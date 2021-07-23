Мужчина отсидел за убийство отца, вышел из тюрьмы и на следующий день забил до смерти мать, - полиция Волынской области. ФОТОрепортаж

В селе Маневичи Волынской области 36-летний мужчина убил свою мать. 21 июля он вернулся из мест лишения свободы, куда попал за убийство своего отца в 2017 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Сообщение об обнаружении тела в с. Маневичи в полицию поступило сегодня, 22 июля, в полдень.

Следственно-оперативная группа на месте обнаружила женщину, у которой были многочисленные ушибы и синяки. 63-летняя местная жительница лежала на собственном дворе без признаков жизни.

Вблизи места трагедии полицейские задержали ее сына, 36-летнего местного жителя. Как установили, который только 21 июля он вернулся из тюрьмы: в 2017 году был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его отца.

Предварительно известно, что утром 22 июля у него с матерью возник конфликт, после чего сын нанес ей множественные удары палкой по голове и телу, далее вытащил ее на улицу, а сам скрылся. Потеряв сознание от полученных травм пенсионерка скончалась.

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Злоумышленника задержали сразу соответствии со ст. 208 УПК Украины, ему будет объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.



Фото: сай полиции