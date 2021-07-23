В связи с матчем "Шахтер" - "Ингулец" завтра в Киеве могут закрыть несколько станций метро

Завтра, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт. Петрово), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский Метрополитен" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства!", - сказано в сообщении.

Матч 1-го тура Премьер-лиги Украины "Шахтер" – "Ингулец" состоится 24 июля в 19:30.