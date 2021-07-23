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Советник Госдепа Чолле обсудил с властями Польши опасения из-за "Северного потока - 2" и роль Варшавы в противостоянии агрессии РФ

Советник Госдепа Чолле обсудил с властями Польши опасения из-за

Сегодня, 23 июля, советник Госдепартамента США Дерек Чолле обсудил с представителями властей Польши опасения по поводу газопровода "Северный поток - 2", а также оценил роль Варшавы в противостоянии России.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном американским внешнеполитическим ведомством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Советник высоко оценил роль Польши в противостоянии российской агрессии, а также продвижении демократии в Беларусси. (...) Он обсудил общую обеспокоенность в связи с газопроводом "Северный поток 2", - следует из сообщения.

В документе отмечается, что Чолле совершил визит в Варшаву, чтобы "подтвердить прочные отношения Соединенных Штатов с союзником по НАТО - Польшей".

Советник провел встречи, в частности, с заместителем главы МИД Польши Марчином Пшидачем, представителем правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским, а также маршалом (главой) Сената Томашем Гродзким.

В ходе встреч Чолле подчеркнул важность дальнейшего укрепления демократических институтов Польше и защиты свободы СМИ.

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Автор: 

безопасность (1116) Госдепартамент США (1853) Польша (8515) россия (96216) Северный поток (1458) Чолле Дерек (7)


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Розкажіть ,хто знає., той газ з ПП-2 буде йти до Німеччини , а потім куди ? Чи потрібно буде наше підземне газосховище для накопичення газу Європі ?!
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23.07.2021 16:17 Ответить
Байден обрав програшну стратегію, як й Обама свого часу. Демократи США останніми роками всіляко ************ путіна до продовження агресії проти України для збільшення нестабільності в Європі.
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23.07.2021 16:31 Ответить
мудаки в черговий раз нас здали
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23.07.2021 16:39 Ответить
Именно так. И не только нас: Польшу, страны Балтии, Грузию, Чехию.
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23.07.2021 16:41 Ответить
Як ця стурбованість остопи@@іла.
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23.07.2021 16:43 Ответить
 
 