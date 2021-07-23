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Преподаватель Авраменко: Зеленский учил украинский язык 2 года. Говорил, что нужно для кино

Преподаватель Авраменко: Зеленский учил украинский язык 2 года. Говорил, что нужно для кино

Ни в семье, ни в офисе тогда еще актера Владимира Зеленского никто не говорил на украинском языке, поэтому с обучением возникали трудности.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель"рассказал преподаватель украинского языка Александр Авраменко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два года он (Зеленский. - Ред.) учился, однако не систематически. Пять-семь занятий – и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре – и снова пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: если прочитать книгу, как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться – тогда что-то получится", - рассказал Авраменко.

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По словам преподавателя, стремление освоить украинский Зеленский пояснял желанием снимать на этом языке кино.

"О президентстве ничего не говорил. Сказал, что планирует снимать кино на украинском языке. Уже был принят Закон "О функционировании украинского языка как государственного", я входил в состав комиссии, которая его разрабатывала. Квоты на телевидении должны были вступить в действие в 2021 году – я думал, интерес к языку связан именно с этим. А потом догадался: видимо, это все же нечто большее, в политику пойдет", - говорит Авраменко.

По словам учителя, у Зеленского есть способности к языкам, но при обучении возникали и проблемы.

"Тормозило то, что ни в его семье, ни в окружении никто на украинском не говорил. В офисе были люди, которые знали язык, но когда ты один украиноязычный, а остальные 40 общаются на русском, тяжело быть белой вороной", - рассказал он.

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Теперешний уровень владения языком у президента, по мнению Авраменко, "далек от идеала".

"Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы... Работать и работать. Но жизнь заставила его на украинский перейти, необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются", - считает преподаватель.

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) украинский язык (1192)


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Топ комментарии
+36
И этим кино стала Украина. Вот только еще не понятно, что снимаем, трагикомедию или фарс
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23.07.2021 20:51 Ответить
+31
Преподаватель Авраменко: Зеленский учил украинский язык 2 года. Говорил, что нужно для кино - Цензор.НЕТ 6132
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23.07.2021 20:57 Ответить
+22
И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются", - считает преподаватель. Источник: https://censor.net/ru/n3278935

Тобто у Віслюка теж генетичний шлюб щелепи і українська артикуляція викликає у нього нестерпні борошна?
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23.07.2021 21:05 Ответить
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та звичайно тодi розмовляти кацапською з майдановських тррбун було моветон(ом) )
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23.07.2021 23:04 Ответить
Хоча можливо я що то і пропустив, але те що він в побуті, в родині використовує кацапську, більше нема про що говорити
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23.07.2021 23:00 Ответить
та партія проіснувала аж 4 місяця ( де він був), потім він її покинув. і партію захопили риги.
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24.07.2021 02:00 Ответить
може бути , я не досліджував його політичну кар'єру, але це не має значення ,тут мова не про це йде
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24.07.2021 07:33 Ответить
Та й сссєріал «слуга народу» теж не за день знімався...
Тобто цього полудурка готували у президенти давно - заважав Порох олігархам...
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23.07.2021 22:47 Ответить
2 года мучил... А в школе шо, букварь ушел на шмаль?
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24.07.2021 01:26 Ответить
У меня есть вопрос к дорогим украинцам: Я очень хочу выучить Украинский язык, но уже почти тридцать лет живу в англоязычной стране и следовательно общения у меня очень редко бывают с людьми знающими язык (потомственно от семьи в четвертом поколении или недавние иммигранты). Кто-то может подсказать лучший метод или самоучитель чтобы хорошо выучить?
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24.07.2021 06:08 Ответить
Кто-то может подсказать лучший метод/ Есть метод: внять Зеленскому. Зеленский призвал вернуться ( из хренландий) всех, кто хочет строить новую Украину. Израильские заробитчане Коломойский, Боголюбов, Портнов уже вернулись.
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24.07.2021 09:56 Ответить
Тільки но прочитала цю статтю, одразу почулося:"Ось і все...", зазвичай що лунає в "однохлилиних" роликах вивчення української з Авраменком на славнозвісному каналі. Нарешті є нагода спитати, а чи не забагато часу виділяється на ці уроки, може зменшити вдвічі?
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24.07.2021 06:40 Ответить
По видимому, ни одной книги на мове за всю свою никчемную жизнь клоун не прочитал.
Что пасаветуете пачитать? (С)
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24.07.2021 07:37 Ответить
Папугу теж розмовляти навчають. Важче навчити думати. А якими президентами були Кравчук і Ющенко всі добре пам'ятають
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24.07.2021 09:16 Ответить
Никогда пророссийский еврей Зеленский не станет украинцем!!зря стараетесь !!Да и не нужно это Зеленскому!!Всё равно его скоро поганой метлой выгоняит из президенстского кресла!! а возможно и посадят за зраду, если не сбежит вовремя к Януковичу в РОСТОВ!!!
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24.07.2021 12:46 Ответить
валадiмєр валадiмєравiч, забярiтє мєня атсюда..а.ааа....

Викладач Авраменко: Зеленський вивчав українську мову 2 роки. Казав, що потрібно для кіно - Цензор.НЕТ 7997
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24.07.2021 18:49 Ответить
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