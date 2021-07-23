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ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных
После того как Китай отказался сотрудничать в расследовании относительно происхождения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных.
Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
В ВОЗ назвали главную цель расследований: установить, как патоген передался человеку. По словам пресс-секретаря организации Тарика Ясаревича, все страны в этом вопросе должны работать вместе.
"В этом смысле страны действительно обязаны работать вместе и сотрудничать с ВОЗ в духе партнерства... По сути, это требование, которое позволит нам попытаться понять, как патоген попал в человеческую популяцию", — уточнил Ясаревич.
Топ комментарии
+2 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий23.07.2021 17:15 Ответить Ссылка
+2 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий23.07.2021 17:24 Ответить Ссылка
+1 Женя-Женя
показать весь комментарий23.07.2021 17:17 Ответить Ссылка
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Гм... Ну да, словоблудие и есть основной продукт, производимый политиканами.
-Трамп и в этом оказался прав.