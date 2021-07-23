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Нардеп "Батькивщины" Соболев о внешней политике Зеленского: Украина вернулась к многовекторности времен раннего Януковича

Нардеп

Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" является провалом украинской дипломатии.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, комментируя возможность изменения внешнеполитического вектора Украины.

"Мы видим историю с демонстрацией ключевых ориентиров стран, подписавших эту декларацию. Одна из них была гарантом по Будапештскому меморандуму. Другая начала играть ключевую роль после российского нападения на Украину. Это только начало. Разговоры закончились. Украина, как никакая другая страна, после Второй мировой войны почувствовала на себе, что такое агрессия, миллионы переселенцев, беженцев, десятки тысяч смертей и раненых. Мы уже должны смотреть только на действия, а не только на слова. Но, к сожалению, происходят процессы, свидетельствующие о том, что наша дипломатия на уровне должностных лиц полностью провалилась", - отмечает Соболев.

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"С нашей нынешней властью вообще очень трудно понять, куда именно движется Украина. Фактически то, что мы сейчас видим — это возвращение к многовекторности времен раннего Януковича. Он шарахался в любую сторону. Ключевое, что для него имело значение - кто даст денег. Как нищий на помойке, который готов брать средства у любого и рассчитывать только на внешнюю помощь, потому что сам не хочет работать и не знает, как это делать и как организовать работу других. Сбываются худшие предсказания прихода Зеленского к власти, когда человек не понимает, как действовать, и вообще не имеет никакого опыта государственного руководства, не осознает, что такое реально работающая экономика. В таких случаях надеются только на одно: вдруг кто-то даст какую-то очередную подачку. Поэтому они "танцевали на задних лапках" сначала перед Международным валютным фондом. Пробовали так же вести себя перед Европейским Союзом. Теперь решили "танцевать" перед Китаем. Чем заканчиваются такие игрища с КНР, достаточно посмотреть на примере целого ряда стран, в том числе даже из ЕС, которые искали дешевых китайских кредитов, а теперь не знают, как выпутаться из этой "долговой ямы". Я уже не говорю о странах Африки и соседей КНР", - акцентировал Соболев.

"Безусловно, с Китаем нужно вести торговые отношения, но только на взаимовыгодных условиях, а не тех, которые вам диктует партнер. Эта многовекторность привела Януковича в Москву к Путину. Куда она приведет Зеленского, пока трудно сказать. Но складывается такое ощущение: если бы сейчас, перед ним, как перед Януковичем, "помахали морковью" в три миллиарда долларов, ему бы тоже было все равно, у кого брать эти деньги", - добавил нардеп.

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С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Автор: 

Германия (7076) Зеленский Владимир (20899) Китай (3048) Соболев Сергей (802) США (27174) Янукович Виктор (30789)


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Топ комментарии
+11
Нічого дивного. Мудрий нарід привів до влади маладих риганалів.
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23.07.2021 17:42 Ответить
+11
А допомагла їм у цьому Батьківщина, Йуля і той же Соболєв.
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23.07.2021 17:43 Ответить
+9
Нардеп "Батькивщины" Соболев о внешней политике Зеленского: Украина вернулась к многовекторности времен раннего Януковича - Цензор.НЕТ 3854
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23.07.2021 17:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нічого дивного. Мудрий нарід привів до влади маладих риганалів.
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23.07.2021 17:42 Ответить
А допомагла їм у цьому Батьківщина, Йуля і той же Соболєв.
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23.07.2021 17:43 Ответить
Чим допомогала Батьківщина Зєлє? Що натиснула на ЦВК і Юля в Першому турі опинилась не на Першому, а на Третьому місці завдяки фальсіфікаціям? А Порошенко не на П'ятому, а на Другому? Мабуть у Батьківщини є щось особливе, для тиску на ЦВК
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23.07.2021 20:30 Ответить
Я впевнений, що Клоун-Єрмак діють свідомо на розворот України в московську дупу. Але роблять це замасковано, тіпа: "я дурачок".
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23.07.2021 18:38 Ответить
Й всередині Україна перетворилась в часи януковича, бандитизм зашкалює, менти соратники всякої мерзоти.
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23.07.2021 17:42 Ответить
Младориги рулять.
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23.07.2021 17:44 Ответить
"хуже не будет", "хоть поржем", - кричали зебилы два года назад. И что мы имеем за годы правления шута: уничтоженная экономика, разваленная внешняя поддержка, уничтожение армии и впк, колосальная коррупция, тотальное обнищание граждан грабительсикими тарифами и ценами на еду.и вишенка на торте - каломойше, ахметов, пинчук,фирташ, мудачук- хорошо прибарахлились на фоне обнищания страны. зелохи, теперь смейтесь!
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23.07.2021 17:47 Ответить
длительній смех,всегда заканчивается слезами.
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23.07.2021 17:54 Ответить
А може це спеціально робиться , щоб легше анексію здійснити?
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23.07.2021 18:30 Ответить
а юля опять у них виновата, варофка!
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23.07.2021 18:45 Ответить
где ты был, когда воровка с Пукином обнималась и хихикала???
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23.07.2021 17:49 Ответить
Іди в дупу юлія.
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23.07.2021 18:50 Ответить
Обійматись з ****** - блакитна мрія кацапки некіфорової? Хм.
***** в студію! Кацапка нікіфорова хоче *****!
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23.07.2021 20:36 Ответить
окриворожилась Украина, озеленилась и оклоунилась,
но слава Господу не вся - есть еще много приличных мест которые оттрускавеченые просто не успели загадить, но темпы у них, надо сказать и правда "турбо",
а время идет и обратный отсчет скатывания Украины в совок уже пошел...
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23.07.2021 17:51 Ответить
Юлю - в Президентші!
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23.07.2021 17:51 Ответить
Качановки
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23.07.2021 18:00 Ответить
я бы пастора вернул - от от кого кацапня непроизвольно садится на струю...
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23.07.2021 18:02 Ответить
Могет быть, могет быть, но Юля крутая балаболка. Для принятия решения Юля и ее партейка
должны четко и коротко заявить свой курс: Запад, Восток или ни туды ни сюды, так называемая многовекторность. Или как зелень, куда не поткнутся - зашквар, топчутся на одном месте
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23.07.2021 18:08 Ответить
Вернулась?! Да не кизди! Её вернули. Развернули снова под иго нелюдей, на растерзание.
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23.07.2021 17:53 Ответить
кажучи просто-ЗЕлена гидота,розчепірилась на розі вітров,як той флюгер в пісні Макарєвіча.
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23.07.2021 17:53 Ответить
Хто вас кацапів в ту європу пустить
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23.07.2021 18:08 Ответить
Нардеп "Батькивщины" Соболев о внешней политике Зеленского: Украина вернулась к многовекторности времен раннего Януковича - Цензор.НЕТ 3854
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23.07.2021 17:55 Ответить
А я с ним согласен. Но может именно этого и хотело 73% - уничтожить Украину как государство. Ну не возможно же поверить что 73% избирателей совсем идиоты.
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23.07.2021 18:00 Ответить
"...уничтожить Украину как государство..." или - "...совсем идиоты." Для меня, это одно и тоже.
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23.07.2021 18:45 Ответить
Во всем что происходит и произойдет вина избирателей ЗЕ! Если их устраивает, так тому и быть, если нет именно они пусть исправляют.
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23.07.2021 19:00 Ответить
Это значит, впереди у зели, судьба позднего януковича...
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23.07.2021 18:38 Ответить
В этой многовекторности нет Тимошенко,поэтому этой фракции наплевать на все позитивные законы,которые принимаются Радой.поэтому и не голосуют за них.Хороши "патриоты".
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23.07.2021 19:20 Ответить
"... позітівниє закони..."
_______
А може дегенерат з дебільним ніком надати приклад якогось "позітівного закону", який прийняла зелена мерзота?
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23.07.2021 20:42 Ответить
Вы слышали что евреи очень изобретательны? Это так. Особенно в части массовых убийств. Первую Передвижную газовую камеру изобрёл еврей Исай Давыдович Берг в СССР. С тех пор уничтожать инакомыслящих начали миллионами.
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23.07.2021 19:28 Ответить
Я був твердо впевнений що саме так і буде , і на жаль , саме так і сталося ..

Дебілам закортіло - новіх ліц , але ж треба було обирати нових ліц з мізками ,, а дебіли привели до влади дебілів .. Тепер країна знову котиться в прірву .

Ви зробили це разом . Насолоджуйтесь .
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23.07.2021 21:43 Ответить
С нашей нынешней властью вообще очень трудно понять, куда именно движется Украина. Фактически то, что мы сейчас видим - это возвращение к многовекторности времен раннего Януковича Источник: https://censor.net/ru/n3278881

Теж мені новина - це вже рік як знають всі хто має мозок в Україні

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про зовнішню політику Зеленського: Україна повернулася до багатовекторності часів раннього Януковича - Цензор.НЕТ 7055
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23.07.2021 21:52 Ответить
 
 