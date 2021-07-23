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Новости
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Доцент одного из столичных вузов присылал 12-летней девочке порнографические материалы, ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

Доцент одного из столичных вузов присылал 12-летней девочке порнографические материалы, ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

54-летний доцент кафедры одного из столичных вузов предстанет перед судом за развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что мужчина познакомился с 12-летней внучкой своей знакомой во время совместного отдыха на Русановском пляже. Получив мобильный номер телефона девочки, он начал с ней переписку в мессенджере "Viber".

"Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетней фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", - говорится в сообщении.

Ребенку мужчина говорил, что их общение является секретным и о нем не должны знать взрослые, поскольку они сразу ее накажут и лишат телефона, доступа в интернет и начнут ее ограничивать во всем.

Однако позже 12-летняя девочка рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию. В ходе следствия удалось вовремя провести необходимые следственные действия и подтвердить слова малолетней потерпевшей.

Как стало известно, к преступлению причастен доцент кафедры одного из государственных вузов города Киева. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина во время совершения преступления мог осознавать свои действия и управлять ими.

Сейчас обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: 

Киев (25692) педофил (493) прокуратура (5036)


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Топ комментарии
+9
Уж не Кивин ли?
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23.07.2021 17:09 Ответить
+7
Ага
Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 622
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23.07.2021 17:49 Ответить
+5
кива дергал затвор
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23.07.2021 17:10 Ответить
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Уж не Кивин ли?
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23.07.2021 17:09 Ответить
Ага
Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 622
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23.07.2021 17:49 Ответить
кива дергал затвор
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23.07.2021 17:10 Ответить
От 5 до 8, а за убийство-4 года.
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23.07.2021 17:12 Ответить
тю, а шо? То ж умішленно, а убийство неумішленно.
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23.07.2021 17:59 Ответить
Студентки наверное для него уж больно староваты уже кажутся...
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23.07.2021 17:13 Ответить
Студентки не велись на разводы про секретные разговоры и что родители заберут телефон если узнают...
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23.07.2021 17:21 Ответить
студентки дорогие нынче...
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23.07.2021 18:24 Ответить
И за сколько, интересно, это тело себе звание купило???? Ну если зудит у тебя а уже далеко не гусар, воспользуйся услугами женщин с антисоциальной жизненной позицией! Или он Лолиты начитался??? В 54 года в голове что то должно быть....
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23.07.2021 17:15 Ответить
Роки приносять людям у більшості своїй лише маразм.
І тільки одиницям мудрість
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23.07.2021 17:33 Ответить
Интересно что он жене и детям расскажет???? Дети то, наверное, совершеннолетние уже....
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23.07.2021 17:36 Ответить
Там мабудь вже і внуки є....
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23.07.2021 17:43 Ответить
За такі речі потрібно позбавляти права викладати будь де і обов'язково ідентифікувати падло - країна має знати таких "хероїв" в обличчя.
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23.07.2021 17:35 Ответить
Какие 8 лет?
Пожизненная дурка по нему плачет.
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23.07.2021 17:47 Ответить
Ну это ты уж загнул, за умышленное убийство и то дают от 7 до 10 - 15 лет...
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23.07.2021 18:30 Ответить
Из за педофилов вся жизнь у ребенка идет под откос.
Фактически это садизм растянутый на десятки лет.
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26.07.2021 09:17 Ответить
Университет Культуры,не?
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23.07.2021 17:52 Ответить
Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3249
ТАК - ТАК! ПИСАВ, ВІДПРАВЛЯЛЯВ І РОЗБЕЩУВАВ !
КРЕМЛІВСКИЙ ВИРОДОК ОНАНІСТ -ДРОЧИЛО КІВА.
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23.07.2021 17:53 Ответить
а кива что, доцент?
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23.07.2021 17:59 Ответить
Не поплавский ли часом? Хотя тот вроде бы ректор.
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23.07.2021 18:39 Ответить
Пидагога потянуло на клубничку....молоденькую. Оказалось зря ! В инете улики не спрячешь. Посадить не посадят ,а биографию подпортил. Не там искал...
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23.07.2021 19:52 Ответить
А шо як посадят, пісюнів надивиться
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23.07.2021 21:36 Ответить
А не проще было бы родителям малой просто ему морду набить....
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23.07.2021 22:30 Ответить
 
 