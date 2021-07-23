"Горжусь каждым днем. Ни о чем не жалею", - Шкиряк уволился из МВД
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк написал заявление об увольнении.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Я - все. Сегодня, сразу по возвращению из отпуска, уволился с МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей. Более семи очень тяжелых и бурных лет. Целая эпоха и значительная часть моей жизни, навсегда останется со мной. Горжусь каждым днем, проведенным в должности советника Министра МВД Украини в команде Арсена Авакова. Ни о чем не жалею. А ухожу с гордо поднятой головой, прямо и честно глядя в глаза всем людям без исключения. Спасибо своим друзьям, соратникам и каждому из вас за поддержку и понимание", - отметил Шкиряк.
Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, который ранее написал заявлении об уходе с должности. "Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза", - отметил Шкиряк.
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