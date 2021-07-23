Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал представителей Украины на Олимпиаде во время официальных выступлений использовать украинский язык.

"Сегодня официально стартуют XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Украину будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта... Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня - это укрепление нашей государственности в мире", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне поездки сборной на Олимпиаду в Токио Креминь встречался с министром молодежи и спорта, олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом и обсуждал с ним важность и необходимость соблюдения языковой дипломатии в спорте.

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"Желаем, чтобы наши олимпийцы достигали самых высоких ступенек, а вся планета видела, как выполняется наш гимн и поднимается государственный флаг. Но в то же время было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском языке", - подчеркнул он.

Омбудсмен считает, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики.

"Олимпиады в мире, несмотря на в основном классический формат, еще и политический инструмент. Это еще раз доказывает, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Украинские спортсмены - посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка", - заявил Креминь.







