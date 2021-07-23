В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российский МИД должен отреагировать на исправленную карту Украины с Крымом на официальном сайте Олимпийских игр в Токио-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК извинился за ошибку с картой Украины без оккупированного Крыма, - Кулеба

Как сообщалось ранее, на официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. МИД поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации. 23 июля утром карту уже исправили.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный олимпийский комитет извинился за допущенную ошибку.