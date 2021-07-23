Пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса считаются 258 человек, 67 из них - военнослужащие, - Денисова

По состоянию на сегодняшний день пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 258 человек. В том числе 67 военнослужащих.

Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Она уточнила, что сегодня провела встречу с директором Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Кэтрин Бомбергер.

"Подчеркнула, что в результате вооруженной агрессии РФ на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 258 человек (в том числе 67 военнослужащих, резервистов) считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах", - отметила Денисова.

Она добавила, что работы по их поиску должны проводиться в рамках Трехсторонней контактной группы, но процесс заблокирован российской стороной.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание на проблемы поиска пропавших без вести в Крыму и Севастополе. С 2014-го года управление Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине задокументировало 43 случая, Украина располагает данными об 11.

Читайте также: Пропавшими без вести на Донбассе на сегодняшний день числятся 69 военнослужащих