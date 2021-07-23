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Из-за спортивных соревнований в Киеве на выходных ограничат движение транспорта

Из-за спортивных соревнований в Киеве на выходных ограничат движение транспорта

24-25 июня в столице пройдет кубок по триатлону. На некоторых улицах на Подоле будет временно ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Спортивные соревнования продлятся два дня: 24 июля, в субботу, на Трухановом острове состоится Hoka забег 5 км и детские старты, а 25 июля, в воскресенье - индивидуальный заплыв на 1,9 км и триатлонный старт на дистанции 70.3, включающий этап плавания (1,9 км), этап велогонки (90 км) и этап бега (21 км)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Контрактовая площадь будет перекрыта с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля, ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) - с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля, Почтовая площадь (причал № 2-10) - с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля, ул. Трухановская – 24 июля с 16:00 до 20:00.

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При этом, 25 июля будут перекрыты Боричев спуск - с 07:00 до 15:30, Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 15:30, ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30, Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30, ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30, Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30, ул. Трухановская - с 7:00 до 15:30, ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 15:30, поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30, поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30, поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую - с 07:00 до 13:30.

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"Движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. "Выдубичи", движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме", - отмечают в КГГА.

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Киев (25703) триатлон (10) соревнования (256)


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достали перекрытием дорог на выходных. хотите кататься - едьте в Конча Заспу и там перерывайте.
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23.07.2021 20:10 Ответить
Хочеш кататися по городу - садись в метро и катайся. За 8 грн можно целый день колесить. А спорт соревнования в выходные никому не помеха. Пускай по Подолу бегают спортсмены, чем алкаши и наркоманы.
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23.07.2021 20:25 Ответить
где ты видел шобы бухари бегали ась? а я неделю жду пока работа в городе закончица шобы по своим делам поездить а этот дегенерат из города стадион сделал!
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23.07.2021 20:43 Ответить
Да что вы... а если на метро никак? К примеру, ребенок инвалид и ехать надо по делам. А горные козлы бега устраивают с перекрытиями.... хотите скатать? Труханов или Муромец, и скачите как хотите....хоть вдоль, хоть впоперек
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23.07.2021 20:51 Ответить
 
 