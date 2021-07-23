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Новости Агрессия России против Украины Взяточники
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Чиновника Минобороны задержали при вымогательстве взятки в 1 млн. долларов. ФОТО

Сообщено о подозрении чиновнику Министерства обороны и его сообщнику, которые пытались завладеть чужим имуществом путем злоупотребления доверием, в особо крупных размерах. Им инкриминируют приготовления к совершению мошенничества (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Чиновника Минобороны задержали при вымогательстве взятки в 1 млн. долларов 01

"По данным следствия, руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник по предварительному сговору намеревались получить от представителя общества 1 млн долл якобы под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства на нем жилья для военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Правоохранителями с целью разоблачения преступной деятельности проведены обыски в г. Одесса по месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах, а также проведены обыски у лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Чиновника Минобороны задержали при вымогательстве взятки в 1 млн. долларов 02

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Автор: 

взятка (6187) жилье (911) Минобороны (9428) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+16
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3645005.html Да, этому стоит позавидовать -
В Молдове начались грандиозные кадровые ротации в рядах силовиков, причём всё происходит быстро и тихо. Проводятся тихие чистки в спецслужбах и МИД. Везде идёт расстановка проевропейских чиновников…
Предполагается таким образом отсечь сразу три головы Змея Горыныча - это коррупция, связанная с кремлёвскими деньгами; агентурная сеть, способная наносить удары по национальным интересам государства; и это угрозы, приводящие к внутреннему расколу…
А у нас - всё по прежнему: Татаров, Портнов, Ермак, Бужанский, баканов, Мендель, шуфрич, Рабинович, медведчук, Коломойский, зеленский… список продолжать - голова закружиться.
Все они ждут русский мир, они ждут денег, за которые русские их щедро покупают!
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23.07.2021 18:38 Ответить
+9
МО - коррумпированная контора Тарана эпохи коррупционер Зеленскавага..
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23.07.2021 17:55 Ответить
+9
и шо мы не в НАТО?...
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23.07.2021 18:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
если до на 100 квартир и только откат военным 1 лям. гражданским то же 1 лям. застройщик должен заработать то же 1 лям. что остаеться на сам дом? вывод простой. или дом из гавна или заложено в два раза больше нужной суммы. что первре что второе, реступление государственного уровня. наказан будет один, какой то вася пупкин
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23.07.2021 17:47 Ответить
МО - коррумпированная контора Тарана эпохи коррупционер Зеленскавага..
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23.07.2021 17:55 Ответить
при пете такого конечно же не было))))
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23.07.2021 23:23 Ответить
Кому війна, а кому і мати рідна...
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23.07.2021 18:06 Ответить
и шо мы не в НАТО?...
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23.07.2021 18:24 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3645005.html Да, этому стоит позавидовать -
В Молдове начались грандиозные кадровые ротации в рядах силовиков, причём всё происходит быстро и тихо. Проводятся тихие чистки в спецслужбах и МИД. Везде идёт расстановка проевропейских чиновников…
Предполагается таким образом отсечь сразу три головы Змея Горыныча - это коррупция, связанная с кремлёвскими деньгами; агентурная сеть, способная наносить удары по национальным интересам государства; и это угрозы, приводящие к внутреннему расколу…
А у нас - всё по прежнему: Татаров, Портнов, Ермак, Бужанский, баканов, Мендель, шуфрич, Рабинович, медведчук, Коломойский, зеленский… список продолжать - голова закружиться.
Все они ждут русский мир, они ждут денег, за которые русские их щедро покупают!
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23.07.2021 18:38 Ответить
А еще трындят что Украина бедная.....В какой стране мелочный вопрос стоит миллион баксов? И ведь несут!!
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23.07.2021 19:25 Ответить
Колись один європеєць запитав: "Україна така багата, а чого ви бідні?" -- бо крадуть... -- "Хто?" -- уряд... Європеєць вирячив очі.
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24.07.2021 11:18 Ответить
Жодна людина за капіталізму (від кожного по здібностям - кожному за результатами праці!) не повинна отримувати від держави житло на халяву. Платіть гідні зарплати яких має вистачати на оренду житла протягом служби і придбання у власність після виходу на пенсію. Але ж ні! МО хоче і надалі тримати військових "за яйця" обіцянками, надіями та сподіваннями на отримання житла від МО. Це ж влада! І можливість "розподіляти" народні кошти у власних інтересах. І "розподіляють" аж гай шумить... Ось тільки війну чомусь не виграємо, території захоплені ворогом, шпигуни в АП, МО, СБУ, розвідці і у всіх підрозділах... Зате кожному полковнику по квартирі за "видатні ратні подвиги", а генералам по три-пять квартир за "планування стратегічних операцій"...
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23.07.2021 20:40 Ответить
Тем более есть примеры обеспечения жильем военнослужащих, в тех же США. Служебное жилье в месте постоянной дислокации согласно штата воинского гарнизона. Компактное проживание позволяет иметь высокую степень боеготовности. А денежное содержание позволяет накопить на приобретение жилья после увольнения в любом приемлемом месте. Но опять все упирается в бабло да и в откаты на постоянное строительство. Уйдут потоки, желающих их оседлать никогда не уменьшится при такой схеме обеспечения жильем. Хотя такой переход обеспечения жильем надо тоже грамотно спланировать, если военнослужащему до дембеля 1 год остался, то пролетает. Хотя все решаемо, было бы желание.
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24.07.2021 09:43 Ответить
Вот из-за таких работников минобороны, в окопах мало такого устройства:
https://www.youtube.com/watch?v=2PquRppU44E
А обеспечить этим всех, кому надо, было бы логично...
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23.07.2021 22:18 Ответить
на гиляку подонка,чтоб остальным было неповадно!
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23.07.2021 22:28 Ответить
рыбалка на Дискавери продолжается!

поймали, показали, отпустили!
и пох кто там президент! система такая
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23.07.2021 23:21 Ответить
Та ви задрали, мудозвони. В 2014-му бойові зампотили заробляли по хлєбалу в 2 секунди, за продаж МРЄшних пайків, і ті хто вихватив - до сих пір ссаться. З вами, козлами, що робити? Чому до сих пір такса в Одесі не міняється, отримати квартиру, незважаючи ні на що, хай хоч ти переселенець-інвалід самої першої із усіх груп, з п'ятьма дітьми, воювавший з 2014 року, маючи вислугу 25+ календарних, і все одно.....30% бл.дських виложи, від вартості. Та до зди ваші статті на Цензорі, що тут пишете, і все в топ-рейтинга, щоб читали. Хоч хтось може підняти свою макітру, допомогти військовим? Нічого, що на 7-му році війни, командувач ВМС роздав штабним 75% квартир і лише 25% віддав у війська? І усім добре, всі мовчать. А обіцяв, до речі, протилежне, точно до навпаки. І перед тим, як щось вякнути, давайте зробимо аналітику, скільки квартир і в яких районах отримав штаб ВМС і звичайні, лінійні військовики... 411 батарея норм район, правда, пане Олексію? Для своїх норм, згоден. Якби не наша дурна ситуація, точно така ж сама в ПівдОК, навіть би не цікавився. Але піар є піар, і після нашого болота заглянув у славетний ВМС, де, судячи зусього
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23.07.2021 23:36 Ответить
Ідуть такі проНАТОвські зміни. А все поки що "не Фонтан". На жаль...
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23.07.2021 23:37 Ответить
Украина стремительно приближается к стандартам НАТО.
Скоро будем там!
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24.07.2021 01:52 Ответить
Один мой знакомый, юморной еврей-адвокат, специализировавшийся на делах по вопросам жилья, часто говорил свою любимую шутку: "Жилищный вопрос сложнее полового".

Для меня остаётся загадкой решение жилищного вопроса в Западной Германии после окончания войны в 1945 году: страна была практически превращены в сплошные руины: 70 % всего жилого фонда было разрушено. В Западную Германию в период 1945-47 гг прибыло 13 миллионов нищих немецких беженцев, изгнанных из стран Восточной Европы. И вот при такой ужасающей исходной ситуации уже к 1951 году в ФРГ за каких-то коротких 4 года была полностью решена жилищная проблема в масштабах всей страны. Все участники войны, все семьи погибших на войне военнослужащих получили прекрасные квартиры, которые даже сейчас, в 21-ом веке, выглядят очень комфортабельными. Две моих знакомых семьи живут в квартирах постройки 1947 года: кухни по 18 кв.м, ванная комната 10 кв. м. Это квартиры их родителей, которые получили жильё через 2 года после окончания войны.
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12.09.2021 01:35 Ответить
 
 