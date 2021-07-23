Договор США и Германии по "Северному потоку-2" ставит под сомнение целесообразность визита Зеленского в Вашингтон, - "слуга народа" Яременко

США и Германия уже не изменят свою позицию по "Северному потоку-2", но у Украины появляются основания говорить о том, чем она недовольна, и чего бы хотела взамен.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко ("СН"), комментируя возможность смены внешнеполитического вектора Украины.

"На Востоке Украины только Россия, поэтому некуда разворачиваться", - отмечает Яременко.

"Попытки давить на США перспективами разворота в сторону Китая напрасны. Прежде всего, американцы знают о китайских инвестициях намного больше. … США инвестируют в безопасность своих партнеров, а при серьезной постановке вопроса всегда готовы вести переговоры о компенсационных механизмах. С Китаем все проще - не важно, чья "корова", только чтобы мы ее "доили". Китай практически везде инвестирует в добычу сырья для собственных нужд. Да, он может инвестировать, например, в развитие портовой инфраструктуры, если через этот порт в КНР вывозить полезные ископаемые. Тотальная система контроля над всеми сферами жизни делает бессмысленными надежды на какие-то договоренности с Китаем в том случае, если какая-то сделка оказалась вопиюще несправедливой. Всем мечтателям о китайских инвестициях предлагаю прикинуть, что захочет Китай в случае, если цена вопроса будет миллиарды (гривен, юаней или долларов)", - добавил политик.

По его словам, США вряд ли могут воспринять всерьез перспективу украинского выбора в пользу Китая.

"Наши шантажи просто слишком легко читаются. Мы страна очевидностей - без тайн. Политикой, подкрепленной ресурсами, мы удивить пока никого не можем. Пробовать удивлять непоследовательностью не стоит. Это не решит существующие недоразумения, а создаст новые", - отметил нардеп.

"Насколько я понимаю, разговоры о Китае как раз связаны с тем, что нам не удается договориться с США и Германией. "Краеугольным камнем" решения этих стран по "Северному потоку-2" является отсутствие каких-либо гарантий и конкретики в вопросе наказания России, если она применит энергетику, как "оружие". Эта декларация, выражаясь дипломатично, является рамочной. Это обещания общего плана. Непонятно, а что будет, если события будут развиваться не так, как прогнозируют правительства Германии и США? А вероятность такая существует. Что нам делать - вопрос сложный. У Украины выбор невелик. С одной стороны, эта ситуация ставит под сомнение целесообразность визита президента в Вашингтон. Есть ли теперь у него смысл ехать и говорить с лидером страны, которая не учитывает наши интересы (кстати, как и Польши)? С другой стороны, мы слишком зависим от США и ЕС, где Германия - ведущий игрок. Поэтому "становиться в позы" сложно и опасно. Но политическая игра не завершена ни в Германии, ни в Америке. Давление может продолжиться по крайней мере для того, чтобы требовать большего. Вряд ли они уже отыграют свою позицию в противоположную сторону. Однако у нас все же появляются основания говорить о том, чем мы недовольны, и чего бы хотели", - резюмировал Яременко.

С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.