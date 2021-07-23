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Шантажировать Запад "разворотом на Восток" - это против воли народа и угроза украинской государственности, - "слуга народа" Ясько

Шантажировать Запад

Китайский опыт не может быть импортирован в Украину - прежде всего, в части системы государственной власти и коммунистической идеологии, которая запрещена в Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько ("СН").

Она уверяет, что заявления руководителей фракции "Слуги народа" Арахамии и Корниенко в отношении Китая является исключительно их точкой зрения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2" доказывают, что газопровод - политический, а не коммерческий проект, - Зеркаль

"Наш внешнеполитический курс записан в Конституции — это намерение вступить в НАТО и ЕС. Там наши самые большие друзья и ценности, именно оттуда мы получаем политическую, экономическую и военную помощь. То же записано в программе партии "Слуга народа". Экономические успехи Китая значительны. В то же время я не согласна, что китайский опыт может быть импортирован в Украину - прежде всего, в части системы государственной власти и коммунистической идеологии, которая запрещена в Украине", - объяснила она.

"Мы придерживаемся принципа единого Китая и рассчитываем на зеркальную политику Пекина, а именно поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Но Китай не слишком активно поддерживает нас в ООН, что вызывает искреннее сожаление. Для Пекина слово "сепаратизм", как красная тряпка. Мы призываем китайских партнеров быть последовательными", - добавила нардеп.

Политик отметила, что ее не удовлетворяет американо-германского соглашения по "Северному потоку-2".

"Речь идет о политическом проекте России, который в конечном итоге не поддержит, а ослабит энергетическую безопасность Европы. Впрочем, Вашингтон и Берлин решили иначе. В 80-х годах США также вводили санкции против фирм, которые занимались поставками газа из СССР. Впоследствии их отменили по той же причине, что и сейчас - во имя трансатлантического единства. А тогда санкции также были введены по весомым причинам - вторжение в Афганистан и военное положение в Польше, которое ознаменовалось массовыми политическими репрессиями", - добавила парламентарий.

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По ее словам, Украина должна наращивать добычу собственного газа, развивать атомную и зеленую энергетику, синхронизировать свою энергосистему с европейской и отключиться от России и Беларуси, делать дома и промышленность энергоэффективными.

"Рассуждения о "зраде" не имеют смысла, а шантажировать Запад "разворотом на Восток" — это против воли украинского народа и угроза украинской государственности", - резюмировала Ясько.

С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Автор: 

Китай (3048) США (27166) Северный поток (1458) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+14
Невозможно рассчитівать на помощь США, когда Коломойский украл более 2 млрд долларов предоставленных МВФ, и никто его не собирается сажать и деньги возвращать. Давайте будем дальше обвинять США в предательстве. А проблема не в них.
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23.07.2021 14:37 Ответить
+5
Сказано очень правильно.
Одно плохо -биография дэвушки, слегка потоптанная Михо.
Усе портит.
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23.07.2021 14:37 Ответить
+5
Надо развивать мирный и военный атом
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23.07.2021 14:49 Ответить
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Не обращайте внимание. Люська бредит.
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23.07.2021 14:36 Ответить
а вломить бы ...профилактически.. за этот бред следовало б... хотя бы чисто морально !! (да и физически не помешало б)
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23.07.2021 15:09 Ответить
Сказано очень правильно.
Одно плохо -биография дэвушки, слегка потоптанная Михо.
Усе портит.
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23.07.2021 14:37 Ответить
Что то мне подсказывает что там не только биография потоптанная и не только Михо...
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23.07.2021 14:43 Ответить
Та ну понятно, но там проскакал эскадрон (или полк) гусар летучих.
Без разгону таким куклам - никак)))
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23.07.2021 14:49 Ответить
Ну тоді то її хтось поставив висловити думку як би то її!!!! так у таких "кукол" зазвичай мізки працюють тільки в одному напрямку!!!!!
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23.07.2021 15:17 Ответить
сказано плохо и невнятно, так и хочется ей совок для ловли бабочек дать и в поля.
от там она бы смотрелась органично.
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23.07.2021 14:49 Ответить
Кому плохо? Её бывшему?) Всем срать на биографию.
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23.07.2021 21:52 Ответить
Невозможно рассчитівать на помощь США, когда Коломойский украл более 2 млрд долларов предоставленных МВФ, и никто его не собирается сажать и деньги возвращать. Давайте будем дальше обвинять США в предательстве. А проблема не в них.
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23.07.2021 14:37 Ответить
Метание слуг... кто больше даст, как немецкая актриса...
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23.07.2021 14:38 Ответить
нет, тут другое- кто меньше заберет, уже ничего не дают, даже обещаний
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23.07.2021 14:47 Ответить
Вовочке, не дает покоя "успех" Лукашенко, который всех шантажировал, что пойдет то туда, то туда....и всех доил! При этом большинство украинцев (примерно 73%) смотрели на хозяйственника Лукашенко и с завистью говорили "вот нам бы такого".
А сейчас, Луку отправили в изгнание, доить он больше никого не может и Клоун решил, что должность главной доярки вакантна! А он, Клоун, уж поталантливее колхозника Лука и как всех сейчас подоит....и как навалят ему бабла...и как благодарные украинцы начнут скандировать "бацька Зеля, хотим тебя на в торой и третий срок! И хотим чтобы ты правил нами вечно, а твой сын после тебя"
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23.07.2021 15:17 Ответить
точнее будет сказанно: как окружная проститутка.
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23.07.2021 15:24 Ответить
Она уверяет, что заявления руководителей фракции "Слуги народа" Арахамии и Корниенко в отношении Китая является исключительно их точкой зрения.
о как - заявления руководителя то их "точка зрения", а надо верить заявлениям яхно.
Клоунесса.
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23.07.2021 14:42 Ответить
недобструскавеченые....
раскол в партии или крысы по канатам с корабля?
не сметь и сидеть ждать!
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23.07.2021 14:45 Ответить
Так ты у своих спрашивай, среди дебилов. Сюда-то чего приперся, свинья русская безграмотная?
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23.07.2021 14:47 Ответить
Ви на йух, ми на захід. З кацапами нам у різні сторони.
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23.07.2021 14:52 Ответить
Тупий? Я ж тобі конкретно пояснив.
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23.07.2021 15:00 Ответить
Если станет точно известно, что нас окончательно киданули по СП-2 "Байден придёт, порядок наведёт" и Меркель - глава ведущей страны ЕС и НАТО, то наше дальнейшее сотрудничество будет смотреться несколько необычно, мягко говоря. Поэтому варианты с Китаем ( дай Бог нам такие обороты торговли с ним, как имеют Штаты и тот же ЕС) , Турцией, странами Восточной Европы и некоторыми другими, станут для нас ПОТРЕБНОСТЬЮ, а не просто выбором и в сегодняшних РЕАЛИЯХ даже Арестович покажется весьма интересным стратегом. Да товарисчи, мир возможно несколько иной, чем мы себе его представляли
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23.07.2021 14:46 Ответить
Киданули?

Плсле всего откровенного вранья ЗЕ?
После того, как он несколько раз отказался выполнять вщэзятые обязательства?
После того, как ЗЕ личто слил совместную с ЦРУ операцию?
После разрушения ********* всего-что было направлено на прозападный курс?

Чувак, да с ЗЕ-Украиной пока еще мягко поступают после этого. Вобще-то за такое ****** порют, а не просто игнорируют их интересы.
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23.07.2021 14:55 Ответить
Надо развивать мирный и военный атом
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23.07.2021 14:49 Ответить
треба, але ніхто нам це, нажаль, не дозволить..
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23.07.2021 14:51 Ответить
А кто нам может запретить?
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23.07.2021 14:53 Ответить
Ты наивен, как ЗЕлюпа.

А кто запрещает Ирану?
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23.07.2021 14:57 Ответить
Кто мешает заминировать пару АЭС в случае масштабного нападения кацапов?
Здохнем усе!
Тем более что у украинцев особо и выбора не будет!
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23.07.2021 15:35 Ответить
Предложения одно дебильнее другого.

Лучше б вы и дальше бурячки сапали, как ваши предки сотни лет до этого, и не лезли со своими измышлениями в интернет.
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23.07.2021 16:11 Ответить
Чурка ты неотесаная лучше бы вас турки и дальше ***** чмырье черножопое!
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24.07.2021 10:12 Ответить
Сказал ****** малорос, голослвавший за наркомана.

ПыСы: Я через неделю вернусь в Киев, а ты тупым кугутом и помрешь. 😎
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24.07.2021 11:21 Ответить
той, хто забороняє муслімам
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23.07.2021 14:57 Ответить
Просто нужен нормальный президент, который договориться с теми кто муслимам не разрешает. И аргументы у нас существенные.
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23.07.2021 15:20 Ответить
Вашингтон ставить вискочок на місце.
https://www.youtube.com/watch?v=da_zjIY1I_o
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23.07.2021 14:52 Ответить
Они знают, сами, что делает правая рука, а что левая, завтра пойдут на юг, а потм на ...
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23.07.2021 15:14 Ответить
С такими созниками по Будапештскому меморандуму все равно сольют Украину на восток, уже слили, только Китаю или РФ вот в чем вопрос, хотят наверное РФ, но через Китай,торгуются, они же там все друг другу должны,ты мне я тебе, все в составе МВФ, путают следы, Землю украинскую покупают и продают, коточе решают, как подороже продать, ну а Зеленский и Порох тоже хочет свои 5 копеек вставить.
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23.07.2021 15:30 Ответить
Купят костюмы с отливом и на Гаваи.
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23.07.2021 15:31 Ответить
Поменять зеленского на Порошенко и все придёт в нормальное русло. От бестолковых предателей толку не будет. Все что они (зелёные) делают, все в конечном итоге во вред Украине
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23.07.2021 15:59 Ответить
Конечно нам нельзя идти по китайсскому пути. Там за коррупцию расстреливают!
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23.07.2021 16:15 Ответить
Китай блокирует все резолюции ООН, направленные на защиту суверенитета Украины и ведет явно недружелюбную политику по отношению к нашему государству. А зеленозадые готовы за мешок юаней вылизывать Си Цзиньпина со всех сторон.
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23.07.2021 17:34 Ответить
 
 