Незаконно заключенных в РФ крымских татар Салединова и Исмаилова поместили в изолятор за попытку осуществить намаз, - Денисова

Политзаключенных украинцев, крымских татар Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, которые незаконно содержатся в исправительной колонии в республике Башкортостан, безосновательно поместили в штрафной изолятор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Незаконно заключенных граждан Украины - крымских татар Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, содержащихся в "ФКУ ИК 2 УФСИН России по Республике Башкортостан" безосновательно поместили в штрафной изолятор за попытку осуществить намаз (каноническая молитва мусульман. - Ред). Циничность действий администрации колонии заключается в том, что молитва является обязательной для мусульман в праздник Курбан-байрама", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, предвзятое отношение со стороны сотрудников исправительного учреждения к крымским татарам противоречит международным стандартам. В частности, 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый человек имеет право на свободу исповедовать свою религию.

Омбудсмен обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры с целью восстановления прав осужденных граждан Украины на свободу вероисповедания, в соответствии со статьей 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

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