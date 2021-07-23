Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав

Министерство здравоохранения сделало разъяснение относительно заполнения бланка Международного свидетельства о вакцинации от COVID-19 семейным врачом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Министерство здравоохранения напоминает, что все привитые двумя дозами антиковидной вакцины, которые доступны в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 у своего семейного врача.

"Врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной бумаге формата А4. Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную", - говорится в сообщении.

В Минздраве назвали мифом, информацию о том, что Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 должно быть напечатано на специальной желтой бумаге.

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Украинцам рекомендуют при получении иметь с собой загранпаспорт, поскольку в свидетельство будут вносить номер именно этого документа, а имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте.

Получив свидетельство, убедитесь, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.