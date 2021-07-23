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Новости Языковой вопрос Олимпиада-2020
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Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности

Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал представителей Украины на Олимпиаде во время официальных выступлений использовать украинский язык.

"Сегодня официально стартуют XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Украину будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта... Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня - это укрепление нашей государственности в мире", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне поездки сборной на Олимпиаду в Токио Креминь встречался с министром молодежи и спорта, олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом и обсуждал с ним важность и необходимость соблюдения языковой дипломатии в спорте.

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"Желаем, чтобы наши олимпийцы достигали самых высоких ступенек, а вся планета видела, как выполняется наш гимн и поднимается государственный флаг. Но в то же время было бы справедливо, чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались на украинском языке", - подчеркнул он.

Омбудсмен считает, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики.

"Олимпиады в мире, несмотря на в основном классический формат, еще и политический инструмент. Это еще раз доказывает, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего. Украинские спортсмены - посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка", - заявил Креминь.

Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности 01
Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности 02
Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности 03
Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности 04

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2440) украинский язык (1192) язык (3780) Гутцайт Вадим (60) Креминь Тарас (132)


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Топ комментарии
+6
Кремінь правий на 100%. За це російськомовне холуйство пора вже карати.
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23.07.2021 14:00 Ответить
+3
Підозрюю,що відповідь від наших спортсменів буде типу-"спортвнєпалітікі".
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23.07.2021 13:50 Ответить
+3
Православный ватный боксер
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23.07.2021 14:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А що в нас можна бути членом олімпійської збірної України та особами які їх супроводжують і не розмовляти українською мовою?
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23.07.2021 13:47 Ответить
Серед супроводжуючих половина лівих любителів поїхати туди на халяву.
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23.07.2021 13:58 Ответить
хай вчать мову халявщики!
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23.07.2021 13:59 Ответить
Слухавши українських футболістів ставало соромно за Україну і так, я не оглядаю цю Олімпіаду тому, що соромно за американських атлетів.
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23.07.2021 13:48 Ответить
Чому? Вони теж російською розмовляють?
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23.07.2021 14:02 Ответить
Главное шоб с кацапами не обнимались!!!
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23.07.2021 13:49 Ответить
Підозрюю,що відповідь від наших спортсменів буде типу-"спортвнєпалітікі".
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23.07.2021 13:50 Ответить
Штота имееш протев?
Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности - Цензор.НЕТ 77
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23.07.2021 13:54 Ответить
Это тот,что гражданин Крыма? У него ещё в корешах гражданин Белгород-Днестровского)
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23.07.2021 13:56 Ответить
Православный ватный боксер
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23.07.2021 14:01 Ответить
Г+Г исторически против новостью ниже
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23.07.2021 13:50 Ответить
Главное, чтоб они с цапами в обнимочку не фоткались.
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23.07.2021 13:53 Ответить
Кремінь правий на 100%. За це російськомовне холуйство пора вже карати.
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23.07.2021 14:00 Ответить
Крепкі станемо як ніколи
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23.07.2021 14:03 Ответить
Якщо команда зветься "національною", там не може лунати ворожа мова. Навіть межи собою.
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23.07.2021 14:05 Ответить
Мне кажется украинцы только на людях за мову борются, а на самом деле никто не собирается отказываться от русского. Если этого не случится на бытовом уровне, все эти квоты, запреты бесполезны.
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23.07.2021 14:18 Ответить
Українці мають з власної волі більш наполеглево та завзято нищити в собі москаля,позбуватись ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!!)))
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23.07.2021 14:22 Ответить
А воли как раз не хватает.
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23.07.2021 14:26 Ответить
То отож!! Тому і маємо стабільно "мудрий нарід" понад 60% лохтората ,незмінно, вже майже 30 років незалежності !!!))))
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23.07.2021 14:28 Ответить
На международных соревнованиях принять общаться на английском!
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23.07.2021 14:50 Ответить
А на фронті військовим він вже це казав?
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23.07.2021 16:35 Ответить
 
 