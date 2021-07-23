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Применение санкций - это, в первую очередь, ответственность государств, - Евросоюз о поставках оборудования в оккупированный Крым

Применение санкций - это, в первую очередь, ответственность государств, - Евросоюз о поставках оборудования в оккупированный Крым

Применение санкций ЕС – это, в первую очередь, ответственность государств-членов Евросоюза, хотя Еврокомиссия может инициировать расследование за невыполнение ими обязательств, предусмотренных законодательством ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, так в Еврокомиссии ответили на запрос Радио Свобода с просьбой прокомментировать, как немецкое фильтрационное оборудование попало на две крымские электростанции, несмотря на санкции ЕС.

Эти данные накануне были обнародованы в общем расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекта Scanner и украинской службы Радiо Свобода (программа "Схемы").

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Немецкие фильтры для ТЭС попали в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза, - расследование

Радио Свобода обратилось в Еврокомиссию с просьбой прокомментировать ситуацию и спросило, значит ли это, что санкции ЕС против поставок товаров в Крым не всегда срабатывают должным образом, и прилагают ли компетентные органы ЕС усилия для совершенствования механизма отслеживания возможных нарушений.

Автор: 

Германия (7076) Крым (26427) санкции (11485)


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Топ комментарии
+19
лицемерные ублюдки
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23.07.2021 19:15 Ответить
+15
Демократичні цінності - це гарно на словах та папері, але гроші перемагають, не залежно від того, чи вони йдуть з мордору, чи від терористів, чи від вбивць.
Це все, що потрібно знати, про ******* демократію.
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23.07.2021 19:13 Ответить
+15
За дії Сіменса хтось відповів???)))
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23.07.2021 19:17 Ответить
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Демократичні цінності - це гарно на словах та папері, але гроші перемагають, не залежно від того, чи вони йдуть з мордору, чи від терористів, чи від вбивць.
Це все, що потрібно знати, про ******* демократію.
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23.07.2021 19:13 Ответить
мордар, терористи і вбивці - це одне і те саме
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23.07.2021 21:07 Ответить
лицемерные ублюдки
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23.07.2021 19:15 Ответить
Деньги не пахнут
К сожалению
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23.07.2021 19:17 Ответить
За дії Сіменса хтось відповів???)))
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23.07.2021 19:17 Ответить
Нахлєбалі!!
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23.07.2021 19:18 Ответить
Мы все здесь не дети (по крайней мере я) и понимаем, что санкции хотя и создают некоторые сложности, но эти сложности вполне решаемы.
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23.07.2021 19:23 Ответить
Pecunia non olet..
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23.07.2021 19:25 Ответить
ЕС - вы просто латентные пид*ры. Было бы пол беды, если бы вы ни хрена ни делали. Но вы суки помогаете им дырявым ( рф ).
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23.07.2021 19:28 Ответить
Застосування санкцій - це насамперед відповідальність держав, - Євросоюз про постачання обладнання в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3448
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23.07.2021 19:29 Ответить
Кто завтракает с людоедами - попадает в меню на ужин.
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23.07.2021 19:31 Ответить
КОРМИТЬ крокодила в надежде, что его сожрут последним..©
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23.07.2021 19:47 Ответить
еврейские немчюги любят бабло.....им покуй на всё
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23.07.2021 19:49 Ответить
Такие же аферисты как и кацапы, отношение к ним должно быть соответствующее...
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23.07.2021 19:52 Ответить
После 22 июня 1941 года Советский Союз еще две недели тоже целыми железничными эшалонами сотнями тонн поставлял Гитлеру в Германию металл, пшеницу, кукурузу и прочее и тд. и тп.
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23.07.2021 20:04 Ответить
Украина, находящаяся в состоянии войны с 2014 года и из-за трубопровода лишаемая даже минимального контроля над россией, который у нее когда-то был, теперь обречена…(с)
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23.07.2021 20:17 Ответить
Застосування санкцій - це насамперед відповідальність держав, - Євросоюз про постачання обладнання в окупований Крим - Цензор.НЕТ 4242
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23.07.2021 20:17 Ответить
 
 