БМ-21 "Град" на автошасси КрАЗ успешно прошли все этапы испытаний Минобороны
РСЗО "Град" на автомобильном базовом шасси КрАЗ прошли все этапы испытаний Министерства обороны Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Отмечается, что реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" (РСЗО "Град") с автомобильным базовым шасси "Урал" приняли на вооружение Вооруженных Сил еще во времена Советского Союза. До сих пор они находятся в строю украинской армии и выполняют боевые задачи в составе артиллерийских подразделений.
"В начале XXI века к годовщине независимости Украины несколько артиллерийских частей от РСЗО "Град" были смонтированы на автомобильные базовые шасси производства Кременчугского автомобильного завода для прохождения в составе парадных расчетов во время парада войск. Однако после военного парада их поставили на долгосрочное хранение и долгое время не использовали".
Министерство обороны недавно инициировало проведение испытаний этих РСЗО "Град" с целью доукомплектования реактивных дивизионов. Как сообщили в оборонном ведомстве, на данный момент две единицы БМ-21 "Град" на автомобильном базовом шасси КрАЗ-63221 и КрАЗ-6322 успешно прошли все этапы испытаний.
После их допуска к эксплуатации в ВСУ и доработки других таких образцов, находящихся на хранении, упомянутые БМ-21 "Град" на базе КрАЗ-63221 и КрАЗ-6322 будут поставлены в войска.
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А о том, что наши Грады переводят с российских Уралов на наши украинские КРаЗы.
новые системы выпускать не судьба, да?
- я гражданский, а где грады, а где высокоточное оружие которое внедряется в цивильных странах?
каждый может попасть под эти Катюши - летят примерно, куда Бог пошлет..
При обстрілах окопів їхня ефективність вкрай низька
Стыдно этого не знать.
А вот, к примеру, фото с парада в Баку. Азербайджан и не думает отказываться от РСЗО Град:
не та власть - не родину же они защищать во власть пришли, а так по приколу постебаться-нахапаться-отдижитализироваться.
настоящие субьекты-кластеры.
и из оманского цитатника "iдiть усi у сраку"...
А захватив ещё несколько машин (которые, мы и продали грузинам), сформировали ещё реабатр, которые и применялись по нам в 2014-м.