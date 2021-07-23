Войска РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки и Опытного: ранен мирный житель, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. По состоянию на 17 часов, 23 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра. Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.

Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.

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Украинские военные оперативно предоставили раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья пострадавшего - удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.