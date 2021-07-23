У главы Харьковского облсовета Товмасяна проводились обыски, но процессуального статуса по делу о взятке у него нет, - НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины будет требовать взять под стражу заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката, которым инкриминируется получение взятки в сумме 1 млн 50 тыс. грн
Об этом сообщил детектив НАБУ Николай Карась, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем обращаться с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Карась на брифинге в пятницу. Он отметил, что в случае избрания такой меры пресечения суд, в соответствии с законодательством также определит сумму залога.
По его словам, основанием для возбуждения уголовного производства стало обращение в НАБУ директора КП, с которого требовали эту сумму за возможность остаться в должности.
"Вопрос не в переназначении, а в неинициировании вопроса об увольнении с должности руководителя предприятия, поскольку с ним был продлен контракт и он работал на законных основаниях", - пояснил Карась.
Как сообщили в НАБУ, передача денег проводилась в несколько траншей, начиная с апреля и при получении последнего (350 тыс. грн) оба фигуранта были задержаны.
Комментируя информацию, распространенную накануне рядом местных Telegram-каналов и информационными сайтами со ссылкой на собственные источники, о том, что детективы НАБУ также задержали главу облсовета Артура Товмасяна, Карась заявил, что с Товмасяном не проводилось никаких следственных действий, и у него нет процессуального статуса по этому делу.
"Процессуального статуса на данный момент у указанного лица не может быть", - сказал Карась.
Вместе с тем, он подтвердил, что обыски в рамках уголовного производства, проводились, в том числе, в кабинете и дома у Товмасяна. По словам Карася, обыски по месту жительства фигурантов и в их легковых автомобилях проводились до 7 часов утра пятницы.
Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.
23 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти. У главы Харьковского облсовета три заместителя и первый заместитель. Один из них - Андрей Малыш - является представителем партии "Слуга народа".
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