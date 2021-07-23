РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12399 посетителей онлайн
Новости Силовики
2 497 2

10 тонн контрабандных сигарет с Ближнего Востока стоимостью 10 млн грн изъяты в аэропорту "Борисполь", - СБУ. ФОТО

СБУ заблокировала транснациональный канал незаконной переправки подакцизной продукции в Евросоюз. В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители изъяли более 10 тонн контрабандных сигарет на общую сумму более 10 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"К организации противоправной деятельности причастны несколько должностных лиц киевской таможни", - говорится в сообщении.

10 тонн контрабандных сигарет с Ближнего Востока стоимостью 10 млн грн изъяты в аэропорту Борисполь, - СБУ 01

Установлено, что участники схемы планировали нелегально переправлять из одной из стран Ближнего Востока в ЕС оптовые партии табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора. Для сокрытия продукции, дельцы вносили недостоверные сведения в таможенных деклараций.

"Маршрут" товара проходил через территорию Украины. По оперативным данным, после перемещения контрабанды через госграницу дельцы планировали скрыто переправлять ее в ЕС вне установленных пунктов пропуска.

10 тонн контрабандных сигарет с Ближнего Востока стоимостью 10 млн грн изъяты в аэропорту Борисполь, - СБУ 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину пытались нелегально ввезти более 20 тонн контрабандных сигарет, - СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и участников противоправной деятельности.

Автор: 

контрабанда (2410) правоохранительные органы (2970) СБУ (20053) сигареты (867) силовики (2799)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обіцяні Зеліни інвестиції з оманів, катарів та інших еміратів?
показать весь комментарий
23.07.2021 17:35 Ответить
Ближний восток, это случайно не с Лугандона?!
И на востоке и ближе некуда!
показать весь комментарий
23.07.2021 18:42 Ответить
 
 