Соглашение США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не устраняет глубоко укоренившиеся разногласия вокруг газопровода в Европе, - Financial Times

Соглашение между Вашингтоном и Берлином по газопроводу "Северный поток-2", который будет транспортировать газ из России в Германию, закончило длительный спор между двумя союзниками по НАТО вокруг инфраструктурного проекта, который поддерживается Кремлем. Но договоренности, достигнутые после визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый дом на прошлой неделе, не смогли преодолеть глубоко укоренившиеся разногласия вокруг газопровода в Европе.

Критики проекта до сих пор считают, что это геополитическое оружие, которое Москва будет использовать против Украины, а также для увеличения влияния на энергоснабжение ЕС. Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Переход к эксплуатации газопровода, который может начаться позже в этом году, позволит компании "Газпром", контролируемой Кремлем, "добраться" до потребителей в Германии и других регионах Европы без использования трубопроводов, проходящих через Украину.

Поскольку "Газпром" впервые подал заявку на получение разрешения на строительство "Северного потока-2" в 2015 году, через год после аннексии Россией Крыма - Украина, Польша и другие страны Восточной Европы, которые боятся влияния Москвы на энергоснабжение, раскритиковали проект.

Они заявляют, что он будет использован президентом России Владимиром Путиным как для того, чтобы забрать у Киева транзитные сборы, так и для увеличения доли Москвы в европейском импорте газа, что Кремль мог бы использовать как разменную монету в геополитических переговорах.

В 2019 году США приняли решение, которое вводит санкции против европейских компаний, что работали на строительстве трубопровода, разозлив Германию и Европейскую комиссию. Еврокомиссия расценила этот шаг как беспрецедентное экстерриториальное вмешательство в европейскую энергетическую политику и углубление двусторонних связей между Берлином и Вашингтоном.

Хотя администрация президента Джо Байдена поддерживала оппозицию США против "Северного потока 2", Байден выбрал приоритетом восстановление отношений с партнерами по НАТО, такими как Германия.

Согласно договору, США отзывают санкции против газопровода в обмен на обещания Берлина защитить Украину и Европу от потенциальных угроз со стороны Кремля.

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В частности, Берлин пообещал меры, включая ограничения российского импорта энергоносителей, если Кремль будет пытаться "использовать газ как оружие или реализовать дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Соглашение также означает, что Германия назначит специального представителя, который должен "заставить" Москву продлить соглашение о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает в 2024 году. Берлин также выделит 70 млн долларов на улучшение безопасности энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.