ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных

После того как Китай отказался сотрудничать в расследовании относительно происхождения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В ВОЗ назвали главную цель расследований: установить, как патоген передался человеку. По словам пресс-секретаря организации Тарика Ясаревича, все страны в этом вопросе должны работать вместе.

"В этом смысле страны действительно обязаны работать вместе и сотрудничать с ВОЗ в духе партнерства... По сути, это требование, которое позволит нам попытаться понять, как патоген попал в человеческую популяцию", — уточнил Ясаревич.

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