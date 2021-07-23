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Новости
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В связи с матчем "Шахтер" - "Ингулец" завтра в Киеве могут закрыть несколько станций метро

В связи с матчем

Завтра, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт. Петрово), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский Метрополитен" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Приносим извинения за возможные неудобства!", - сказано в сообщении.

Матч 1-го тура Премьер-лиги Украины "Шахтер" – "Ингулец" состоится 24 июля в 19:30.

закрытие (114) Киев (25692) Метрополитен (1017) футбол (3587)


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Топ комментарии
+4
Матч століття!)
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23.07.2021 14:58 Ответить
+3
ржавый татарин не хочет стадик строить в Крамахе или Словянске)в Киеве получше жить же
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23.07.2021 15:29 Ответить
+2
А как людям домой добираться? Хотя чего это я? Тех кто болеет за Шахтер трудно назвать людьми.
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23.07.2021 14:59 Ответить
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Матч століття!)
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23.07.2021 14:58 Ответить
А как людям домой добираться? Хотя чего это я? Тех кто болеет за Шахтер трудно назвать людьми.
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23.07.2021 14:59 Ответить
А за какую команду надо болеть, чтобы называться "людьми" ?
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23.07.2021 18:23 Ответить
Шахтер свои домашние матчи играет в Киеве? - никогда к етому не привыкну.
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23.07.2021 14:59 Ответить
ну так бомжы ж На домбас арене ачько жим-жим у бразильцев. Хотя Ярика РАкицкого в днрии встречали бы как родного и пушила его бы еще б в молодьспортлото пристроил
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23.07.2021 15:04 Ответить
Слабенько для такого мощного события. Надо еще объявить общенациональный выходной и ввести военное положение.
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23.07.2021 15:03 Ответить
ето сильнее перекрытие чем когда буба с нукерами под пальмы в опу едет или сравнимо?
покупайте-стройте хаты на Борщаге - там ни одной прикацапленой твари,
кроме местных балбесов-хулиганов - ну тут уже шо понарожали...
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23.07.2021 15:17 Ответить
Долго еще будут мучиться с этим никчемным недоразумением Ш?
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23.07.2021 15:25 Ответить
ржавый татарин не хочет стадик строить в Крамахе или Словянске)в Киеве получше жить же
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23.07.2021 15:29 Ответить
А когда будут играть Режрежиратор с Колхозником - закроют все магазины!
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23.07.2021 16:26 Ответить
Похоже,что все билеты проданы(80 000)? Аншлаг,однако
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23.07.2021 17:15 Ответить
 
 