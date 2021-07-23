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У главы Харьковского облсовета Товмасяна проводились обыски, но процессуального статуса по делу о взятке у него нет, - НАБУ

У главы Харьковского облсовета Товмасяна проводились обыски, но процессуального статуса по делу о взятке у него нет, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет требовать взять под стражу заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката, которым инкриминируется получение взятки в сумме 1 млн 50 тыс. грн

Об этом сообщил детектив НАБУ Николай Карась, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем обращаться с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Карась на брифинге в пятницу. Он отметил, что в случае избрания такой меры пресечения суд, в соответствии с законодательством также определит сумму залога.

По его словам, основанием для возбуждения уголовного производства стало обращение в НАБУ директора КП, с которого требовали эту сумму за возможность остаться в должности.

"Вопрос не в переназначении, а в неинициировании вопроса об увольнении с должности руководителя предприятия, поскольку с ним был продлен контракт и он работал на законных основаниях", - пояснил Карась.

Как сообщили в НАБУ, передача денег проводилась в несколько траншей, начиная с апреля и при получении последнего (350 тыс. грн) оба фигуранта были задержаны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы Харьковского облсовета задержан при получении миллионной взятки, - НАБУ

Комментируя информацию, распространенную накануне рядом местных Telegram-каналов и информационными сайтами со ссылкой на собственные источники, о том, что детективы НАБУ также задержали главу облсовета Артура Товмасяна, Карась заявил, что с Товмасяном не проводилось никаких следственных действий, и у него нет процессуального статуса по этому делу.

"Процессуального статуса на данный момент у указанного лица не может быть", - сказал Карась.

Вместе с тем, он подтвердил, что обыски в рамках уголовного производства, проводились, в том числе, в кабинете и дома у Товмасяна. По словам Карася, обыски по месту жительства фигурантов и в их легковых автомобилях проводились до 7 часов утра пятницы.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

Также читайте: Венедиктова подписала сообщение о подозрении замглавы Харьковского облсовета и адвокату, которые требовали взятку за трудоустройство

23 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти. У главы Харьковского облсовета три заместителя и первый заместитель. Один из них - Андрей Малыш - является представителем партии "Слуга народа".

Автор: 

НАБУ (4233) взятка (6185) облсовет (538) Харьковщина (5577)


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Аваков прикриває свою вірменську мафію до останнього!
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23.07.2021 17:12 Ответить
с такой должностью и фамилией невозможно не брать взятки....
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23.07.2021 17:31 Ответить
а Товмасян - це по спискам уродів... обраний як член СН
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23.07.2021 17:40 Ответить
"Процессуального статуса у него нет." Еще бы ,сам то не при делах ,это помощники суетились ,а командир статуса не не имеет . Кто поверит в сказку о помощниках? Когда же вы ссуки нажретесь?
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23.07.2021 17:50 Ответить
Умирает старый армянин.
- Дети мои вы умные люди, но единственная вам заповедь - берегите евреев. Пообещайте.
- Да, но... Но почему папа?
- Перебьют евреев возьмутся за нас.
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23.07.2021 18:13 Ответить
 
 