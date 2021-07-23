Преподаватель Авраменко: Зеленский учил украинский язык 2 года. Говорил, что нужно для кино

Ни в семье, ни в офисе тогда еще актера Владимира Зеленского никто не говорил на украинском языке, поэтому с обучением возникали трудности.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель"рассказал преподаватель украинского языка Александр Авраменко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два года он (Зеленский. - Ред.) учился, однако не систематически. Пять-семь занятий – и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре – и снова пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: если прочитать книгу, как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться – тогда что-то получится", - рассказал Авраменко.

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По словам преподавателя, стремление освоить украинский Зеленский пояснял желанием снимать на этом языке кино.

"О президентстве ничего не говорил. Сказал, что планирует снимать кино на украинском языке. Уже был принят Закон "О функционировании украинского языка как государственного", я входил в состав комиссии, которая его разрабатывала. Квоты на телевидении должны были вступить в действие в 2021 году – я думал, интерес к языку связан именно с этим. А потом догадался: видимо, это все же нечто большее, в политику пойдет", - говорит Авраменко.

По словам учителя, у Зеленского есть способности к языкам, но при обучении возникали и проблемы.

"Тормозило то, что ни в его семье, ни в окружении никто на украинском не говорил. В офисе были люди, которые знали язык, но когда ты один украиноязычный, а остальные 40 общаются на русском, тяжело быть белой вороной", - рассказал он.

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Теперешний уровень владения языком у президента, по мнению Авраменко, "далек от идеала".

"Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы... Работать и работать. Но жизнь заставила его на украинский перейти, необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются", - считает преподаватель.