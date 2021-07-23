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Новости Коронавирус и карантин
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Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав

Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав

Министерство здравоохранения сделало разъяснение относительно заполнения бланка Международного свидетельства о вакцинации от COVID-19 семейным врачом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Министерство здравоохранения напоминает, что все привитые двумя дозами антиковидной вакцины, которые доступны в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 у своего семейного врача.

"Врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной бумаге формата А4. Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную", - говорится в сообщении.

В Минздраве назвали мифом, информацию о том, что Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 должно быть напечатано на специальной желтой бумаге.

Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав 01

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Украинцам рекомендуют при получении иметь с собой загранпаспорт, поскольку в свидетельство будут вносить номер именно этого документа, а имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте.

Получив свидетельство, убедитесь, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
На туалетной. Всласть зеленых вся состоит из дебилов.
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23.07.2021 18:15 Ответить
+6
Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1108
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23.07.2021 18:12 Ответить
+4
Зеленые придурки все за что берутся превращают в гавно...
Все должно быть просто..
Врач сделавший прививку заносит информацию о ней в базу данных на сервере МОЗа..
Человек которому нужен сертификат заходит на сайт МОЗа...вводит свой ИНН...и распечатывает сертификат...со штрихкодом...как автогражданку и ВСЕ..
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23.07.2021 19:06 Ответить
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Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1108
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23.07.2021 18:12 Ответить
На туалетной. Всласть зеленых вся состоит из дебилов.
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23.07.2021 18:15 Ответить
Свидетельство о вакцинации - и можно лететь в Европу
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23.07.2021 18:17 Ответить
А потом на тот свет из-за тромбоза, сердечной недостаточности или эффекта "ADE".
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24.07.2021 00:20 Ответить
Сравни смертность от ковида в вакцинированном Израиле и в недовакцинированной недовакциной Раше.
991 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

23,811 new cases and 795 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia [https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ source ]

144/9*991=15856

Заболеваемость в Раше на душу населения больше в 1,5 раза, смертность - до бесконечности, в другие дни смертность в Израиле на душу населения меньше, чем в Раше в 20 раз.
Свисти дальше про тромбозі, сердечную недостаточность и эффекта "ADE"...
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24.07.2021 09:00 Ответить
Чем больше таких заявлений делает минздох, тем быстрее страны ЕС перестанут признавать наши сертификаты вакцинации.
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23.07.2021 18:21 Ответить
А в Германии самое важное - это наклейка с кодом.
Причём код зарегистрирован на сайте ВОЗ и пограничники имеют возможность его проверять.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 можна роздрукувати на звичайному папері А4 і заповнити вручну, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4898
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23.07.2021 18:21 Ответить
примерно то же и нас тока штрихкод...
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23.07.2021 18:33 Ответить
не загоняй! тебе ли не знать про Digitale COVID-Zertifikate der EU
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23.07.2021 19:03 Ответить
Я не буду себе App ставить. Имею право обходиться "аналоговым" Impfausweiss.
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23.07.2021 19:20 Ответить
карндашем и печать поставить посидев на етом свидетельсве 2-3 минуты...
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23.07.2021 18:32 Ответить
210х297мм 80г/м,жестковато для жопы будет...
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23.07.2021 18:52 Ответить
Клоуны зеленые...😀
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23.07.2021 18:53 Ответить
А з моєї сусідки ще і 50 грн здерли за жовтий папір. Мол, останній із лічних запасів тільки для вас
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23.07.2021 18:57 Ответить
******* твою соседку. Мне бесплатно семейный врач выписала сертификат на желтой бумаге.
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23.07.2021 19:18 Ответить
Так а хоч якийсь захист і стандарт є? Чи пиши хто хоче і шо хочеш?
І хто буде перекладати англійською?
А почерк грає роль? Бо лікарі так напишуть, ніяке цру не розшифрує
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23.07.2021 19:00 Ответить
а шо там англійською перекладати, твоє прізвище? так якщо воно у тебе не переведене, то значить у тебе немає заграна, а раз його немає, то і жовта бумашка не потрібна.
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23.07.2021 20:37 Ответить
Ты удивишься, но у нас тикИе специалисты..., что ошибок им наделать, что 2 пальца ... !
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23.07.2021 20:46 Ответить
Прізвище не перекладають, а транслітерують
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24.07.2021 06:41 Ответить
ой, який тивумний.
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24.07.2021 09:18 Ответить
Єто правильнО! Єто хорошо! рисуйте шо хотите!)))
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23.07.2021 19:04 Ответить
Зеленые придурки все за что берутся превращают в гавно...
Все должно быть просто..
Врач сделавший прививку заносит информацию о ней в базу данных на сервере МОЗа..
Человек которому нужен сертификат заходит на сайт МОЗа...вводит свой ИНН...и распечатывает сертификат...со штрихкодом...как автогражданку и ВСЕ..
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23.07.2021 19:06 Ответить
 
 