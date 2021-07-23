Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав
Министерство здравоохранения сделало разъяснение относительно заполнения бланка Международного свидетельства о вакцинации от COVID-19 семейным врачом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Министерство здравоохранения напоминает, что все привитые двумя дозами антиковидной вакцины, которые доступны в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 у своего семейного врача.
"Врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной бумаге формата А4. Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную", - говорится в сообщении.
В Минздраве назвали мифом, информацию о том, что Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 должно быть напечатано на специальной желтой бумаге.
Украинцам рекомендуют при получении иметь с собой загранпаспорт, поскольку в свидетельство будут вносить номер именно этого документа, а имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте.
Получив свидетельство, убедитесь, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.
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991 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
23,811 new cases and 795 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia [https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ source ]
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Заболеваемость в Раше на душу населения больше в 1,5 раза, смертность - до бесконечности, в другие дни смертность в Израиле на душу населения меньше, чем в Раше в 20 раз.
Свисти дальше про тромбозі, сердечную недостаточность и эффекта "ADE"...
Причём код зарегистрирован на сайте ВОЗ и пограничники имеют возможность его проверять.
І хто буде перекладати англійською?
А почерк грає роль? Бо лікарі так напишуть, ніяке цру не розшифрує
Все должно быть просто..
Врач сделавший прививку заносит информацию о ней в базу данных на сервере МОЗа..
Человек которому нужен сертификат заходит на сайт МОЗа...вводит свой ИНН...и распечатывает сертификат...со штрихкодом...как автогражданку и ВСЕ..