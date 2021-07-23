Советник Госдепа Чолле обсудил с властями Польши опасения из-за "Северного потока - 2" и роль Варшавы в противостоянии агрессии РФ

Сегодня, 23 июля, советник Госдепартамента США Дерек Чолле обсудил с представителями властей Польши опасения по поводу газопровода "Северный поток - 2", а также оценил роль Варшавы в противостоянии России.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном американским внешнеполитическим ведомством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Советник высоко оценил роль Польши в противостоянии российской агрессии, а также продвижении демократии в Беларусси. (...) Он обсудил общую обеспокоенность в связи с газопроводом "Северный поток 2", - следует из сообщения.

В документе отмечается, что Чолле совершил визит в Варшаву, чтобы "подтвердить прочные отношения Соединенных Штатов с союзником по НАТО - Польшей".

Советник провел встречи, в частности, с заместителем главы МИД Польши Марчином Пшидачем, представителем правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским, а также маршалом (главой) Сената Томашем Гродзким.

В ходе встреч Чолле подчеркнул важность дальнейшего укрепления демократических институтов Польше и защиты свободы СМИ.

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