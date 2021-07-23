В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российский МИД должен отреагировать на исправленную карту Украины с Крымом на официальном сайте Олимпийских игр в Токио-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", - заявил Песков.
Как сообщалось ранее, на официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. МИД поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации. 23 июля утром карту уже исправили.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный олимпийский комитет извинился за допущенную ошибку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНЫ КАК ТЕРРИТОРИЯ ЯПОНИИ !!
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Шведский этнограф. Фото Архангельской губернии, 1910 год
бутилкубідон сіла?
Тому хай не переживає так "Країна 404"
Тому і кажуть, що параша це помилка 404