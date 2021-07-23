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Новости
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Договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2" доказывают, что газопровод - политический, а не коммерческий проект, - Зеркаль

Формальная и публичная договоренность США и Германии доказывает, что "Северный поток" является политическим, а не коммерческим проектом.

Такое мнение выразила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, анализируя данное соглашение, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Зеркаль предлагает не забывать о простой вещи: оно рамочное, и буквально каждое слово из него должно превратиться в конкретные механизмы и меры.

Зеркаль подчеркивает, что это зависит прежде всего от Украины.

"Мы должны доказать, что украинская газотранспортная система является реальной альтернативой монополии "Газпрома". И именно поэтому ее сохранение так необходимо Европе, которая будет нуждаться в газе еще продолжительное время, ведь его потребление не уменьшится до 2035 года", - пишет Зеркаль.

Однако Европа должна понимать, продолжает она, что эта альтернатива работает по единым с ней правилам, что ее нельзя купить скидкой на газ.

"Стабильность реформ, корпоративное управление — все это не ритуальные вещи, нужные "Соросу". Это выполнение простых правил рыночной экономики и Третьего энергетического пакета, защищающих и Европу, и Украину от газового шантажа. Мы должны доказать, что руководство нашими компаниями независимо, что политики не имеют доступа к ним, что стратегические предприятия не будут менять менеджмент в одну ночь после звонка из какого-то офиса", - отмечает Зеркаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не устраняет глубоко укоренившиеся разногласия вокруг газопровода в Европе, - Financial Times

Автор: 

Германия (7074) США (27166) Северный поток (1458) Зеркаль Елена (292)


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Топ комментарии
+5
Меркель про СП-2: Даже если весь мир будет против *****, я буду тихо стоять за его спиной, и подавать ему патроны!
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23.07.2021 14:25 Ответить
+4
Хутин поймал немцев на их жадности.
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23.07.2021 14:46 Ответить
+4
_Ну разумеется политический. Отрицали это лишь подлецы, и с тем же успехом они могли отрицать что 2х2=4 - реальность всё равно остаётся прежней, в которой =4.
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23.07.2021 14:48 Ответить
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Во всей этой истории кстати интересный нюанс, богатые немцы неистово борятся за ДЕШЁВЫЙ газ, вечно какие-то скидочки, бонусы, преференции. Это к вопросу о лавинообразном повышении цен в Украине буквально на всё за последние годы, а ведь наши зарплаты и пенсии сравнивать просто смешно
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23.07.2021 14:25 Ответить
Немцы борются за хорошую жизнь, а украинцы живут не ради колбасы.
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23.07.2021 14:27 Ответить
Последние 3 года украинцы живут как раз за ради зеленой колбасы.
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23.07.2021 14:53 Ответить
Меркель про СП-2: Даже если весь мир будет против *****, я буду тихо стоять за его спиной, и подавать ему патроны!
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23.07.2021 14:25 Ответить
Глас вопиющей в пустыне! Наступний президент, думаю що не зрадить здоровому глузду!
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23.07.2021 14:26 Ответить
будущий Президент- ПОРОХ, которого мы вернем на Банковую после Майдана-3!!!
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23.07.2021 15:17 Ответить
кто нибудь еще видит будующего Президента Украины?
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23.07.2021 14:28 Ответить
будущий Президент- ПОРОХ, которого мы вернем на Банковую после Майдана-3!!!!
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23.07.2021 15:01 Ответить
от вы, именно вы, ***** обнулите в 7 раз.
вы даже тушку его будете обнулять - бо скрепа и лишняя хромосома
вам просто не дадут сделать по другому.
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23.07.2021 15:08 Ответить
кацап, вали домой, здесь стекломой не наливают!!
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23.07.2021 15:14 Ответить
вася ты уверен, шо ты она?
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23.07.2021 15:21 Ответить
что кацап, пропало таки зрение от стекломоя???
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23.07.2021 15:27 Ответить
тетя вася у меня 10 утра и я работаю - на тебя вась-юльчик просто нет времени.
извини уже...
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23.07.2021 17:02 Ответить
а ни у кого в мире и сомнения в этом нет, нигде не читал о другом мнении))) ...но есть и обратная сторона, совсем плохая для прибалтийских, ближних и дальних рыбаков....теперь порыбачить в море, без разрешения владельца(ев), не получится, кругом охранная зона и зона "вблизи" обьекта особой важности и опасности, многими милями запрета, как флажками обозначена будет, где по инспекторской трассе вдоль всего трубопроводва 24\7 курсировать руцке военные №тазики" будут, да так, что керченский пролив, детским садом покажется))...развели московиты немцев и других прибрежных обитателей Балтики, что лошар последних, проведя паралельные Украинской ГТС трубопроводы от своего же источника..))
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23.07.2021 14:38 Ответить
Хутин поймал немцев на их жадности.
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23.07.2021 14:46 Ответить
США и Германия договорились помочь ***** нас придавить политически?
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23.07.2021 14:46 Ответить
скорее экономически
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23.07.2021 14:58 Ответить
_Ну разумеется политический. Отрицали это лишь подлецы, и с тем же успехом они могли отрицать что 2х2=4 - реальность всё равно остаётся прежней, в которой =4.
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23.07.2021 14:48 Ответить
Вылезла Ыксперт по СП2 !!! да это ВСЕ знали еще когда его начали строить и почему ты тогда молчала а сейчас воешь!? не было команды хозяина !?...Но нужно щас тявкнуть - бо выборы на носу ...
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23.07.2021 15:13 Ответить
Зеркаль работала и тогда. Просто ты, ЗЕбанутое этого не слышал. Это ж не торжественно лентв перерезать и пиариться. А человек годами вкалывал на международноц арене- выиграные дела против рашки по газу в международном арбитраже, это ее рук дело. Так что ботяра, не путай тут народ!
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24.07.2021 22:19 Ответить
и его всегда можно взорвать..если что..он же по нейтральный водам проходит..а мастеров на это дело всегда можно найти
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23.07.2021 15:16 Ответить
 
 