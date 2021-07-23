Заигрывания Зеленского с Китаем облегчило США и Германии принятие решения по "Северному потоку-2", - нардеп "ЕС" Гончаренко

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко предполагает, что заявления украинский властей о Китае раздаются для того, чтобы западные партнеры Украины меньше задавали вопросов относительно реформ в стране.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, комментируя возможность изменения внешнеполитического вектора Украины.

"Возможно, украинской власти хочется, чтобы ее не так часто спрашивали о реформах и коррупции в высших эшелонах власти. Но в целом я считаю, что изменения курса Украины нет. Есть глупая игра руководства нашего государства. Почему-то Зеленскому кажется, что он может поднять ставки и шантажировать наших западных партнеров своим таким поведением. На это все еще накладывается глупость непосредственно этих людей, которые делают подобные заявления о возможном изменении курса. Как могут отреагировать на Западе? Думаю, они смотрят на это с удивлением. Их отношение к Украине в целом может ухудшиться из-за всех этих разговоров, которые выглядят глупо. Такие заявления не похожи на то, что должны говорить партнеры", - заявил Гончаренко.

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"Китай никак не будет реагировать на такое поведение представителей украинской власти. Для него отношения с Россией гораздо важнее, чем контакты с Украиной. Это нужно четко осознать и понять. А вот для России такие заявления — это плюс. Она видит, что возникают сложности между нами и нашими союзниками. Понятно, что не Китай нам сегодня дает оружие в борьбе с Российской Федерацией, и не он накладывает санкции. Для России чем больше будет разлада между нами и Западом, тем лучше", - добавил нардеп.

"Я не считаю, что декларация США и Германии связана именно с этими заявления наших некоторых политиков о Китае. Но в целом позиция, которую выбрал Зеленский в отношении Запада и заигрывания с другими игроками, облегчила этим странам принятие решения по "Северному потоку-2". А оно для нас как раз является плохой новостью. Но очевидно, почему так произошло - каждый думает о себе. Нам тоже надо так делать", - резюмировал Гончаренко.

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С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.