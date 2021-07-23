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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных

ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных

После того как Китай отказался сотрудничать в расследовании относительно происхождения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В ВОЗ назвали главную цель расследований: установить, как патоген передался человеку. По словам пресс-секретаря организации Тарика Ясаревича, все страны в этом вопросе должны работать вместе.

"В этом смысле страны действительно обязаны работать вместе и сотрудничать с ВОЗ в духе партнерства... По сути, это требование, которое позволит нам попытаться понять, как патоген попал в человеческую популяцию", — уточнил Ясаревич.

Читайте также: Китай отклонил план ВОЗ по второму этапу расследования происхождения COVID-19

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ВОЗ (777) карантин (16729) Китай (3048) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
підтверджую, свинособачий фуфломіцин не вбив жодного американця
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23.07.2021 17:15 Ответить
+2
ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных - Цензор.НЕТ 1484
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23.07.2021 17:24 Ответить
+1
та конечно не поиск виноватых.... Эти рукожо*ые завтра из лаборатории выпустят вирус как фильме "посл. любовь на земле", и снова никто ни в чем не будет виноват??? уроды должны сесть пожизненно!
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23.07.2021 17:17 Ответить
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підтверджую, свинособачий фуфломіцин не вбив жодного американця
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23.07.2021 17:15 Ответить
спутнєґ - лудшая вакцына в русскам мірє!
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23.07.2021 17:23 Ответить
ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных - Цензор.НЕТ 1484
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23.07.2021 17:24 Ответить
In Moscow esterday were over 100 dead, Sputnik is pretty fucking slops!
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23.07.2021 17:22 Ответить
винуватий український су-25 та диспетчер Карлос
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23.07.2021 17:13 Ответить
та конечно не поиск виноватых.... Эти рукожо*ые завтра из лаборатории выпустят вирус как фильме "посл. любовь на земле", и снова никто ни в чем не будет виноват??? уроды должны сесть пожизненно!
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23.07.2021 17:17 Ответить
"Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных"
Гм... Ну да, словоблудие и есть основной продукт, производимый политиканами.
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23.07.2021 17:35 Ответить
Если отказываются, это по сути признание. Значит есть понимание, что докопаются до истины. Китай то её прекрасно знает.

-Трамп и в этом оказался прав.
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23.07.2021 17:41 Ответить
 
 