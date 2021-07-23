В ЕС за контрабанду подакцизных товаров применяется уголовная ответственность, Украина сделала шаг вперед на этом пути, - СМИ
Уровень контрабанды в Украине растет: доля нелегальных табачных изделий на рынке в феврале 2021 составляла 12,8% против 5,8% в феврале 2020 года, что является максимальным показателем с 2011 года, когда была отменена уголовная ответственность.
По мнению экспертов, введение уголовной ответственности отвечает европейской практике и будет эффективной, пишет Экономическая Правда. Первый шаг в этом направлении уже сделан: 13 июля парламент принял за основу президентский законопроект №5420 о криминализации контрабанды.
"В таможне жалуются, что в рамках осуществления производства по делам об административных правонарушениях суды закрывают дела со значительной стоимостью предметов правонарушений, а у представителей ведомства не хватает полномочий задокументировать и доказать обстоятельства совершенного правонарушения. Это делает невозможным привлечение злоумышленников к ответственности", - пишут журналисты.
Ежегодно из-за контрабанды товаров бюджет теряет до 300 млрд грн. Причем значительную часть контрабанды составляет подакцизная группа товаров - алкоголь, табак, топливо.
По данным исследования Info Sapiens, 90% украинцев поддерживают идею введения уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров в крупных и особо крупных размерах.
Уголовная ответственность за контрабанду табачных изделий предусмотрена во многих странах ЕС. Поскольку много контрабанды идет в Евросоюз именно из Украины, Европа также поддерживает идею криминализации контрабанды товаров в целом и подакцизных товаров в частности.
"Применение уголовного наказания за общую контрабанду является тенденцией в ЕС и соответствует директиве (ЕС) 2017/1371 Европейского парламента и Совета ЕС по борьбе с мошенничеством. Директива реализует основу уголовной ответственности за контрабанду", - комментирует международный ключевой эксперт по таможенным реформам программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) Витянис Алишаускас.
Криминализация контрабанды имеет ряд преимуществ, убежден эксперт. По словам Алишаускаса, европейская практика показывает, что в долгосрочной перспективе это имеет положительный эффект. За большие объемы контрабанды преступники будут рисковать заключением, а небольшие будут менее выгодными.
"Контрабанда приносит миллиарды евро убытков для государственных бюджетов, а также это распространение некачественных и опасных товаров, которые становятся причиной других проблем, не связанных непосредственно с экономикой", - объясняет эксперт.
В EU4PFM убеждены: принимать закон о криминализации контрабанды необходимо.
"Нельзя не приветствовать тот факт, что проект был подан Офисом президента. Вместе с тем, следует сделать все возможное, чтобы снять страхи, которые имеют некоторые предприниматели по новому законопроекту", - отмечает Алишаускас.
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Щас вам "5 Копійок" расскажет за контрабандные сигареты, шо они ничем не отличаются от обычных кроме цены
"Украина теряет до 30% т/сбор. на контрабанде!"
СНБО вводит санкции против злосных контрабандистов.
Т/сбор. УПАЛИ еще на ~10%. (См.статистику).
Все чудесатее и чудесатее дела ЗеКоМанды!