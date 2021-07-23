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"Сомнения" России в состоянии украинских газопроводов говорят о том, что Европу готовят к неисправностям, - оператор ГТС

Украинская ГТС готова конкурировать за транзит газа, а "сомнения" России относительно ее технического состояния наталкивают на мысль, что Европу готовят к какой-то внезапной "неисправности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.

Она отметила, что Россия, комментируя условные гарантии США и Германии, выдвигает дополнительные условия продолжения транзита, которые ранее не обсуждались.

"Украинская ГТС действует в соответствии с законодательством, которое признано на уровне ЕС полностью соответствующим требованиям газовых директив. Наши тарифы являются прозрачными и понятными. Мы готовы конкурировать, если подобные правила будут применены полностью и к другим маршрутам. Без всяких исключений. А подобные "сомнения" с российской стороны относительно технического состояния нашей ГТС наталкивают на мысль, что нас готовят к какой-то внезапной "неисправности". И как раз такие сигналы должны вызывать дополнительное беспокойство в ЕС", - сказала Белькова.

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Она подчеркнула, что ГТС Украины эффективно и надежно транспортирует газ на рынок ЕС в течение 30 лет независимости нашего государства и выполняет все обязательства.

"Мы способны транспортировать 146 млрд куб. м. газа в год, то есть в 3,6 раза больше, чем по действующему соглашению с Газпромом (40 млрд куб. м в год). Благодаря маневренности и гибкости нашей ГТС транзит российского газа в страны Европы ни разу не останавливался. Зато российские морские газопроводы подобной гибкости обеспечить не могут. По общим показателям надежности мы не уступаем другим газопроводам и вполне способны конкурировать уже сейчас", - прокомментировала Белькова.

По ее мнению, "сомнения" Кремля в спросе Европы на газ, еще больше добавляют вопросов о целесообразности "Северного потока-2". Белькова отметила, что на сегодня и без "Северного потока-2" избыточные мощности по транзиту газа в Европу составляют более 100 млрд кубометров, что почти вдвое больше мощности этого газопровода.

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Автор: 

ГТС (994) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+7
Какие нафик неисправности? Они диверсии готовят. И достигнут успеха, потому что служба бакланов майнерами занята.
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23.07.2021 21:36 Ответить
+5
"Сумніви" Росії щодо стану українських газопроводів свідчать про те, що Європу готують до несправностей, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 163
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23.07.2021 21:17 Ответить
+5
"Неисправности" украинских газопроводов кремлевские гниды начнут вводить сразу после запуска СП2. Есть лекарство-вводить зеркальные "неисправности" для СП2.
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23.07.2021 22:16 Ответить
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ПРЕЗЕРВАТИВЫ С ПУТИНЫМ ПРИЗНАНЫ КОРРЕКТНЫМИ И ТАКИМИ, КОТОРЫЕ НЕ НАРУШАЮТ ЧЬИ-ТО ПРАВА

"Сумніви" Росії щодо стану українських газопроводів свідчать про те, що Європу готують до несправностей, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 4734

Производитель презервативов Aiisa, получивших известность из-за изображения лица президента России на упаковке, выиграл в Страсбурге спор с грузинскими властями по делу о неэтичной рекламе.
Об этом сообщает со ссылкой на https://www.svoboda.org/a/gruzinskiy-proizvoditelj-prezervativov-s-litsom-putina-vyigral-delo-v-espch/31373777.html "Радио Свобода" .
Руководство компании подало иск в Европейский суд по правам человека в 2018 году. Оно оспаривало штраф в 500 лари (4347 грн. - Ред.), который наложил грузинский суд, посчитав, что изображения исторического и религиозного характера на упаковках презервативов нарушают моральные устои. Среди рисунков на продукции этой фирмы есть и политические образы, в том числе лица Владимира Путина и Иосифа Сталина..............
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23.07.2021 21:00 Ответить
"Сумніви" Росії щодо стану українських газопроводів свідчать про те, що Європу готують до несправностей, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 163
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23.07.2021 21:17 Ответить
Ну если ФРГ только и есть Европ, то действительно короче. А Италия, Австрия, Чехия и дальше по кратчайшему пути через Украину?
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23.07.2021 21:49 Ответить
Ну вообще-то, Германия самый большой потребитель газа в Европе. А СП-2, если я правильно понимаю, хоть и проходит в территориальных водах трех стран, как и сухопутный газопровод по трем странам, но длиной короче сухопутного, а значит транзит дешевле, поскольку оплата идет по цене долларов-за1000м3-на100км. Так что в итоге конечному германскому потребителю (на границе Гемании) стоимость составит - стоимость на границе РФ плюс стоимость транзита, либо 1031 км(СП2), либо более 1800 км(через Украину). На 800 км длиннее, это плюс 21,28 бакса к каждой 1000 кубов.
В общем, для немцев действительно, как говорится - "ничего лично, просто бизнес".
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23.07.2021 23:55 Ответить
Какие нафик неисправности? Они диверсии готовят. И достигнут успеха, потому что служба бакланов майнерами занята.
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23.07.2021 21:36 Ответить
Можно подумать, под водой неисправности возникнуть не могут.
Финские водолазы так не думают.
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23.07.2021 21:54 Ответить
І польські морські котики так не думають.
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23.07.2021 22:01 Ответить
"Неисправности" украинских газопроводов кремлевские гниды начнут вводить сразу после запуска СП2. Есть лекарство-вводить зеркальные "неисправности" для СП2.
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23.07.2021 22:16 Ответить
Коли там у зеленського день народження ?
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24.07.2021 03:28 Ответить
До чого тут якісь "сумніви". Є такі поняття як - термін експлуатації, експертно-технічне обстеження,
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24.07.2021 06:52 Ответить
Ну,вот Европа и села на газовую иглу,благодаря Меркель.У Путина есть возможность шантажировать,и продавливать свои решения.
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24.07.2021 09:17 Ответить
 
 