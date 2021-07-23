Заявления Путина о готовности к диалогу с Украиной расходятся с реальностью, - США в ОБСЕ

Президент РФ Владимир Путин в своей статье заявил об открытости России для диалога с Украиной и готовности обсуждать сложные вопросы, однако в реальности этого не наблюдается.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Путин написал, что Россия "открыта к диалогу с Украиной и готова обсуждать сложные вопросы". Мы сожалеем о предполагаемом обещании Путина об открытом диалоге, которое еще не продемонстрировано в реальности", - заявила американский дипломат, комментируя нашумевшую статью Путина об Украине.

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По ее словам, вместо этого все видят препятствование России мирным переговорам в Трехсторонней контактной группе и "недостаточную прозрачность с ее стороны и умышленное распространения дезинформации в международных органах, в том числе ОБСЕ".

В целом же статья Путина об Украине содержит "ложные характеристики и утверждения, рассчитанные на провокацию, и пытается "подорвать суверенитет Украины и лишить права украинского народа создавать собственные политические перспективы".

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Руководитель миссии США в ОБСЕ также указала, что на прошлой неделе российский посол снова пытался отвлечь внимание от ответственности своей страны в конфликте на востоке Украины, обвинив Киев в несоблюдении Минских договоренностей. "Но он не упомянул, что семь лет тому назад в Минске президент Путин пообещал, что война закончится, все войска будут выведены, а все заключенные освобождены. Россия до сих пор не выполнила обещание, и мы продолжаем призывать Россию прекратить войну, которую она начала в востоке Украины", - подчеркнула Остриен.

Комментируя утверждение Путина о том, что Россия "уважает желание украинцев видеть свою страну свободной, безопасной и процветающей", Остриен указала, что Путин на самом деле хорошо знает, что "эти стремления не могут быть в полной мере реализованы, пока возглавляемые Россией силы будут продолжать разрушать Донбасс и оккупировать Крым". "На самом деле, цель агрессии Кремля в Украине - препятствование и подрыв устремлений Украины", - заявила американский дипломат.

Она добавила, если Кремль действительно хочет видеть Украину своим партнером, то "Россия должна действовать ответственно и выполнять свои обещания". "Согласно Минским договоренностям Россия обязалась вывести свои силы и технику с востока Украины", - подчеркнула Остриен.