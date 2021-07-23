Нардеп "Батькивщины" Соболев о внешней политике Зеленского: Украина вернулась к многовекторности времен раннего Януковича

Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" является провалом украинской дипломатии.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, комментируя возможность изменения внешнеполитического вектора Украины.

"Мы видим историю с демонстрацией ключевых ориентиров стран, подписавших эту декларацию. Одна из них была гарантом по Будапештскому меморандуму. Другая начала играть ключевую роль после российского нападения на Украину. Это только начало. Разговоры закончились. Украина, как никакая другая страна, после Второй мировой войны почувствовала на себе, что такое агрессия, миллионы переселенцев, беженцев, десятки тысяч смертей и раненых. Мы уже должны смотреть только на действия, а не только на слова. Но, к сожалению, происходят процессы, свидетельствующие о том, что наша дипломатия на уровне должностных лиц полностью провалилась", - отмечает Соболев.

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"С нашей нынешней властью вообще очень трудно понять, куда именно движется Украина. Фактически то, что мы сейчас видим — это возвращение к многовекторности времен раннего Януковича. Он шарахался в любую сторону. Ключевое, что для него имело значение - кто даст денег. Как нищий на помойке, который готов брать средства у любого и рассчитывать только на внешнюю помощь, потому что сам не хочет работать и не знает, как это делать и как организовать работу других. Сбываются худшие предсказания прихода Зеленского к власти, когда человек не понимает, как действовать, и вообще не имеет никакого опыта государственного руководства, не осознает, что такое реально работающая экономика. В таких случаях надеются только на одно: вдруг кто-то даст какую-то очередную подачку. Поэтому они "танцевали на задних лапках" сначала перед Международным валютным фондом. Пробовали так же вести себя перед Европейским Союзом. Теперь решили "танцевать" перед Китаем. Чем заканчиваются такие игрища с КНР, достаточно посмотреть на примере целого ряда стран, в том числе даже из ЕС, которые искали дешевых китайских кредитов, а теперь не знают, как выпутаться из этой "долговой ямы". Я уже не говорю о странах Африки и соседей КНР", - акцентировал Соболев.

"Безусловно, с Китаем нужно вести торговые отношения, но только на взаимовыгодных условиях, а не тех, которые вам диктует партнер. Эта многовекторность привела Януковича в Москву к Путину. Куда она приведет Зеленского, пока трудно сказать. Но складывается такое ощущение: если бы сейчас, перед ним, как перед Януковичем, "помахали морковью" в три миллиарда долларов, ему бы тоже было все равно, у кого брать эти деньги", - добавил нардеп.

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С мнениями других политиков о внешнеполитическом векторе Украины и его возможном изменении читайте в статье Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" здесь.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.