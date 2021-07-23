Применение санкций - это, в первую очередь, ответственность государств, - Евросоюз о поставках оборудования в оккупированный Крым

Применение санкций ЕС – это, в первую очередь, ответственность государств-членов Евросоюза, хотя Еврокомиссия может инициировать расследование за невыполнение ими обязательств, предусмотренных законодательством ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, так в Еврокомиссии ответили на запрос Радио Свобода с просьбой прокомментировать, как немецкое фильтрационное оборудование попало на две крымские электростанции, несмотря на санкции ЕС.

Эти данные накануне были обнародованы в общем расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекта Scanner и украинской службы Радiо Свобода (программа "Схемы").

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Радио Свобода обратилось в Еврокомиссию с просьбой прокомментировать ситуацию и спросило, значит ли это, что санкции ЕС против поставок товаров в Крым не всегда срабатывают должным образом, и прилагают ли компетентные органы ЕС усилия для совершенствования механизма отслеживания возможных нарушений.