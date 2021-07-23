РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12412 посетителей онлайн
Новости Газовая война
8 442 56

Договор США и Германии по "Северному потоку-2" ставит под сомнение целесообразность визита Зеленского в Вашингтон, - "слуга народа" Яременко

Договор США и Германии по

США и Германия уже не изменят свою позицию по "Северному потоку-2", но у Украины появляются основания говорить о том, чем она недовольна, и чего бы хотела взамен.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко ("СН"), комментируя возможность смены внешнеполитического вектора Украины.

"На Востоке Украины только Россия, поэтому некуда разворачиваться", - отмечает Яременко.

"Попытки давить на США перспективами разворота в сторону Китая напрасны. Прежде всего, американцы знают о китайских инвестициях намного больше. … США инвестируют в безопасность своих партнеров, а при серьезной постановке вопроса всегда готовы вести переговоры о компенсационных механизмах. С Китаем все проще - не важно, чья "корова", только чтобы мы ее "доили". Китай практически везде инвестирует в добычу сырья для собственных нужд. Да, он может инвестировать, например, в развитие портовой инфраструктуры, если через этот порт в КНР вывозить полезные ископаемые. Тотальная система контроля над всеми сферами жизни делает бессмысленными надежды на какие-то договоренности с Китаем в том случае, если какая-то сделка оказалась вопиюще несправедливой. Всем мечтателям о китайских инвестициях предлагаю прикинуть, что захочет Китай в случае, если цена вопроса будет миллиарды (гривен, юаней или долларов)", - добавил политик.

По его словам, США вряд ли могут воспринять всерьез перспективу украинского выбора в пользу Китая.

"Наши шантажи просто слишком легко читаются. Мы страна очевидностей - без тайн. Политикой, подкрепленной ресурсами, мы удивить пока никого не можем. Пробовать удивлять непоследовательностью не стоит. Это не решит существующие недоразумения, а создаст новые", - отметил нардеп.

"Насколько я понимаю, разговоры о Китае как раз связаны с тем, что нам не удается договориться с США и Германией. "Краеугольным камнем" решения этих стран по "Северному потоку-2" является отсутствие каких-либо гарантий и конкретики в вопросе наказания России, если она применит энергетику, как "оружие". Эта декларация, выражаясь дипломатично, является рамочной. Это обещания общего плана. Непонятно, а что будет, если события будут развиваться не так, как прогнозируют правительства Германии и США? А вероятность такая существует. Что нам делать - вопрос сложный. У Украины выбор невелик. С одной стороны, эта ситуация ставит под сомнение целесообразность визита президента в Вашингтон. Есть ли теперь у него смысл ехать и говорить с лидером страны, которая не учитывает наши интересы (кстати, как и Польши)? С другой стороны, мы слишком зависим от США и ЕС, где Германия - ведущий игрок. Поэтому "становиться в позы" сложно и опасно. Но политическая игра не завершена ни в Германии, ни в Америке. Давление может продолжиться по крайней мере для того, чтобы требовать большего. Вряд ли они уже отыграют свою позицию в противоположную сторону. Однако у нас все же появляются основания говорить о том, чем мы недовольны, и чего бы хотели", - резюмировал Яременко.

С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Китай (3048) США (27166) Северный поток (1458) Яременко Богдан (150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Ты дебил?

ЗЕ сливает операции ЦРУ врагу.
ЗЕ 2 года обманывает Запад.
ЗЕ разрушил все антикоррупционные реформы, ради которых Запад готов был жертвовать своими интересами.

Запад наконец устал и после предательства и обмана ЗЕ-Украины наконец стал просто поступать так, как выгодно ему.

По сути Запад просто перестал обращать внимание на ******, которые готовы отдаться кому угодно.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:19 Ответить
+19
Инструкция зеленскому перед поездкой: анал - табу. А там как получится…
показать весь комментарий
23.07.2021 15:58 Ответить
+16
спермозавр!!! открою тебе секрет, сейчас для Украины целесообразно и главное избавиться от малоПИД,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и всего вашего Сброда....
показать весь комментарий
23.07.2021 16:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Инструкция зеленскому перед поездкой: анал - табу. А там как получится…
показать весь комментарий
23.07.2021 15:58 Ответить
Потрібно відміняти поїздку Зеленського в Вашингтон. Якщо США домовляються про Україну без України, то і благословляти ці договорняки особистими зустрічами не варто! Політика Байдена призведе до втрати Байденом рейтингу та можливо навіть до імпічменту, а Україні краще дистанціюватись від байденовських договорняків і почати повторне розслідування мафіозних оборудок Бурісми, де працював син Байдена.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:27 Ответить
Байден обрав програшну стратегію, як й Обама свого часу. Демократи США останніми роками всіляко ************ путіна до продовження агресії проти України для збільшення нестабільності в Європі.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:31 Ответить
Блин, ты ж ссал кипятком за бидона...
показать весь комментарий
23.07.2021 16:32 Ответить
Я підтримував і підтримую Трампа.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:39 Ответить
Поздно. Надо было выбирать Пороха, чтобы «об Украине без Украины» не было. Теперь будет только так и никак иначе. И о каком импичменте речь? Байден - президент США. И законов США он не нарушал.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:34 Ответить
порошенко якраз і став причиною того що про справи України говорять без України. порошенко на свій розсуд роздавав обіцянки про імплементацію Мінських угод в Конституцію України, а коли не зміг цього досягнути, просто прикинувся дурачком і тепер з Україною не хочуть говорити, тепер всі українські питання вирішують без України, саме завдяки дебільній поведінці порошенка!
показать весь комментарий
23.07.2021 16:40 Ответить
Какая такая имплементаця-констатация? Порох просто не смог посадить 2 миллиарда дереьев, вот и пролетел. А теперь за дело взялись гении политики, да и экономики тоже, так что ждем конца эпохи зубожіння, торжества интересов Украины в международных отношениях😪
показать весь комментарий
23.07.2021 21:08 Ответить
Зеленський на відміну від порошенка не був міністром закордонних справ, але досягає в дипломатії набагато більшого ніж порошенко! Це факт свідчить що порошенко був рідкісною нікчемою і займався виключно власними питаннями на посту Президента!
показать весь комментарий
24.07.2021 09:49 Ответить
Та ну іх до біса, поршенко-нікчему, зеленського-генія, краще скажіть коли починаємо саджати мільярд дерев?
показать весь комментарий
24.07.2021 22:58 Ответить
Мало того, что никто не приглашал, так он на зло возьмет и не поедет, ибо нецелесообразно!
показать весь комментарий
23.07.2021 15:59 Ответить
Анал забыл еще крикнуть "слава Китаю".
показать весь комментарий
23.07.2021 15:59 Ответить
Напевно Україна введе санкції проти США?
показать весь комментарий
23.07.2021 15:59 Ответить
Лично Яременко наложит табу!
показать весь комментарий
23.07.2021 16:37 Ответить
Если бы президент был не клоун и с яйцами, то по хорошему нужно отказаться от встречи с Байденом.
Байден предал интересы не только Украины, но и Польши, потому что после Украины именно Польша будет под ударом орды!!
показать весь комментарий
23.07.2021 16:00 Ответить
Ты дебил?

ЗЕ сливает операции ЦРУ врагу.
ЗЕ 2 года обманывает Запад.
ЗЕ разрушил все антикоррупционные реформы, ради которых Запад готов был жертвовать своими интересами.

Запад наконец устал и после предательства и обмана ЗЕ-Украины наконец стал просто поступать так, как выгодно ему.

По сути Запад просто перестал обращать внимание на ******, которые готовы отдаться кому угодно.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:19 Ответить
Ярема, анал-табу говоришь?
показать весь комментарий
23.07.2021 16:03 Ответить
спермозавр!!! открою тебе секрет, сейчас для Украины целесообразно и главное избавиться от малоПИД,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и всего вашего Сброда....
показать весь комментарий
23.07.2021 16:04 Ответить
Ни хрена не понял: так анал еще табу или - после заявлений Байдена и Меркель - уже не табу?
показать весь комментарий
23.07.2021 16:05 Ответить
О-о, вот и любитель анала вылез. И совершенно предсказуемо советует Зеленскому- для того чтоб окончательно разосраться с западными партнерами и упасть в объятия *****, надо просто еще и США послать открытым текстом. Вот тогда план по развороту политики на 180 будет выполнен.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:10 Ответить
На всех бигбордах страны - " Труба - табу"
показать весь комментарий
23.07.2021 16:12 Ответить
Ага. Т.е. зелесрань похоже наконец поняла, что дело пахнет *********, а не конфетами.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:13 Ответить
Начнем с того, что, если бы не проделки ЗЕ, то может и никакой договоренности США и ФРГ по СП-2 не было бы.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:14 Ответить
Какая важная встреча с мировыми лидерами для страны с участием клоуна была успешной - очевидно никакая...Ехать на встречу когда тебя опустили до последнего лошары может только дурачек ему всеравно куда и зачем ехать.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:16 Ответить
В смысле, Чубака - анал не табу?
показать весь комментарий
23.07.2021 16:18 Ответить
ярёменко, твоё дело - переписка со шлёндрами! Жаль, что забавы для твоих гениталий оплачивают налогоплательщики Украины!
показать весь комментарий
23.07.2021 16:19 Ответить
Війну закінчили? Всіх, та хоч одного полоненого ваша команда змогла звільнити на свому багажу? Ви за що не візьметесь все перетворюється в лайно, як тільки ви відкриваєте рота зразу зашквар, як я й казав з самого початку зе з командою це спецоперація кремля. Бувають корисні дурачки, бувають не шкідливі, а там попався ідіот бідоносець.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:20 Ответить
"слуга народа" Яременко/ .....ставит под сомнение целесообразность.......Сопли. В ВР он был решительным и убедительным- Яременко во время заседания Верховной Рады договаривался с проституткой : Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:21 Ответить
А вот и нет, Яременко не заказывал лядь, он писал о своем прайсе, что у него по чем, а баба эта искала для своего босса мальчика, он для разнообразия захотел депутата. Журналюги все перепутали. А вот свой анал Яременко бережет для бубочки, он давно его любит, всей своей жопой.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:48 Ответить
Хто небуть може замазати писки цим ідіотам - анальникам, хламідіям і іншим арестовичам? Таке враження, що у слуг сонце всі мізки випекло (якщо вони там були, звичайно).
показать весь комментарий
23.07.2021 16:24 Ответить
Действительно, сомнительная лавочка . Одни евро тридваразы развязали вторую мировую и любят *****. Вторые - жрут жаб и сдались без боя первым и любят ***** . А зелёныетридваразы, как обычно, передозят и ничего неделаньем на международном уровне прос@ли все что можно. Круговорот тридваразов в природе .
показать весь комментарий
23.07.2021 16:25 Ответить
Поедет постучать по трибуне: "Я вам покажу ..." (с) Хрущев
показать весь комментарий
23.07.2021 16:27 Ответить
И шо?
От слов Хрущева срались в памперсы.
Сравнил член с пальцем, вумник, однако.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:35 Ответить
Надо же Зеленому у кого то учиться!
Учиться нужно у лучших.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:37 Ответить
Дурьецало, лучше Хрущева в СССР вообще никого не было.
От человека в космосе до паспортов колхозникам.
Где вас таких тупых держат?
показать весь комментарий
23.07.2021 16:41 Ответить
Если вы такие умные, почему ...?
показать весь комментарий
23.07.2021 17:41 Ответить
думаю, что достаточно слива лишь одной операции "вагнеровцев" (проводимой совместно с США), Байден имеет полное право поставить Зеленского в "игнор".
показать весь комментарий
23.07.2021 16:34 Ответить
Вашингтон табу!!! 🙄
показать весь комментарий
23.07.2021 16:38 Ответить
Яка на фіг Америка? Слугам до проституток...
показать весь комментарий
23.07.2021 16:46 Ответить
Забавно, но только сейчас до власти дошло, что с вводом СП-2 политический вес Украины уходит в никуда. Еще Пороху надо было во все горло орать, о недопустимости этого проекта, но все пребывали как бы в неведении, а сейчас, когда реально стало ввод новой ветки, рычагов влияния на боссов ЕС не осталось - теперь торговать нечем, теперь будут посылать все чаще и прислушиваться все реже.!
показать весь комментарий
23.07.2021 16:54 Ответить
Прекращай,кацап под прокси,доля транзита газа в украинском ВВП-это 1-2%,для украинской экономики-это просто ерунда,всё остальное-кацапская бредятина,нет транзита-меньше "договорняков" с кацапами,вот и все дела.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:58 Ответить
если прекращение транзита это ни о чём для Украины, то что же все высшие руководители Украины только и говорят про это на всех форумах и встречах?
Наверное потому что очень трудно вытащить 3 миллиарда баксов оттуда, где и так нет денег.
показать весь комментарий
23.07.2021 17:10 Ответить
Ну ясное дело,терять 3 лярда как-бы не совсем охота,гражданин кацап под прокси,но повторяю вам козлорогим ещё раз-возможная потеря транзита в том объёме,который он сейчас имеется-для экономики Украины,вопрос не критический,1-2% от ВВП,а в долгосрочной перспективе-это даже отлично,чем меньше дел с вами козлорогими-тем лучше.
показать весь комментарий
23.07.2021 19:02 Ответить
не уверен, при чем тут какие-то прокси. Я живу в Кракове уже 6 лет. ПРямо вот сейчас сижу в Закопане, в Губаловке .

Ок, если он не критический, чего ж Украина сразу не остановила транзит? Война же вроде.
А я могу сказать почему. ПОтому что воровать удобно. Бизнес на крови делать удобно.
показать весь комментарий
23.07.2021 19:10 Ответить
3 миллиарда уходит в никуда на таможне. И ничего.
показать весь комментарий
23.07.2021 22:17 Ответить
Пускай тогда Гнусавый едет в козлостан и там остаётся.
показать весь комментарий
23.07.2021 16:55 Ответить
О, помним это чучело. Пусть идёт дрочить вместе с Кивой)))
показать весь комментарий
23.07.2021 17:00 Ответить
Найвеличнішого лідера оставили за дверью. Испанский стыд, а не президент.
показать весь комментарий
23.07.2021 17:18 Ответить
"На Востоке Украины только Россия, поэтому некуда разворачиваться", - отмечает Яременко. Анал - табу...
показать весь комментарий
23.07.2021 17:23 Ответить
Зеля войдет в кабинет Байдена с плакатом "Анал - табу!".
показать весь комментарий
23.07.2021 17:39 Ответить
Надо чтобы Яременко на наглядном примере убедительно показал Меркель, что введение второй трубы - это табу!
(Эх, а ведь Ленин мог еще жить и жить (с))
показать весь комментарий
23.07.2021 18:09 Ответить
Я тоже так думаю. Вместо него в США должен лететь Коломойский.
показать весь комментарий
23.07.2021 18:14 Ответить
развивать нужно свою экономику, исследовать собственные месторождения в Полтаве, Харькове и так далее... глубоководной добычи газа на шельфе Черного моря в экономической зонах Украины.

Украина богата на природными ресурсами такими как: газом, нефтью, и даже золотом с алмазами, железная руда, марганец, никель и уран, и многие другие природные ископаемые.

Но многие эти природные богатства спрятаны так далеко и глубоко, что сперва надо вложить деньги, дабы их добыть. И это все национальных интересах страны и безопасности государства....действовать просто нужно, а не болтать, и ходит с протянутой рукой помогите нам.
показать весь комментарий
23.07.2021 18:19 Ответить
Тварі,вам не місце жити на цій Землі!Геть нах звідси,паразити,продажні шкури,підсвинки,злодії,запроданці...хай щезнете ви,і весь ваш рід в сьомому коліні.
показать весь комментарий
23.07.2021 22:19 Ответить
Если бы в Украине выполнялась бы Конституция, то Кулеба не был бы ширмой для внешней политики гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка немцев и американцев по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией
и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении
с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
показать весь комментарий
24.07.2021 01:01 Ответить
 
 