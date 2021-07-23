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Наши проблемы с США, МВФ, ЕС и НАТО результат того, что Зеленский ищет союзников, которые не требуют от нас реформ, - нардеп "Голоса" Рудик

Наши проблемы с США, МВФ, ЕС и НАТО результат того, что Зеленский ищет союзников, которые не требуют от нас реформ, - нардеп

Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава партии "Голос" Кира Рудик, комментируя возможность смены внешнеполитического вектора Украины.

"США и Германия всегда последовательны в преследовании своих национальных интересов и не склонны к ежедневной смене позиции", - отметила Рудик.

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"Что касается "Северного потока-2", хочу подчеркнуть, что бездействие наших властей и определенная недальновидность союзников ставят под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы. Конечно, Германия убеждена, что действует в своих экономических интересах, а Соединенные Штаты не хотят портить отношения с европейскими союзниками. Такую позицию можно понять, если бы контрагентом этого проекта была бы не Россия (на которую нельзя рассчитывать, как на страну, которая будет выполнять контракты). И в этом случае те незначительные и второстепенные "выгоды" от этого соглашения - денежная компенсация Украине, краткосрочные экономические выгоды для Германии и обещания ввести против России санкции в случае агрессии - отнюдь не перекрывают рисков, которые проект несет Украине и Европе. Его нужно остановить, а дальнейшее введение в эксплуатацию – заблокировать", - акцентировала политик.

"Международную политику Зеленского можно разбить на две составляющие. Первая — это противодействие российской агрессии. Здесь мы все же не можем не радоваться тому, что наконец-то Зеленский перестал "видеть мир в глазах Путина" и иметь иллюзии, что с Россией можно о чем-то договориться. Вторая - поиск союзников, которые не требуют от нас реформ. Из этого следуют все наши проблемы с США, Международным валютным фондом, Евросоюзом и НАТО, а также показательное внимание к отношениям с Китаем", - добавила нардеп.

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По ее словам, Украина не показывает выполнение своих обязательств, потому что большинство или проваливает, или делает вид, что они выполнены.

С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Автор: 

Германия (7074) Зеленский Владимир (20889) Китай (3048) США (27166) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+8
Зебіл детектед
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23.07.2021 16:49 Ответить
+7
Тыц и нет свинособаки,унижайся дальше😂🌷×××
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23.07.2021 16:47 Ответить
+7
Не нагадієш мені, як твій улюблений зерагуль обвинувачував і обвинувачує своїх конкурентів? Що ж про нього мовчиш, зебільчику?
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23.07.2021 16:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Истину глаголишь,еще бы про твое гражданство-услышать.
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23.07.2021 16:40 Ответить
Рудик ідіотка, наші проблеми від того що в нас багато ідіотів, таких як Рудик, які сруть в мізкі українців різним лайном! Пробем у нас багато і причини виникнення цих проблем різні і потужні. А намагатись обвунуватити політичних конкурентів у всіх проблемах - це дебілізм та близорукість. Завтра Рудик прийде до влади і буде так само як Зеленський валити все на попередників! Головна причина наших проблем це дебілізм нашої еліти, яка неспроможна відповідально говорити з народом про реальні причини наших проблем!
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23.07.2021 16:43 Ответить
Зебіл детектед
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23.07.2021 16:49 Ответить
А кто её выбирает, эту самую илиту, как не мудрый нарид? Отож, яке їхало, таке й здибало.
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23.07.2021 16:50 Ответить
Так Цей Igor L і обирав. Він тут частий гість. До виборів, і перший рік десь, активно топив за Зеленського і проти Порошенко.
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23.07.2021 17:00 Ответить
Еліту обирають олігархи, якщо олігархи не підтримують еліту, за цю еліту не проголосують! Не буде реклами по телевізору, та бігбордів, не буде поліграфії та агітаторів, не буде фінансування спостерігачів та членів виборчих комісій, не буде кому добиватись результатів та не буде кому захищати результат під час підрахунку голосів!
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23.07.2021 17:04 Ответить
Зебил, напомни за кого ты тут топил в 19-м?
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23.07.2021 17:08 Ответить
Не нагадієш мені, як твій улюблений зерагуль обвинувачував і обвинувачує своїх конкурентів? Що ж про нього мовчиш, зебільчику?
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23.07.2021 16:57 Ответить
Чим тобі її громадянство заваджає, рускій?
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23.07.2021 17:09 Ответить
Кира,а ты в знак протеста сожги свой американский паспорт.
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23.07.2021 16:41 Ответить
Вроде логичнее сжечь ЗЕ.

Проблемы Украины ж не в ее паспорте, а в ЗЕ.
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23.07.2021 16:42 Ответить
а так дышала, так дышала
Наши проблемы с США, МВФ, ЕС и НАТО результат того, что Зеленский ищет союзников, которые не требуют от нас реформ, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 1610
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23.07.2021 16:44 Ответить
о чем говорит это фото? только про янелоха.
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23.07.2021 17:30 Ответить
Паспорт легче.Зе постоянно обсцыкается-трудно поджечь.
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23.07.2021 16:55 Ответить
А ти свій російський.
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23.07.2021 17:08 Ответить
криворожский мародер хочет взять максимально много кредитов под гос гарантии. Но проблема в том, что ес,сша и мвф не дают разворовывать свои кредиты, а китайцам похер - Украина богатая на территории, будет расплачиваться за долги зеленского областями и крепосными.
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23.07.2021 16:43 Ответить
Тыц и нет свинособаки,унижайся дальше😂🌷×××
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23.07.2021 16:47 Ответить
Чьих холоп будешь?
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23.07.2021 17:09 Ответить
Интересная статья, но основана на нелогичных аргументах. Причём с самого начала, соответственно вся статья написана с целью манипуляции. Например ключевой абзац, на котором выстраивается логический ряд: " Конечно, Германия убеждена, что действует в своих экономических интересах, а Соединенные Штаты не хотят портить отношения с европейскими союзниками. Такую позицию можно понять, если бы контрагентом этого проекта была бы не Россия (на которую нельзя рассчитывать, как на страну, которая будет выполнять контракты)".
А если их газ будет идти через Украину, то можно и рассчитывать?) И кто ж до этого тогда газ поставлял всю дорогу? Ведь, это тот же самый газ, только доставка без посредников. Для Германии газ от сп2 не становится более опасным, чем тот же газ, пришедший через транзит посредников. Наоборот, он мало того, что становится дешевле, но и более безопасным. Т.к. доставка газа уже не зависит от износившийся ГТС Украины. Все ж уже поняли, что Украина ничего ремонтировать не собирается и рано или поздно там рванёт что-нибудь. И у кого деньги на ремонт будет просить Украина???? Правильно. Так выполнение какого контракта, в связи с этими фактами, находится под большей угрозой невыполнения? Ответ очевиден...
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23.07.2021 17:02 Ответить
Газ разный - один идет из Сургута, а другой с Ямала, а значит с Ямала более "опасный" и шел он через Польшу.
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23.07.2021 17:10 Ответить
Бла-бла, свинособака. Лучше скажи: гав!
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23.07.2021 17:11 Ответить
Так ты уже гавкнул, а свинособака я...
Опять нелогично. Кира ты?
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23.07.2021 17:15 Ответить
Повністю погоджуюсь.
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23.07.2021 17:07 Ответить
Чего городит? С вводом СП-2 и "Турецким потоком" энергетическая безопасность ЕС только повышается - трубы совсем новые и как альтернативные источники доставки газа могут понизить безопасность? Безопасность Украины понижается - это да! Политическое влияние понижается и это тоже да, а все остальное Европе только в плюс.
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23.07.2021 17:07 Ответить
Увеличение шансов на нападение рахи на Украину только повышает безопасность Европы - родился дебилом, или курсы какие оканчивал?
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23.07.2021 17:15 Ответить
Не значит ли это что реформы будут поххерены?
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23.07.2021 17:19 Ответить
Заигрывание с Китаем - опасная глупость недоумкив.
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23.07.2021 17:23 Ответить
это не заигрование с китаем.., это лицо зешоблы, которые принципы могут менять в зависимости от их внутренней коньюнктуры.... эта шайка опасная, очень опасная...
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23.07.2021 17:33 Ответить
"Голос" как не странно, единственная партия в парламенте защищающая интересы народа Украины.
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23.07.2021 17:55 Ответить
Народ тоже не хочет реформ, кому надо чтобы весь его жизненный опыт как решать проблемы пошел коту под хвост.
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23.07.2021 19:30 Ответить
Слишком много сложных слов, можно сказать проще: Зеленский долбо*б.
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24.07.2021 04:00 Ответить
 
 