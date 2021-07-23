Доцент одного из столичных вузов присылал 12-летней девочке порнографические материалы, ему грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура
54-летний доцент кафедры одного из столичных вузов предстанет перед судом за развратные действия в отношении 12-летней девочки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Установлено, что мужчина познакомился с 12-летней внучкой своей знакомой во время совместного отдыха на Русановском пляже. Получив мобильный номер телефона девочки, он начал с ней переписку в мессенджере "Viber".
"Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетней фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", - говорится в сообщении.
Ребенку мужчина говорил, что их общение является секретным и о нем не должны знать взрослые, поскольку они сразу ее накажут и лишат телефона, доступа в интернет и начнут ее ограничивать во всем.
Однако позже 12-летняя девочка рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию. В ходе следствия удалось вовремя провести необходимые следственные действия и подтвердить слова малолетней потерпевшей.
Как стало известно, к преступлению причастен доцент кафедры одного из государственных вузов города Киева. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина во время совершения преступления мог осознавать свои действия и управлять ими.
Сейчас обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І тільки одиницям мудрість
Пожизненная дурка по нему плачет.
Фактически это садизм растянутый на десятки лет.
ТАК - ТАК! ПИСАВ, ВІДПРАВЛЯЛЯВ І РОЗБЕЩУВАВ !
КРЕМЛІВСКИЙ ВИРОДОК ОНАНІСТ -ДРОЧИЛО КІВА.