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Шамана Габышева, который шел в Кремль изгонять Путина, хотят отправить на психиатрическое лечение

Шамана Габышева, который шел в Кремль изгонять Путина, хотят отправить на психиатрическое лечение

Государственное обвинение требует отправить шамана на принудительное лечение в "специализированное психиатрическое учреждение".

Об этом сообщил адвокат Александра Габышева Алексей Прянишников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "МБХ медиа".

"Обвинение просит направить Александра Габышева на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением. Связываю спешку с тем, что 27 июля истекает шестимесячный срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре", - сказал Прянишников.

Ранее девятый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы якутского шамана Александра Габышева о признании незаконной его госпитализации в Якутский психдиспансер в феврале 2021 года.

Читайте: Размахивая мечом, порвал куртку полицейского: шамана, который идет изгонять Путина из Кремля, оштрафовали

В январе Габышев не явился на очередной прием, а лечащий врач не смогла дозвониться до него. В итоге сотрудники полиции вместе с врачами пришли к Габышеву и принудительно отвезли его в психдиспансер. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года.

В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. В обоснование своих требований учреждение указало на то, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

Также читайте: "Воля бога будет исполнена", - якутский шаман, собирающийся свергнуть Путина, возобновил поход на Москву

Автор: 

россия (96216) Александр Габышев (10)


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Топ комментарии
+11
Странно, крыша поехала у Путина, а на лечение Габышева.
Впрочем на Московии всё через жопу.
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23.07.2021 17:06 Ответить
+10
Коли прохобот свариться з зебілом кацап має глибше сісти на пляшку і кричати: Чєчня- круто!
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23.07.2021 17:00 Ответить
+6
когда уже ЗЕбизяну отправят на принудительное лечение!?
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23.07.2021 16:55 Ответить
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когда уже ЗЕбизяну отправят на принудительное лечение!?
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23.07.2021 16:55 Ответить
Коли прохобот свариться з зебілом кацап має глибше сісти на пляшку і кричати: Чєчня- круто!
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23.07.2021 17:00 Ответить
А мне наоборот нравится как у них по истечению стольких лет пуканы разрывает от Петра Алексеевича. До сих пор забыть не могут сколько ихтамнетов в шахтах и в братских могилах заблудились. И элитный спецназ оказался не элитным и не спецназом... Поэтому они его и не любят....
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23.07.2021 17:07 Ответить
Не нужно ему было из тайги выдвигаться. Пусть бы оттуда. Или бубен оттуда не достреливает?
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23.07.2021 16:56 Ответить
Там вайфая нет, бубен не работает...
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23.07.2021 16:58 Ответить
Шамана Габышева, который шел в Кремль изгонять Путина, хотят отправить на психиатрическое лечение - Цензор.НЕТ 8186
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23.07.2021 16:59 Ответить
вітаю, ватніки! каральна психіатрія повертається до вас!
і до нас повернеться, якщо просерем Україну
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23.07.2021 16:58 Ответить
Тов.Шаломов боїться шаманів.
Шамана Габышева, который шел в Кремль изгонять Путина, хотят отправить на психиатрическое лечение - Цензор.НЕТ 7060
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23.07.2021 16:58 Ответить
"Что ты делаешь?Не видишь - книгу читаю. Хорошая? Да, особенно эта фраза, которую я все время читаю."
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23.07.2021 17:02 Ответить
Щось шаман, як шаман не дуже. Може бубон поламався.
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23.07.2021 17:02 Ответить
каральна психіатрія козирна карта кгб
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23.07.2021 17:06 Ответить
Основне його психологічне порушення - що не так треба Путіна виганяти
А в цілому - хід думок - правильний !
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23.07.2021 21:39 Ответить
Странно, крыша поехала у Путина, а на лечение Габышева.
Впрочем на Московии всё через жопу.
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23.07.2021 17:06 Ответить
Шамана Габишева, який йшов у Кремль виганяти Путіна, хочуть відправити на психіатричне лікування - Цензор.НЕТ 9486
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23.07.2021 17:23 Ответить
Не так чтобы очень
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23.07.2021 17:09 Ответить
Не отравить, так посадить... не посадить, так в психушку упечь. И всем пох.
Из колонки "Их нравы"...
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23.07.2021 17:35 Ответить
Шамана Габишева, який йшов у Кремль виганяти Путіна, хочуть відправити на психіатричне лікування - Цензор.НЕТ 7603
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23.07.2021 17:39 Ответить
У Габышева, как человека мужественного, есть гражданская позиция, поэтому и преследуют по политическим мотивам, принуждая врачей выставлять диагноз психического расстройства.
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23.07.2021 17:46 Ответить
Габишев Герой!
Не кожен кацап так зможе боротись!
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23.07.2021 17:50 Ответить
кстати, это реально, чего боится кремлевский шизоид. не НАТО с Байденом и еврокомиссарами, а потустороннего шамана.
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23.07.2021 18:13 Ответить
путин засцад
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23.07.2021 18:40 Ответить
Так кацапія- це і є найбільший у світі дурдом.
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23.07.2021 18:41 Ответить
У псіхушці його, "новічком" і залічать... І до шамана не ходи.(((((
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23.07.2021 19:35 Ответить
Пусть уходит в тайгу и через границу к монголам или кто там ближайший сосед.
Бодаться с кагебистскими психиатрами непродуктивно.
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23.07.2021 22:08 Ответить
До речі правозахисниці Таня Стецура ( українка з Криму ) , та Надія Нізовкіна з партіії Новодворської в Бурятії, теж пройшли через психіатрію, сізо, в'язницю . Зараз у них заборона на виїзд з Бурятії. Саме вони з шаманами спалили триколор , у Каспарова була стаття , світлини , сміливі дівчата .
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23.07.2021 22:25 Ответить
Краще б вони спалили відділок поліції і триколор.
Московію та Білорусь чекає період партизанщини.
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23.07.2021 23:54 Ответить
 
 