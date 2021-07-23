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Новости Взяточники
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Венедиктова подписала сообщение о подозрении замглавы Харьковского облсовета и адвокату, которые требовали взятку за трудоустройство

Венедиктова подписала сообщение о подозрении замглавы Харьковского облсовета и адвокату, которые требовали взятку за трудоустройство

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату.

Об этом Венедиктова написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Уголовное производство зарегистрировано в самом начале 2021 года и все это время продолжалось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства в процессуальный способ", - проинформировала генпрокурор.

По ее словам, во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически вымогали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства должностного лица, а впоследствии указанные ими суммы были им переданы. Все эти факты должным образом зафиксированы детективами и прокурорами.

"Хочу поблагодарить наших партнеров из НАБУ и коллег из САП за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию. Не могу скрыть сожаления, поскольку речь о моем родном городе и о моей родной области, но это ничего не меняет и не изменит. Политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а скорее наоборот - внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение", - добавила Венедиктова.

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Автор: 

НАБУ (4233) взятка (6185) коррупция (8579) уголовное дело (2436) Харьков (7584) САП (2079) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+3
не звертайте уваги, звичайний "жабогадюкінг"
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23.07.2021 15:00 Ответить
+2
Венядіктова, коли зеле буде підозра в порушенні Конституції України?
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23.07.2021 15:53 Ответить
+1
Не взятка, а благодарность!!!
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23.07.2021 15:01 Ответить
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не звертайте уваги, звичайний "жабогадюкінг"
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23.07.2021 15:00 Ответить
Не взятка, а благодарность!!!
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23.07.2021 15:01 Ответить
для зажопного зампреда...
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23.07.2021 16:17 Ответить
Ну шо некажіть! Сильно. Масштаб генпрокурора!
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23.07.2021 15:02 Ответить
Интересное видео эксперементы про Зомбирование людей. Видео 2015го года, но отсюда ясно как зеленский зазомбировал 73% своих избирателей

https://www.youtube.com/watch?v=lLEiT9PeHSg&t=3456s
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23.07.2021 15:13 Ответить
Шапочку из фольги надень.
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23.07.2021 15:21 Ответить
я как раз отношусь к тем 20% на которых гипноз не действует... это видео для тебя ))
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23.07.2021 15:30 Ответить
Скоро выпишет подозрение сама себе и Зе клоунам.....
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23.07.2021 15:22 Ответить
фіг там.
Її міняти треба. Але після Зе+д'Є
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23.07.2021 16:25 Ответить
Венядіктова, коли зеле буде підозра в порушенні Конституції України?
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23.07.2021 15:53 Ответить
Оно же око государево, обслуживающее клоунскую мафию.
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24.07.2021 13:36 Ответить
именно этого мы и ждали, угу.
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23.07.2021 17:19 Ответить
 
 