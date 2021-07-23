Шамана Габышева, который шел в Кремль изгонять Путина, хотят отправить на психиатрическое лечение
Государственное обвинение требует отправить шамана на принудительное лечение в "специализированное психиатрическое учреждение".
Об этом сообщил адвокат Александра Габышева Алексей Прянишников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "МБХ медиа".
"Обвинение просит направить Александра Габышева на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением. Связываю спешку с тем, что 27 июля истекает шестимесячный срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре", - сказал Прянишников.
Ранее девятый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы якутского шамана Александра Габышева о признании незаконной его госпитализации в Якутский психдиспансер в феврале 2021 года.
В январе Габышев не явился на очередной прием, а лечащий врач не смогла дозвониться до него. В итоге сотрудники полиции вместе с врачами пришли к Габышеву и принудительно отвезли его в психдиспансер. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года.
В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. В обоснование своих требований учреждение указало на то, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".
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і до нас повернеться, якщо просерем Україну
А в цілому - хід думок - правильний !
Впрочем на Московии всё через жопу.
Из колонки "Их нравы"...
Не кожен кацап так зможе боротись!
Бодаться с кагебистскими психиатрами непродуктивно.
Московію та Білорусь чекає період партизанщини.