Чиновника Минобороны задержали при вымогательстве взятки в 1 млн. долларов. ФОТО
Сообщено о подозрении чиновнику Министерства обороны и его сообщнику, которые пытались завладеть чужим имуществом путем злоупотребления доверием, в особо крупных размерах. Им инкриминируют приготовления к совершению мошенничества (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник по предварительному сговору намеревались получить от представителя общества 1 млн долл якобы под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства на нем жилья для военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.
Правоохранителями с целью разоблачения преступной деятельности проведены обыски в г. Одесса по месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах, а также проведены обыски у лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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Все они ждут русский мир, они ждут денег, за которые русские их щедро покупают!
https://www.youtube.com/watch?v=2PquRppU44E
А обеспечить этим всех, кому надо, было бы логично...
поймали, показали, отпустили!
и пох кто там президент! система такая
Скоро будем там!
Для меня остаётся загадкой решение жилищного вопроса в Западной Германии после окончания войны в 1945 году: страна была практически превращены в сплошные руины: 70 % всего жилого фонда было разрушено. В Западную Германию в период 1945-47 гг прибыло 13 миллионов нищих немецких беженцев, изгнанных из стран Восточной Европы. И вот при такой ужасающей исходной ситуации уже к 1951 году в ФРГ за каких-то коротких 4 года была полностью решена жилищная проблема в масштабах всей страны. Все участники войны, все семьи погибших на войне военнослужащих получили прекрасные квартиры, которые даже сейчас, в 21-ом веке, выглядят очень комфортабельными. Две моих знакомых семьи живут в квартирах постройки 1947 года: кухни по 18 кв.м, ванная комната 10 кв. м. Это квартиры их родителей, которые получили жильё через 2 года после окончания войны.