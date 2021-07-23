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Новости Олимпиада-2020
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В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады

В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российский МИД должен отреагировать на исправленную карту Украины с Крымом на официальном сайте Олимпийских игр в Токио-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК извинился за ошибку с картой Украины без оккупированного Крыма, - Кулеба

Как сообщалось ранее, на официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. МИД поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации. 23 июля утром карту уже исправили.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный олимпийский комитет извинился за допущенную ошибку. 

кремль (731) Крым (26427) Олимпиада (1136) Песков Дмитрий (1941) карта (183)


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Топ комментарии
+34
Кого цікавить країна без прапора і гімна на олімпіаді?
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23.07.2021 14:12 Ответить
+32
Ну и какие вопросы? Команды рф в Японии нет. Есть какая-то пропитанная боярой и мельдонием свора дикарей без судьбы, без Родины, без флага. За них письков заступаться собирается?
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23.07.2021 14:12 Ответить
+26
Ну в очередной раз скушают какаху, им не привыкать
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23.07.2021 14:11 Ответить
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Ну в очередной раз скушают какаху, им не привыкать
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23.07.2021 14:11 Ответить
Японцы еще мнения у туалетного ёршика не спрашивали)))
В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 1252
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23.07.2021 14:27 Ответить
на украинских картах до сих пор досадная ошибка:

ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНЫ КАК ТЕРРИТОРИЯ ЯПОНИИ !!
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23.07.2021 15:07 Ответить
баблосы немалые японскому дизайнеру карты отслюнявили только зря
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23.07.2021 15:13 Ответить
Кого цікавить країна без прапора і гімна на олімпіаді?
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23.07.2021 14:12 Ответить
без гімна? Там якраз одне гімно і є скрізь. Навіть півнів ліплять із гівна. І країна гівно і люди також
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23.07.2021 14:17 Ответить
Дякую за уточнення.)
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23.07.2021 14:19 Ответить
Ну и какие вопросы? Команды рф в Японии нет. Есть какая-то пропитанная боярой и мельдонием свора дикарей без судьбы, без Родины, без флага. За них письков заступаться собирается?
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23.07.2021 14:12 Ответить
В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 7060
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23.07.2021 14:18 Ответить
Это, так сказать, художественное видение. Я сейчас реальных фоток найду.
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23.07.2021 14:22 Ответить
картина маслом!..предки нынешних руцке, андрофаки и фтирофаки болотные, окско-волжско-междуренченские, поймали очередную жертву, сейчас набоярят и сожрут)))..у них это в порядке вещей было))...
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23.07.2021 14:24 Ответить
По Германии мерседесы гоняли, в Нью-Йорке небоскребы колосились, а угро-финны, одиннарот которые, жили как-то так
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Шведский этнограф. Фото Архангельской губернии, 1910 год
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23.07.2021 14:25 Ответить
Швед довбень, які селяни в Архангельску, то помори, рибаки, мореходи, мисливці... і до речі набагато акуратніші за москалів, видно по одягу, а видавати фото мисливської заїмки чи лабазу за селянські хати .....
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23.07.2021 15:17 Ответить
Иго-го , вот реакция рашистского мида. Ну или *********. Третьего не дано.
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23.07.2021 14:12 Ответить
маньке стакан и шашку - она тех япошек в салат порубает.
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23.07.2021 14:14 Ответить
Снова писюков в параше нанюхался санины и бред несет....
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23.07.2021 14:14 Ответить
ПНХ сохатые
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23.07.2021 14:15 Ответить
Що таке "россійская діпломатія"? Це якось пов"язано з коняками?)))
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23.07.2021 14:15 Ответить
В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 2562
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23.07.2021 14:16 Ответить
А жопу лошадка прячет. Видимо, имела печальный опыт!
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23.07.2021 14:26 Ответить
Може на бутилку бідон сіла?
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23.07.2021 16:42 Ответить
Наскільки мені відомо , збірна Росії не виступає на Олімпіаді взагалі.)))
Тому хай не переживає так "Країна 404"
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23.07.2021 14:16 Ответить
то какие то никому неизвестные черти приперлись в страну восходящего солнца...
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23.07.2021 14:18 Ответить
Что такое 200-е я знаю, что такое 300-е тоже знаю. А 404-е это что, жертвы мельдония?
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23.07.2021 14:43 Ответить
инвалиды по жизни ето.
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23.07.2021 15:10 Ответить
Коли в браузері заходиш на якусь сторінку, але її немає - вискакує помилка 404
Тому і кажуть, що параша це помилка 404
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23.07.2021 16:11 Ответить
Дякую, це був такий стьоб.
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23.07.2021 16:27 Ответить
Зразу не зрозумів але всеодно, можливо хтось не знав
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23.07.2021 16:29 Ответить
Руско-японска война,Цусима,хор александрова поёт Врагу не сдаётся наш гордый Варяг,--вот как надо реагировать! а не это ваше бе бе бе,импотенты!
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23.07.2021 14:16 Ответить
Крим - це Україна!
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23.07.2021 14:19 Ответить
В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 542
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23.07.2021 14:27 Ответить
отбомбите воронеж....
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23.07.2021 14:29 Ответить
Це він сидячи на Москві такий борзий, а приїзджаючи в Київ одразу простішими стають!

В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 5364
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23.07.2021 14:35 Ответить
"братан" на номерах "един-у-рот"
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23.07.2021 15:10 Ответить
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23.07.2021 20:55 Ответить
звичайо должньі - сглотнуть
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23.07.2021 14:45 Ответить
До речі це не на спринтері робилось, завеликий розмір, якщо пошукати там і українською можна знайти.
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23.07.2021 15:20 Ответить
Чого так виходить з картою? можe слати листи пeрeд змаганнями з попeрджeнням? нe всi вкурсi дiлов Украiни i Путиностана виходить. або спeцом так роблять
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23.07.2021 22:17 Ответить
 
 