вместо этого Аргентина полагается на смесь вакцин Sputnik, Sinopharm и AstraZeneca.

Отсутствие второго компонента "Спутника", в результате чего около 6 миллионов аргентинцев получили только первую российскую прививку, стало острой политической темой в преддверии промежуточных выборов в ноябре этого года.

В результате политических волнений у правительства президента-перониста Альберто Фернандеса не осталось иного выбора, кроме как пригрозить разорвать контракт Аргентины с Россией.

"Вы оставляете нам очень мало возможностей продолжать бороться за вас и этот проект", - говорится в письме советника президента Ковида Секлии Николини в Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей Sputnik V по всему миру.

В письме говорится, что Аргентина "срочно" нуждается в поставке вторых доз и предупреждает, что "весь контракт находится под угрозой публичного аннулирования".

Давление со стороны правоцентристской оппозиционной партии Juntos (Вместе) недавно заставило Фернандес изменить прошлогодний закон о вакцинах, чтобы учесть пожертвование вакцин Moderna и Pfizer из США, и этот факт был подчеркнут в письме в Москву.

"Мы только что издали президентский указ, который позволяет нам подписывать контракты с американскими компаниями и получать пожертвования из США", - говорится в письме, которое попало в ежедневную газету La Nación.

Аргентина тем временем тестирует смешанные вакцины, чтобы заменить вторую дозу, которую не удалось доставить Sputnik.

Аргентина не одинока в проблемах с российской вакциной. Другие страны расторгли или пересмотрели свои контракты на покупку Sputnik V на фоне сообщений о задержках поставок из России - и утверждений о том, что королевский посредник из Объединенных Арабских Эмиратов использовал эксклюзивные права на перепродажу Sputnik V для взимания больших наценок на трех континентах.

На прошлой неделе министр здравоохранения Ганы объявил, что его страна аннулировала контракт на поставку Sputnik V с посредником из Дубая после того, как ему сообщили, что у поставщика "закончились запасы, и что они ждут, пока производитель поставит их".

Схема с посредниками была впервые раскрыта газетой https://www.themoscowtimes.com/2021/07/19/kenyas-failed-sputnik-v-deal-used-emirati-resale-scheme-a74554 Moscow Times , которая в ходе расследования установила, что Россия передала эксклюзивные права на перепродажу Sputnik V несовершеннолетнему эмиратскому королю.

Ранее в этом году Кения заблокировала использование 75 000 вакцин "Спутник V", поставленных через эмиратскую фирму, из-за опасений, что они не поступили напрямую от производителя в России.
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23.07.2021 14:02 Ответить
А чому не перевали цей ланцюжок в ЄС? Спалили б українській канал на західному кордоні. Не літаком же героїн переправляли в ЄС...
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23.07.2021 14:04 Ответить
Украинцы потребляют на лярд только герыча?
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23.07.2021 14:56 Ответить
Это транзит. Венедиктова лжет, типа все на благо нации. Вот шо в чемоданах в Украине
и будет но позже
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23.07.2021 19:01 Ответить
1 млрд. грн. звучит круто. Но контрабандный груз на 35млн баксов катается нашей страной каждый день. Если не каждый час.
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23.07.2021 15:00 Ответить
Навпаки,партія безкоштовна для них,тепер ми Шмаркю не скоро побачимо,та й до Байдена колись поїде з роялем,а там стодоларові банкноти нові
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23.07.2021 15:01 Ответить
третий раз не забудь написать
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23.07.2021 17:57 Ответить
не во время - это ж теперь зеленая сопля до НГ не раздуплится, а как же встреча с Байденом?
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23.07.2021 15:19 Ответить
Хорошая робота. С приходом талибов к власти в Афганистане работы будет еще больше.
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23.07.2021 16:07 Ответить
какие дибилы ,везли кирпич из Ирана в Украину на машине ? Кто то в Конче-заспе перегородку недостроил
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23.07.2021 16:18 Ответить
Тепер перефасують і на продаж... У зегенератів навіть уявити не можуть щоб таке добро пропало... Зрозуміло що влаштують показове спалення, піар, будуть пафасні переможні реляції ... але ми знаємо там де "зелені слуги" там завжди гешефт...
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23.07.2021 16:28 Ответить
Бедный, бедный бубочка... Эта неделя для найвелычнишого стала черной, одни неприятности. И все началочь с Грузии. Пригласили нашу зеленую навозную муху зе-зе(с), бубочку оманского на какую-то встрече в Тбилиси. Протокольные встречи провели, а вот личные контакты - это прямо стихийное бедствие какое-то. Президент Грузии отказалась встречаться с нашей навозной мухой зе-зе из-за Саакашвили, который в розыске, короче, пнула под зад найвелычнишого. Бубочка молча сглотнул и напросился на личную встречу с Майей Санду. Так Президентша Молдовы так поставила раком найвелычнишого и всю его зебанутую коМАНДУ из-за Чауса, как никто и никогда. В общем, опустила нашего зебанутого говноралиссимуса ниже плинтуса. А тут еще, пока бубочка был в отъезде, и любимую забаву, кокс, Бенядиктова перехватила. Прийдется бубочке опять идти к цыганам за ширкой.
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23.07.2021 16:33 Ответить
ото печалька зараз на банковій...
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23.07.2021 16:42 Ответить
вот это показатель работы бессменного руководителя МВД. не прошло и недели после отставки.

вопросы, есть???? или это случайность
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23.07.2021 17:08 Ответить
ОП уже ждет свою долю.
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23.07.2021 17:46 Ответить
В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины, Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA).Источник: https://censor.net/ru/n3278819

Разве "спецоперацию" не возглавлял зюзя? Вот это спалилась венедиктова, не попиарив зюзю. В отставку пора, не поможет даже отмазанный венедиктовой от уголовки "судья" вовк.
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23.07.2021 18:02 Ответить
каким нужно быть поцом что бы из Ирана вести кирпичи?? кирпичи, Карл!
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23.07.2021 18:06 Ответить
Який жах... Схоже, нєлох і команда мусять тепер шукати собі нового баригу
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23.07.2021 20:19 Ответить
Всё пойдёт теперь в ОП... следовательно ждём очередные идиотские законы
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23.07.2021 20:39 Ответить
Сегодня, 23 июля, в ходе проведения спецоперации правоохранители задержали двух граждан Турции, которые организовали и курировали канал поставок героина в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3278819

Слуги Коломойського тепер будуть жити без кайфу ?
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23.07.2021 21:37 Ответить
Думаю нам через окупований Донбас везуть багато героїну з паРащі і синтетичної наркоти з нарколабороторій з Луганська і Донецька. СБУ мабуть не те що знає, а може і допомагає,
думаю десь так
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23.07.2021 21:39 Ответить
И сколько этот трафик действовал?
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24.07.2021 05:47 Ответить
На сколько часов была задержана партия?
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24.07.2021 10:06 Ответить
 
 