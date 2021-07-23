Договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2" доказывают, что газопровод - политический, а не коммерческий проект, - Зеркаль

Формальная и публичная договоренность США и Германии доказывает, что "Северный поток" является политическим, а не коммерческим проектом.

Такое мнение выразила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, анализируя данное соглашение, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Зеркаль предлагает не забывать о простой вещи: оно рамочное, и буквально каждое слово из него должно превратиться в конкретные механизмы и меры.

Зеркаль подчеркивает, что это зависит прежде всего от Украины.

"Мы должны доказать, что украинская газотранспортная система является реальной альтернативой монополии "Газпрома". И именно поэтому ее сохранение так необходимо Европе, которая будет нуждаться в газе еще продолжительное время, ведь его потребление не уменьшится до 2035 года", - пишет Зеркаль.

Однако Европа должна понимать, продолжает она, что эта альтернатива работает по единым с ней правилам, что ее нельзя купить скидкой на газ.

"Стабильность реформ, корпоративное управление — все это не ритуальные вещи, нужные "Соросу". Это выполнение простых правил рыночной экономики и Третьего энергетического пакета, защищающих и Европу, и Украину от газового шантажа. Мы должны доказать, что руководство нашими компаниями независимо, что политики не имеют доступа к ним, что стратегические предприятия не будут менять менеджмент в одну ночь после звонка из какого-то офиса", - отмечает Зеркаль.

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