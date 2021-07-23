РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6327 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 382 7

Войска РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки и Опытного: ранен мирный житель, - штаб ООС

Войска РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки и Опытного: ранен мирный житель, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. По состоянию на 17 часов, 23 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра. Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.

Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Опытного из 120-мм минометов, - Минобороны. ВИДЕО

Украинские военные оперативно предоставили раненому первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья пострадавшего - удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Также смотрите: Россияне показали, как обстреливают украинские позиции под Нью-Йорком: "Блиндаж зацепило. А они отвечают!". ВИДЕО

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

обстрел (27941) боевые действия (4338) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелене перемир"я триває !!!))))
показать весь комментарий
23.07.2021 18:26 Ответить
Войска РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки и Опытного: ранен мирный житель, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8963
показать весь комментарий
23.07.2021 18:28 Ответить
Обстрєлять у відповідь не пробували?
показать весь комментарий
23.07.2021 18:55 Ответить
как вмазать по Воронежу!
показать весь комментарий
23.07.2021 19:16 Ответить
Війська РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки й Опитного: поранено мирного мешканця, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4735
показать весь комментарий
23.07.2021 19:14 Ответить
об этом должны знать все, что от обстрелов сепаров получают ранения мирные жители
показать весь комментарий
23.07.2021 20:29 Ответить
Перед Днем Незалежності на Донбасі загостриться ситуація, - військовий Олег Жданов

Проросійські бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності України. Варто очікувати нових провокацій та обстрілів українських позицій.




варто до цього готуватись, адже почалось перекидання військ з Західного військового округу на територію Білорусі для підготовки участі у навчанні "Захід-2021". Росія може посилити обстріли українських позицій.
Традиційно буде конфронтація перед Днем Незалежності України. Тим паче, що в нас річниця - 30 років. Вже найближчим часом ми спостерігатимемо посилення обстрілів,

https://24tv.ua/bude-zagostrennya-donbasi-pered-dnem-nezalezhnosti-********-novini_n1693679
показать весь комментарий
23.07.2021 22:50 Ответить
 
 