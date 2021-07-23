"Сомнения" России в состоянии украинских газопроводов говорят о том, что Европу готовят к неисправностям, - оператор ГТС
Украинская ГТС готова конкурировать за транзит газа, а "сомнения" России относительно ее технического состояния наталкивают на мысль, что Европу готовят к какой-то внезапной "неисправности".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.
Она отметила, что Россия, комментируя условные гарантии США и Германии, выдвигает дополнительные условия продолжения транзита, которые ранее не обсуждались.
"Украинская ГТС действует в соответствии с законодательством, которое признано на уровне ЕС полностью соответствующим требованиям газовых директив. Наши тарифы являются прозрачными и понятными. Мы готовы конкурировать, если подобные правила будут применены полностью и к другим маршрутам. Без всяких исключений. А подобные "сомнения" с российской стороны относительно технического состояния нашей ГТС наталкивают на мысль, что нас готовят к какой-то внезапной "неисправности". И как раз такие сигналы должны вызывать дополнительное беспокойство в ЕС", - сказала Белькова.
Она подчеркнула, что ГТС Украины эффективно и надежно транспортирует газ на рынок ЕС в течение 30 лет независимости нашего государства и выполняет все обязательства.
"Мы способны транспортировать 146 млрд куб. м. газа в год, то есть в 3,6 раза больше, чем по действующему соглашению с Газпромом (40 млрд куб. м в год). Благодаря маневренности и гибкости нашей ГТС транзит российского газа в страны Европы ни разу не останавливался. Зато российские морские газопроводы подобной гибкости обеспечить не могут. По общим показателям надежности мы не уступаем другим газопроводам и вполне способны конкурировать уже сейчас", - прокомментировала Белькова.
По ее мнению, "сомнения" Кремля в спросе Европы на газ, еще больше добавляют вопросов о целесообразности "Северного потока-2". Белькова отметила, что на сегодня и без "Северного потока-2" избыточные мощности по транзиту газа в Европу составляют более 100 млрд кубометров, что почти вдвое больше мощности этого газопровода.
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Об этом сообщает со ссылкой на https://www.svoboda.org/a/gruzinskiy-proizvoditelj-prezervativov-s-litsom-putina-vyigral-delo-v-espch/31373777.html "Радио Свобода" .
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