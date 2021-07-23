Чиновника Минобороны задержали при вымогательстве взятки в 1 млн. долларов. ФОТО

Сообщено о подозрении чиновнику Министерства обороны и его сообщнику, которые пытались завладеть чужим имуществом путем злоупотребления доверием, в особо крупных размерах. Им инкриминируют приготовления к совершению мошенничества (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник по предварительному сговору намеревались получить от представителя общества 1 млн долл якобы под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства на нем жилья для военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Правоохранителями с целью разоблачения преступной деятельности проведены обыски в г. Одесса по месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах, а также проведены обыски у лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.