Доцент одного из столичных вузов присылал 12-летней девочке порнографические материалы, ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

54-летний доцент кафедры одного из столичных вузов предстанет перед судом за развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что мужчина познакомился с 12-летней внучкой своей знакомой во время совместного отдыха на Русановском пляже. Получив мобильный номер телефона девочки, он начал с ней переписку в мессенджере "Viber".

"Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетней фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", - говорится в сообщении.

Ребенку мужчина говорил, что их общение является секретным и о нем не должны знать взрослые, поскольку они сразу ее накажут и лишат телефона, доступа в интернет и начнут ее ограничивать во всем.

Однако позже 12-летняя девочка рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию. В ходе следствия удалось вовремя провести необходимые следственные действия и подтвердить слова малолетней потерпевшей.

Как стало известно, к преступлению причастен доцент кафедры одного из государственных вузов города Киева. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина во время совершения преступления мог осознавать свои действия и управлять ими.

Сейчас обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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