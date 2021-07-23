Наши проблемы с США, МВФ, ЕС и НАТО результат того, что Зеленский ищет союзников, которые не требуют от нас реформ, - нардеп "Голоса" Рудик

Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава партии "Голос" Кира Рудик, комментируя возможность смены внешнеполитического вектора Украины.

"США и Германия всегда последовательны в преследовании своих национальных интересов и не склонны к ежедневной смене позиции", - отметила Рудик.

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"Что касается "Северного потока-2", хочу подчеркнуть, что бездействие наших властей и определенная недальновидность союзников ставят под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы. Конечно, Германия убеждена, что действует в своих экономических интересах, а Соединенные Штаты не хотят портить отношения с европейскими союзниками. Такую позицию можно понять, если бы контрагентом этого проекта была бы не Россия (на которую нельзя рассчитывать, как на страну, которая будет выполнять контракты). И в этом случае те незначительные и второстепенные "выгоды" от этого соглашения - денежная компенсация Украине, краткосрочные экономические выгоды для Германии и обещания ввести против России санкции в случае агрессии - отнюдь не перекрывают рисков, которые проект несет Украине и Европе. Его нужно остановить, а дальнейшее введение в эксплуатацию – заблокировать", - акцентировала политик.

"Международную политику Зеленского можно разбить на две составляющие. Первая — это противодействие российской агрессии. Здесь мы все же не можем не радоваться тому, что наконец-то Зеленский перестал "видеть мир в глазах Путина" и иметь иллюзии, что с Россией можно о чем-то договориться. Вторая - поиск союзников, которые не требуют от нас реформ. Из этого следуют все наши проблемы с США, Международным валютным фондом, Евросоюзом и НАТО, а также показательное внимание к отношениям с Китаем", - добавила нардеп.

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По ее словам, Украина не показывает выполнение своих обязательств, потому что большинство или проваливает, или делает вид, что они выполнены.

С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.