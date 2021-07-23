Мужчина отсидел за убийство отца, вышел из тюрьмы и на следующий день забил до смерти мать, - полиция Волынской области. ФОТОрепортаж
В селе Маневичи Волынской области 36-летний мужчина убил свою мать. 21 июля он вернулся из мест лишения свободы, куда попал за убийство своего отца в 2017 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.
Сообщение об обнаружении тела в с. Маневичи в полицию поступило сегодня, 22 июля, в полдень.
Следственно-оперативная группа на месте обнаружила женщину, у которой были многочисленные ушибы и синяки. 63-летняя местная жительница лежала на собственном дворе без признаков жизни.
Вблизи места трагедии полицейские задержали ее сына, 36-летнего местного жителя. Как установили, который только 21 июля он вернулся из тюрьмы: в 2017 году был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его отца.
Предварительно известно, что утром 22 июля у него с матерью возник конфликт, после чего сын нанес ей множественные удары палкой по голове и телу, далее вытащил ее на улицу, а сам скрылся. Потеряв сознание от полученных травм пенсионерка скончалась.
Злоумышленника задержали сразу соответствии со ст. 208 УПК Украины, ему будет объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.
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А ваще, у жизни нету цены, она бесценна...
у нас за кражу велосипеда паяют 5, а за цепочку с шеи 7.
а тут вышел после убийства отсидев 4 года.
веселая страна - веселые законы
ужас...
теперь 4,5 дадут? (сарказм)
учильныкы для такого дела, хорошие законы принимают, все о нариде думают
я в шоці !
и чего вы от него ждали? он вышел, живой, здоровый, но как и прежде, без мозгов, сделал то же самое с мамой. опять надеясь на 4 года.
вот еслиб он надавал по морде судье или следаку, то даже не нанеся значительного вреда, получилбы лет 10-12. вот и думай.......те. какие п.......здатые у нас законы.
Не розумію, я цю судівску арифметику, не розумію
Мать - это святое.
Теперь посидит без грева. Лет 15.
судья :
- подсудимый, следствием доказано, что вы убили обоих своих родителей, "эмоционально" ну и кто вы после этого?
- СИРОТААА !
Теперь он всё восстановил.
Панєдєльнік:Скучна.
Вторнік:Зарезал сасєда.
Срєда:За мой ганяєтся вся радня сасєда.
Чєтвєрг:Зарезал всю радню сасєда.
Пятніца:За мной ганяєтся вєсь кішлак.
Субота:Зарезал весь кішлак.
Воскрєсєньє:Пєрєєхал в другой кішлак.
Панєдельнік:Скучна...