Порошенко встретился с временным поверенным в делах США в Украине Кентом. ФОТО

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Подчеркнута важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма. Былв высказанв поддержка инициативы Украины относительно запуска Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Петр Порошенко отметил опасности обнародованной договоренности между Вашингтоном и Берлином по запуску "Северного потока-2", который является оружием в руках Путина для подрыва европейской энергетической солидарности и представляет угрозу для Украины.

Также лидер "ЕС" отметил важность ускоренного продвижения Украины на пути к членству в НАТО, начиная с предоставления Плана действий относительно членства. "Чем больше колеблются союзники, тем больше эта нерешительность разжигает аппетиты Кремля", - подчеркнул Порошенко. Он также отметил важность усиления военной помощи Украине со стороны США, в том числе путем заключения двустороннего соглашения в сфере безопасности.

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Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности в сфере укрепления демократии и верховенства права, борьбы с коррупцией и обеспечения независимого функционирования антикоррупционных органов, НБУ, эффективного корпоративного управления, обеспечения свободы СМИ.

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул важность визита Президента Украины в США и выразил надежду, что по ее результатам будет укреплена союзнические отношения между Киевом и Вашингтоном.