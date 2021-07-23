Венедиктова подписала сообщение о подозрении замглавы Харьковского облсовета и адвокату, которые требовали взятку за трудоустройство

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату.

Об этом Венедиктова написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Уголовное производство зарегистрировано в самом начале 2021 года и все это время продолжалось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства в процессуальный способ", - проинформировала генпрокурор.

По ее словам, во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически вымогали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства должностного лица, а впоследствии указанные ими суммы были им переданы. Все эти факты должным образом зафиксированы детективами и прокурорами.

"Хочу поблагодарить наших партнеров из НАБУ и коллег из САП за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию. Не могу скрыть сожаления, поскольку речь о моем родном городе и о моей родной области, но это ничего не меняет и не изменит. Политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а скорее наоборот - внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение", - добавила Венедиктова.

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