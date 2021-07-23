Наши проблемы с США, МВФ, ЕС и НАТО результат того, что Зеленский ищет союзников, которые не требуют от нас реформ, - нардеп "Голоса" Рудик
Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава партии "Голос" Кира Рудик, комментируя возможность смены внешнеполитического вектора Украины.
"США и Германия всегда последовательны в преследовании своих национальных интересов и не склонны к ежедневной смене позиции", - отметила Рудик.
"Что касается "Северного потока-2", хочу подчеркнуть, что бездействие наших властей и определенная недальновидность союзников ставят под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы. Конечно, Германия убеждена, что действует в своих экономических интересах, а Соединенные Штаты не хотят портить отношения с европейскими союзниками. Такую позицию можно понять, если бы контрагентом этого проекта была бы не Россия (на которую нельзя рассчитывать, как на страну, которая будет выполнять контракты). И в этом случае те незначительные и второстепенные "выгоды" от этого соглашения - денежная компенсация Украине, краткосрочные экономические выгоды для Германии и обещания ввести против России санкции в случае агрессии - отнюдь не перекрывают рисков, которые проект несет Украине и Европе. Его нужно остановить, а дальнейшее введение в эксплуатацию – заблокировать", - акцентировала политик.
"Международную политику Зеленского можно разбить на две составляющие. Первая — это противодействие российской агрессии. Здесь мы все же не можем не радоваться тому, что наконец-то Зеленский перестал "видеть мир в глазах Путина" и иметь иллюзии, что с Россией можно о чем-то договориться. Вторая - поиск союзников, которые не требуют от нас реформ. Из этого следуют все наши проблемы с США, Международным валютным фондом, Евросоюзом и НАТО, а также показательное внимание к отношениям с Китаем", - добавила нардеп.
По ее словам, Украина не показывает выполнение своих обязательств, потому что большинство или проваливает, или делает вид, что они выполнены.
С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".
Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.
13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.
Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".
Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.
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Проблемы Украины ж не в ее паспорте, а в ЗЕ.
А если их газ будет идти через Украину, то можно и рассчитывать?) И кто ж до этого тогда газ поставлял всю дорогу? Ведь, это тот же самый газ, только доставка без посредников. Для Германии газ от сп2 не становится более опасным, чем тот же газ, пришедший через транзит посредников. Наоборот, он мало того, что становится дешевле, но и более безопасным. Т.к. доставка газа уже не зависит от износившийся ГТС Украины. Все ж уже поняли, что Украина ничего ремонтировать не собирается и рано или поздно там рванёт что-нибудь. И у кого деньги на ремонт будет просить Украина???? Правильно. Так выполнение какого контракта, в связи с этими фактами, находится под большей угрозой невыполнения? Ответ очевиден...
Опять нелогично. Кира ты?