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Заигрывания Зеленского с Китаем облегчило США и Германии принятие решения по "Северному потоку-2", - нардеп "ЕС" Гончаренко

Заигрывания Зеленского с Китаем облегчило США и Германии принятие решения по

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко предполагает, что заявления украинский властей о Китае раздаются для того, чтобы западные партнеры Украины меньше задавали вопросов относительно реформ в стране.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, комментируя возможность изменения внешнеполитического вектора Украины.

"Возможно, украинской власти хочется, чтобы ее не так часто спрашивали о реформах и коррупции в высших эшелонах власти. Но в целом я считаю, что изменения курса Украины нет. Есть глупая игра руководства нашего государства. Почему-то Зеленскому кажется, что он может поднять ставки и шантажировать наших западных партнеров своим таким поведением. На это все еще накладывается глупость непосредственно этих людей, которые делают подобные заявления о возможном изменении курса. Как могут отреагировать на Западе? Думаю, они смотрят на это с удивлением. Их отношение к Украине в целом может ухудшиться из-за всех этих разговоров, которые выглядят глупо. Такие заявления не похожи на то, что должны говорить партнеры", - заявил Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договор США и Германии по "Северному потоку-2" ставит под сомнение целесообразность визита Зеленского в Вашингтон, - "слуга народа" Яременко

"Китай никак не будет реагировать на такое поведение представителей украинской власти. Для него отношения с Россией гораздо важнее, чем контакты с Украиной. Это нужно четко осознать и понять. А вот для России такие заявления — это плюс. Она видит, что возникают сложности между нами и нашими союзниками. Понятно, что не Китай нам сегодня дает оружие в борьбе с Российской Федерацией, и не он накладывает санкции. Для России чем больше будет разлада между нами и Западом, тем лучше", - добавил нардеп.

"Я не считаю, что декларация США и Германии связана именно с этими заявления наших некоторых политиков о Китае. Но в целом позиция, которую выбрал Зеленский в отношении Запада и заигрывания с другими игроками, облегчила этим странам принятие решения по "Северному потоку-2". А оно для нас как раз является плохой новостью. Но очевидно, почему так произошло - каждый думает о себе. Нам тоже надо так делать", - резюмировал Гончаренко.

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С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Автор: 

Германия (7074) Зеленский Владимир (20889) Китай (3048) США (27166) Северный поток (1458) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+8
решение по "вонючему потоку" 2 было принято без оглядки на примитивные игры Зеленых чмырей с Китаем, Эти игры показали беспринципность зеленого стада кошерных овец... из за своей тупой неспособности продадут завтра тебя, меня, Украину....
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23.07.2021 17:48 Ответить
+7
От вас уже Майдана требуют, а не реформ...
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23.07.2021 17:02 Ответить
+5
філігранна дипломатія найвеличнішого
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23.07.2021 17:08 Ответить
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От вас уже Майдана требуют, а не реформ...
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23.07.2021 17:02 Ответить
Хто трєбуєт? Мудрий наріт?
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23.07.2021 17:04 Ответить
заявления украинский властей о Китае раздаются для того, чтобы западные партнеры Украины меньше задавали вопросов относительно реформ в стране.
Но в целом позиция, которую выбрал Зеленский в отношении Запада и заигрывания с другими игроками, облегчила этим странам принятие решения по "Северному потоку-2". Источник: https://censor.net/ru/n3278878
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23.07.2021 17:09 Ответить
То они специально делают..на руку Рашке.
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23.07.2021 20:41 Ответить
Других вариантов нет... ...и никогда в Украине небыло.
...а любая форма украинской демократии, заканчивается формулой: "Навеки с Россией!"
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23.07.2021 17:13 Ответить
Одень панамку, бо солнышко лысину напекло
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23.07.2021 17:30 Ответить
Майдан виноват, что идиоты идиота к власти привели?!
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23.07.2021 17:16 Ответить
Для ідіотів саме так!
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23.07.2021 17:17 Ответить
Вы по жизни узкоглазые и чо?😁😁😁😁😁
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23.07.2021 17:05 Ответить
Присядь, а то щя упадьош! 😁
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23.07.2021 17:09 Ответить
Отжим "Мото Сич" это точно заигрывания с китайцами?
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23.07.2021 17:05 Ответить
ні, це ґржемільова вахмурізація
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23.07.2021 17:10 Ответить
Это все из-за того что у Зеленского нет опыта в заигрываниях. У Януковича был черный пояс по вилянию задом.
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23.07.2021 17:11 Ответить
Та да, зельке на коленках равных нет!
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23.07.2021 17:31 Ответить
а в это время Байден, Меркель и рояль сидели в кустах в трепетном ожидании, когда наимудрейший наполеон допустит ошибку и они, как выскочат из кустов

с роялем ......
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23.07.2021 17:58 Ответить
https://censor.net/ru/news/3278879/shamana_gabysheva_kotoryyi_shel_v_kreml_izgonyat_putina_hotyat_otpravit_na_psihiatricheskoe_lechenie
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23.07.2021 17:05 Ответить
он просто между капель пытается... Всё думает, что проскочет... Вот идиот клинический
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23.07.2021 17:23 Ответить
філігранна дипломатія найвеличнішого
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23.07.2021 17:08 Ответить
Льошу - в Президенти!
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23.07.2021 17:10 Ответить
та да, куда єму да зєльонага
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23.07.2021 17:11 Ответить
Почекайте, ще не всих зроблено разом! Не можна над простим людом так іздівацця! Недороблений мудрий нарід - не звучить!...
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23.07.2021 17:14 Ответить
отношения с Китаем тоже важны
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23.07.2021 17:12 Ответить
И к чему этот пердь?
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23.07.2021 17:33 Ответить
к тому шо ты сидишь на китайском стуле в китайских тапках, смотришь в китайский монитор, стучиш по китайской клаве и водишь китайской мышкой и вообще отвлекись от станизма и подумай о рейтинге экономик мира
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23.07.2021 19:54 Ответить
Нехрен пылесосить Землю, надо искать кто заменит преЗЕдента 404 в любой момент.
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23.07.2021 17:13 Ответить
Леша , что ты несешь, ни Зе, ни Кулеба, ни Шмыгаль ничего подобного не заявляли, а то что предполагает "Люся" то такэ...
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23.07.2021 17:14 Ответить
люся это как жириновский на московии, через него транслируют то, что нельзя говорить в открытую на офф.уровне и все кому положено это четко понимают и берут во внимание, иначе бы уже на следующий день (как максимум) былобы опровержение от вышестоящих, что это личное мнение люси итд итп.
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23.07.2021 17:38 Ответить
Это ты что несёшь -вся партейка зекрысы уже высказалась за Китай
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23.07.2021 18:05 Ответить
Что правда, то правда - тупости нет предела! И с какого перепою они решили, что Китай пойдет им навстречу?? У Китая вообще нет союзников и никогда не было - было, есть и будет только китайские интересы, потому что на генном уровне у них есть только одна нация и только она достойна внимания, а все остальное только эмоции. Поэтому ни одна страна не имеет с ними договоров о дружбе и взаимной помощи - НИ ОДНА!
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23.07.2021 17:16 Ответить
Арестович длб, мелит что попало. Тут все и зацепились кому не лень. Какой Китай? Кому он нужен. Украинцам он точно не нужен и восприятие в целом негативное. И не враг и не друг, а так...
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23.07.2021 17:22 Ответить
А не надо все на Люську сваливать -все прекрасно помнят,что это хламидия с корниенкой ,по приказу зекрысы,начали Китаю дифирамбы петь
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23.07.2021 18:11 Ответить
Заигрывания Зеленского с Китаем облегчило США и Германии принятие решения по Северному потоку-2"

practically without comments for the exception of this one -
якщо тобi не треба? - закрий свого зеленого рота i не вимoгай нi в кого нiчого.
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23.07.2021 17:20 Ответить
Вже пофіг
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23.07.2021 17:21 Ответить
Так само Лукашенко з Китаєм загравав.
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23.07.2021 17:26 Ответить
ЗЕкоМанда знищить Україну. Зробили себе разом.
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23.07.2021 17:29 Ответить
Аппазіція використовує любу нагоду для накидання .... у вентилятор. Все, хто б що не сказав, вирвано з контексту, перекручено... і буде використано такою аппазіцією проти тих, хто їх відтіснив... Однак чому так грубо і цинічно. Тим більше в такій складній ситуаціях, коли великі хижаки зговорилися... Неемюнхенська змова проти України. Корупція світового масштабу жертвою якої Україна.
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23.07.2021 17:32 Ответить
Точно. Торчок і його ватага тут ні при чому, це все аппазіція, яка не перестає срати в підгузки найвеличнішому ї його дуркуватій команді.
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23.07.2021 17:35 Ответить
ты,лять,воюющую страну под "рассмеши комика" кинул -так что про циничность и сложность ситуации не тебе звиздеть,зесрань вонючая
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23.07.2021 18:15 Ответить
Загравання Зеленського з Китаєм полегшило США та Німеччині ухвалення рішення щодо "Північного потоку-2", - нардеп "ЄС" Гончаренко. Саме так. І хіба ЗЕ зробив це не для того щоб розірвати стосунки з Заходом і США та спрямувати Україну в тайоженний союз. Бо цей Захід вже так набрид зі своїми вимогами зупинити корупцію, не красти, виконувати закони, будувати цивілізоване суспільство...
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23.07.2021 17:45 Ответить
Я думаю , що це брехливість , підлість і продажність заходу , полегшила Зе загравання з Китаєм . Чого варта тільки постійна брехня про "відчинені двері" в ЄС та НАТО , постійне глибоке занепокоєння . З такими союзниками і ворогів не треба .
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23.07.2021 17:47 Ответить
решение по "вонючему потоку" 2 было принято без оглядки на примитивные игры Зеленых чмырей с Китаем, Эти игры показали беспринципность зеленого стада кошерных овец... из за своей тупой неспособности продадут завтра тебя, меня, Украину....
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23.07.2021 17:48 Ответить
Ну так, конечно...И доколе? Где там ляжки с вилами ? Не видать!
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23.07.2021 17:54 Ответить
Причину и следствие путает, как путлер.
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23.07.2021 17:54 Ответить
Что значит заигрывание?Китай крупнейший торговый партнер Украины,в чем выражается "заигрывание"?Германия,Франция и другие западные страны,с начала агрессии 2014 года, выражала только глубокую озабоченность и именно германия и Франция заигрывали с рассеей.Гончаренко хочет сказать,что Германия и СЩА могли принять другое решение?Это манипуляция порохоботов.
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23.07.2021 19:18 Ответить
Лахта віддихни, не пали пєрдак.
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23.07.2021 21:58 Ответить
Но в целом позиция, которую выбрал Зеленский в отношении Запада и заигрывания с другими игроками, облегчила этим странам принятие решения по "Северному потоку-2". Источник: https://censor.net/ru/n3278878

Що клоун, догрався у лікаря, так що і квартиру затопило ?
Яке ж воно тільки нескінченно тупе ...

Цікаво тільки як почувають себе його батьки в Кривому Розі коли їм
матюкаються в спини.
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23.07.2021 21:57 Ответить
Интересно, сколько партий лёха сменил ?
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24.07.2021 00:12 Ответить
он козёл , предатель и чмо
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24.07.2021 00:48 Ответить
 
 