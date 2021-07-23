Шантажировать Запад "разворотом на Восток" - это против воли народа и угроза украинской государственности, - "слуга народа" Ясько

Китайский опыт не может быть импортирован в Украину - прежде всего, в части системы государственной власти и коммунистической идеологии, которая запрещена в Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько ("СН").

Она уверяет, что заявления руководителей фракции "Слуги народа" Арахамии и Корниенко в отношении Китая является исключительно их точкой зрения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2" доказывают, что газопровод - политический, а не коммерческий проект, - Зеркаль

"Наш внешнеполитический курс записан в Конституции — это намерение вступить в НАТО и ЕС. Там наши самые большие друзья и ценности, именно оттуда мы получаем политическую, экономическую и военную помощь. То же записано в программе партии "Слуга народа". Экономические успехи Китая значительны. В то же время я не согласна, что китайский опыт может быть импортирован в Украину - прежде всего, в части системы государственной власти и коммунистической идеологии, которая запрещена в Украине", - объяснила она.

"Мы придерживаемся принципа единого Китая и рассчитываем на зеркальную политику Пекина, а именно поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Но Китай не слишком активно поддерживает нас в ООН, что вызывает искреннее сожаление. Для Пекина слово "сепаратизм", как красная тряпка. Мы призываем китайских партнеров быть последовательными", - добавила нардеп.

Политик отметила, что ее не удовлетворяет американо-германского соглашения по "Северному потоку-2".

"Речь идет о политическом проекте России, который в конечном итоге не поддержит, а ослабит энергетическую безопасность Европы. Впрочем, Вашингтон и Берлин решили иначе. В 80-х годах США также вводили санкции против фирм, которые занимались поставками газа из СССР. Впоследствии их отменили по той же причине, что и сейчас - во имя трансатлантического единства. А тогда санкции также были введены по весомым причинам - вторжение в Афганистан и военное положение в Польше, которое ознаменовалось массовыми политическими репрессиями", - добавила парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай для Украины – партнер номер один, - "слуга народа" Арахамия

По ее словам, Украина должна наращивать добычу собственного газа, развивать атомную и зеленую энергетику, синхронизировать свою энергосистему с европейской и отключиться от России и Беларуси, делать дома и промышленность энергоэффективными.

"Рассуждения о "зраде" не имеют смысла, а шантажировать Запад "разворотом на Восток" — это против воли украинского народа и угроза украинской государственности", - резюмировала Ясько.

С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.